'उसे मिलनी चाहिए फांसी नहीं तो मेरी भी हो जाएगी हत्या', सूरजपुर डबल मर्डर केस में आरोपी की पत्नी का बयान
सूरजपुर डबल मर्डर केस में आरोपी की पत्नी ने पति को फांसी देने की मांग की है.पत्नी ने पति पर संगीन आरोप भी लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 24, 2026 at 7:24 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर डबल मर्डर केस खुलासा के बाद अब इस जघन्य हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. आरोपी की पत्नी ने अपने पति की नीयत और मंशा की जानकारी से इनकार करते हुए उसे फांसी देने की मांग की है. आरोपी की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि मेरे पति को उसके कृत्य के लिए मौत की सजा से कम नहीं मिलनी चाहिए. इसी के साथ पत्नी ने आरोपी पति पर गंभीर आरोप भी लगाएं.
'नहीं तो होती मेरी हत्या'
सूरजपुर में जिस शिक्षिका और उसके बेटे की हत्या हुई उसे लेकर समाज उद्वेलित है.वहीं आरोपी की पत्नी ने कहा कि उसे जरा भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि उसका पति ऐसा कृत्य करेगा.नहीं तो वो उसे जरुर रोक लेती. साथ ही साथ उसने पति पर गंभीर आरोप भी लगाए.
जिस शिक्षिका की हत्या हुई वो मेरी सबसे अच्छी सहेली थी और उसका बेटा भी मुझे काफी मानता था.मेरे पति ने जो कृत्य किया उसके लिए किसी भी तरह की हमदर्दी मेरे दिल में नहीं बची है.अब तो अपने पति से डर लगने लगा है,यदि वो बाहर आया तो मेरी भी हत्या कर देगा- आरोपी की पत्नी
पत्नी की कराई थी एक करोड़ की पॉलिसी
आरोपी की पत्नी ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने कुछ महीने पहले एक करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस का प्लान उसके नाम से लिया था.पत्नी ने आशंका जताई कि यदि पति ने उसकी सहेली और उसके बेटे की हत्या ना की होती तो शायद एक करोड़ के लालच में उसका पति उसकी ही हत्या कर देता. जिस दिन डबल मर्डर केस में पति की गिरफ्तारी हुई और साक्ष्य सामने आए उस दिन से पत्नी ने मांग का सिंदूर मिटा लिया है.पत्नी ने मीडिया से मांग की है कि आरोपी को फांसी से सजा मिलेगी तभी उस परिवार को इंसाफ मिलेगा जिनका सब कुछ उजड़ चुका है.
हत्या की वारदात और आरोपी की गिरफ्तारी
10 अक्टूबर को महाबीरपुर के सरपंच महेश प्रसाद ने थाना जयनगर पुलिस को सूचना दी कि कोरयाबारी नर्सरी जंगल के पास नाली में एक युवक का शव पड़ा है. शव की पहचान सुजल बरेठ के तौर पर हुई. पोस्टमार्टम में सिर और सीने पर वार कर हत्या की पुष्टि हुई.
इसके बाद 11 अक्टूबर को मृतक के रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बहन का फोन 9 अक्टूबर से बंद आ रहा है. बहन रजनी बरेठ ममता कॉलोनी केशवनगर में किराये के मकान में रहती है.पुलिस ने रिश्तेदार की मौजूदगी में किराये का मकान का ताला तोड़ा.पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो बाथरुम में रजनी बरेठ का शव मिला.पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रजनी की हत्या गला दबाकर किए जाने की पुष्टि हुई.
दोनों मामलों में थाना जयनगर और विश्रामपुर में धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था.इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी मदद और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार किया. आरोपी शिक्षिका के सहेली का पति निकला जिसने 19 लाख रुपए के लालच में शिक्षिका और उसके बेटे की हत्या की थी.पुलिस ने इस मामले का 23 अक्टूबर को खुलासा किया. अब आरोपी की पत्नी ने अपने ही पति को मौत की सजा देने की मांग की है.
19 लाख रुपए के लिए डबल मर्डर
पुलिस के मुताबिक पूरी वारदात करीब 19 लाख रुपये के लालच में अंजाम दी गई. आरोपी प्रवेश कुमार ने पहले शिक्षिका रजनी बरेठ से पैसों की मांग की. इसी दौरान विवाद होने पर उसने स्टील की बोतल से रजनी के सिर पर वार किया और बाद में बाथरूम में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.इस अपराध को छिपाने के लिए आरोपी ने घर में ताला लगाया और फिर उसके बेटे को अपनी कार में बिठाकर जंगल की ओर ले गया.जहां उसने सीमेंट की रॉड से उसकी भी हत्या कर दी थी.
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