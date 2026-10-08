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बुलंदशहर में जमीनी विवाद में पत्नी ने ही प्रेमी संग रची थी पति की हत्या की साजिश, तीन गिरफ्तार

पत्नी ने ही प्रेमी गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )

बुलंदशहर: जिले के डिबाई में बीती 15 सितम्बर को हुई मुकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पत्नी पूनम ने प्रेमी कविंद्र और उसके साथी चेतन के साथ मिलकर जमीनी विवाद में पति मुकेश की हत्या की साजिश रची थी.

पुलिस ने आरोपी पत्नी, प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है. कहते है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस एक न एक दिन उस तक पहुंच ही जाती है. ताजा मामला बुलंदशहर जिले के डिबाई क्षेत्र का है.



डिबाई में बीती 15 सितम्बर को हुई मुकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि पत्नी पूनम ने प्रेमी कविंद्र और उसके साथी चेतन के साथ मिलकर जमीनी विवाद के चलते पति मुकेश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.