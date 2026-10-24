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'उसे मिलनी चाहिए फांसी नहीं तो मेरी भी हो जाएगी हत्या', सूरजपुर डबल मर्डर केस में आरोपी की पत्नी का बयान

मेरी पति को मिले फांसी,तभी मिलेगा न्याय ( Etv Bharat )

सूरजपुर : सूरजपुर डबल मर्डर केस खुलासा के बाद अब इस जघन्य हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. आरोपी की पत्नी ने अपने पति की नीयत और मंशा की जानकारी से इनकार करते हुए उसे फांसी देने की मांग की है. आरोपी की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरे पति को उसके कृत्य के लिए मौत की सजा से कम नहीं मिलनी चाहिए. इसी के साथ पत्नी ने आरोपी पति पर गंभीर आरोप भी लगाएं.

'नहीं तो होती मेरी हत्या'