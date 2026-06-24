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साजिश बेनकाब: मकान खरीदने के लिए सेल्स मैनेजर और पत्नी ने रची थी लूट की झूठी कहानी, गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके पास से 10 लाख, 70 हजार रुपए भी बरामद कर लिए हैं.

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मथुरा में मकान खरीदने के लिए सेल्स मैनेजर और पत्नी ने रची थी लूट की झूठी कहानी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:39 PM IST

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मथुरा: जनपद के हाईवे थाना क्षेत्र आगरा-दिल्ली राजमार्ग पर दो दिन पहले सेल्स मैनेजर से हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि उसके साथ कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि पत्नी के साथ मिलकर सेल्स मैनेजर ने लूट की झूठी साजिश रची थी. फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनके पास से कुल 10 लाख 70 हजार रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं.

मथुरा में मकान खरीदने के लिए सेल्स मैनेजर और पत्नी ने रची थी लूट की झूठी कहानी (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि 22 जून को करीब 4:00 बजे सेल्स मैनेजर विजय कुमार ने लूट की सूचना कंट्रोल रूम को दी थी. खबर मिलते ही थाना हाईवे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा. सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए, जब लूट होने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, तो पुलिस ने सेल्स मैनेजर विजय कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जहां विजय कुमार ने बताया कि उसने पत्नी के साथ मिलकर मकान खरीदने के लिए लूट की झूठी साजिश रची थी.

उन्होंने बताया कि विजय कुमार एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जो थोक व्यापारियों से माल का पैसा लेने के लिए 22 जून को फील्ड में गया हुआ था. टाउनशिप और धौली पियाऊ इलाके के दो व्यापारी से कुल 10 लाख, 70 हजार रुपए लिया और पूरा पैसा अपनी पत्नी को दे दिया. उसके बाद आईएसबीटी इलाके पर पुलिस को सूचना दी की कोई उसकी आंखों में ज्वलनशील पदार्थ डालकर उससे पैसा लूट कर ले गया.

फिलहाल आरोपी ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने नया प्लॉट खरीदने और मकान ठीक-ठाक करने के लिए पैसे की जरूरत होने के कारण लूट की झूठी साजिश रची थी. पुलिस ने पत्नी और आरोपी विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से पूरे पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं.

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