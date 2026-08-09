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कमरे में मिला पत्नी का शव, पास में ही पड़ा था लहूलुहान पति.. हत्या या आत्महत्या?

गया में घायल पति के साथ कमरे में पत्नी का शव मिला है. पढ़ें रत्नेश कुमार की रिपोर्ट..

Woman body found in Gaya
गया में पत्नी की मौत, पति गंभीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 3:59 PM IST

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गया: बिहार के गया में महिला का शव मिला है, जबकि पास में ही पति भी लहुलुहान पड़ा था. पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है. यह घटना आत्महत्या है या हत्या, दोनों बिंदुओं पर पुलिस की जांच चल रही है. घटना में धारदार हथियार या ब्लेड का प्रयोग किया गया है. घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव की है.

पत्नी की मौत पति गंभीर: घटना की जैसे ही जानकारी परिवार वालों को हुई, अफरातफरी मच गई. घर में चित्कार मच गया. तुरंत घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं, महिला के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है.

लहूलुहान हालत में पड़े थे दोनों: परिजनों ने बताया कि बीती रात को पति-पत्नी कमरे में सोने गए थे. रविवार की सुबह को काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को कुछ आशंका हुई. काफी आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वेंटिलेटर से झांक कर देखा. पति-पत्नी दोनों लहूलुहान स्थिति में पड़े थे. दरवाजा तोड़कर खोला गया तो पत्नी की मौत हो चुकी थी. उसका गला कटा हुआ था. पूरे घटना में धारदार हथियार या ब्लेड का प्रयोग होने की बात सामने आ रही है.

"सुबह में घटना का तब पता चला, जब वेंटिलेटर से जाकर देखा गया. घटना कैसे हुई यह फिलहाल साफ तौर पर पता नहीं चला है. पिछले कुछ महीने से मनोज राजमिस्त्री का पैर टूटा हुआ था और घर में ही वह रह रहा था, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी."- नीतीश कुमार, परिजन

हत्या या आत्महत्या?: पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगा रही है कि यह घटना हत्या की है या आत्महत्या से जुड़ा है? मृतक की पहचान फेंकने देवी के रूप में हुई, जबकि घायल पति की पहचान मनोज राजमिस्त्री के रूप में हुई है. फिलहाल घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा है. पुलिस की पड़ताल चल रही है.

"एक महिला का शव मिला है. पास में ही घर के कमरे में उसका पति भी लहुलुहान हालत में घायल पड़ा था. घायल को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है."- देवराज इन्द्र, थानाध्यक्ष मुफस्सिल

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