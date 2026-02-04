ETV Bharat / state

सीएएफ जवान की हत्या की पत्नी ने रची थी साजिश, प्रेमी ने दिया हत्याकांड को अंजाम, दोनों आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर : सेंदुर नदी की रेत में दबे सीएएफ जवान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने शव मिलने के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. आपको बता दें कि बलरामपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सतीसेमर सेंदुर नदी में रेत में दबा हुआ सड़ा गला शव मिला था. अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है.



सेंदुर नदी में लाश मिलने के मामले का खुलासा



बलरामपुर के सेंदुर नदी में रेत में ढका हुआ शव मिलने के मामले में पुलिस की जांच में मृतक की पहचान विश्वनाथ केरकेट्टा के तौर पर हुई थी. जो सीएएफ बल का जवान था और वर्तमान में दंतेवाड़ा जिले में तैनात थाय विश्वनाथ रायगढ़ जिले के लैलुंगा क्षेत्र का रहने वाला था. पहले उसकी पोस्टिंग बलरामपुर में थी उसी दौरान गणेश मोड़ चौकी क्षेत्र के सवनी गांव की रहने वाली महिला से उसकी दोस्ती हुई जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली. लेकिन दो साल पहले मृतक की पत्नी की दोस्ती चलगली क्षेत्र के रहने वाले दुसरे युवक विवेक टोप्पो से हो गई. विवेक के साथ महिला का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया.लेकिन दोनों के बीच विश्वनाथ खटक रहा था,जिसे रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची गई.





विश्वनाथ बलरामपुर में कर चुका था ड्यूटी

इस मामले में बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 29 जनवरी को सतीसेमर सेंदुर नदी के किनारे रेत से ढका हुआ शव वहां पाया गया था. शव को कब्जे में लेकर मर्ग और पीएम रिपोर्ट की कार्यवाही करने पर हमें पता चला था कि सिर में उसे वार करके उसकी हत्या कारित किया गया है. इसी के तारतम्य में अपराध कायम कर पुलिस ने इनवेस्टिगेशन शुरू की उसमें हमें यह ज्ञात हुआ कि यह शव विश्वनाथ केरकेट्टा का है जो मूल रूप से लैलुंगा का है. लेकिन उसका एक घर यहां बलरामपुर में सतीसेमर में भी था.