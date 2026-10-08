बुलंदशहर में जमीनी विवाद में पत्नी ने ही प्रेमी संग रची थी पति की हत्या की साजिश, तीन गिरफ्तार
पत्नी पूनम ने प्रेमी कविंद्र और उसके साथी चेतन के साथ मिलकर अंजाम दी थी वारदात, पुलिस जांच में खुलासा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 2:15 PM IST
बुलंदशहर: जिले के डिबाई में बीती 15 सितम्बर को हुई मुकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पत्नी पूनम ने प्रेमी कविंद्र और उसके साथी चेतन के साथ मिलकर जमीनी विवाद में पति मुकेश की हत्या की साजिश रची थी.
पुलिस ने आरोपी पत्नी, प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है. कहते है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस एक न एक दिन उस तक पहुंच ही जाती है. ताजा मामला बुलंदशहर जिले के डिबाई क्षेत्र का है.
डिबाई में बीती 15 सितम्बर को हुई मुकेश की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि पत्नी पूनम ने प्रेमी कविंद्र और उसके साथी चेतन के साथ मिलकर जमीनी विवाद के चलते पति मुकेश की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था.
पुलिस ने आरोपी पत्नी पूनम, प्रेमी कवीन्द्र और उसके साथी चेतन को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है. पुलिस ने परिजनों के शक के बाद CDR और CCTV फुटेज समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर खुलासा किया है.
इस पूरी घटना पर एसपी सिटी अंतिरक्ष जैन का कहना है कि 15 सितम्बर 2026 को थाना डिबाई को सूचना मिली थी कि एक युवक का शव सड़क किनारे कीचड़ में पड़ा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचीं और शव को बरामद किया था. उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया था. पूछताछ करने पर मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया था कि ये शराब पीने का आदि था, उसी में दम घुटने के कारण गिरने से उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस को इनकी बातों पर शुरू से ही शक था.
और मृतक के परिजनों को भी पत्नी पर शक जताया गया था, जिसमें पत्नी से जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसमें प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया है. इसमें जो महिला पूनम है और उसका प्रेमी कवीन्द्र से तीन महीने से संबंध थे और उनके द्वारा बताया गया कि घटना का जो कारण है. इसमें जो मृतक है उनके द्वारा 10 बीघा जमीन में से 9 बीघा जमीन बेच दी गई थी और उस पैसे में से उसने शराब पी थी और उसने अपना ई रिक्शा भी बेच दिया था.
एक बीघा जमीन बची हुई थी, जिसको वो बेचने की बात कर रहा था. इसी को रोकने के लिए उनके द्वारा से घटना की गई है और रास्ते में जब ये लोग जा रहे थे, तो उसने अपने प्रेमी को फोन करके बुलाया था, तो उसका प्रेमी एक अन्य साथी चेतन चौहान के साथ आया था, और इनके द्वारा पति को कीचड़ में धंसा दिया गया था, जिसके कारण सफोकेशन से उसकी मृत्यु हुई है. इसमें सीसीटीवी देखे गए थे और कई परिजनों के बयान लिए गए थे और सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें मान्य न्यायलय दाखिल करके जेल भेजते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: बुलंदशहर पहुंची 'हनुमान अंश' की स्टार कास्ट, बाबा नीम करौरी की फिल्म को लेकर निकला रोड शो
यह भी पढ़ें: बुलंदशहर: डिबाई से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह लोधी की कार का एक्सीडेंट, दिल्ली एम्स रेफर