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साजिश बेनकाब: मकान खरीदने के लिए सेल्स मैनेजर और पत्नी ने रची थी लूट की झूठी कहानी, गिरफ्तार

मथुरा में मकान खरीदने के लिए सेल्स मैनेजर और पत्नी ने रची थी लूट की झूठी कहानी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: जनपद के हाईवे थाना क्षेत्र आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर दो दिन पहले सेल्स मैनेजर से हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि उसके साथ कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि पत्नी के साथ मिलकर सेल्स मैनेजर ने लूट की झूठी साजिश रची थी. फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके पास से कुल 10 लाख 70 हजार रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं. मथुरा में मकान खरीदने के लिए सेल्स मैनेजर और पत्नी ने रची थी लूट की झूठी कहानी (Video Credit; ETV Bharat) एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि 22 जून को करीब 4:00 बजे सेल्स मैनेजर विजय कुमार ने लूट की सूचना कंट्रोल रूम को दी थी. खबर मिलते ही थाना हाईवे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा. सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, जब लूट होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो पुलिस ने सेल्स मैनेजर विजय कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जहां विजय कुमार ने बताया कि उसने पत्नी के साथ मिलकर मकान खरीदने के लिए लूट की झूठी साजिश रची थी.

