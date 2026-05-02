संभल: पति से मामुली विवाद पर पत्नी ने की आत्महत्या, 4 वर्ष पहले ही हुई थी शादी
महिला की मौत के बाद पहुंचे घरवालों ने किया हंगामा, दोनों बच्चों के नाम जमीन करने की मांग.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 6:24 PM IST
संभल: असमोली थाना क्षेत्र के गांव चंदवार में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. 4 वर्ष पहले ही दोनों की शादी हुई थी.
असमोली थाना प्रभारी मंसूरपुर रोहित मलिक के अनुसार, यह पूरा मामला संभल के गांव चंदवार का है, जहां पति चंद्रपाल और पत्नी आकांक्षा के बीच हुए मामुली विवाद हुआ, विवाद से आहत होकर महिला ने गुस्से में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई.
आकांक्षा की शादी करीब चार वर्ष पूर्व हुई थी, दोनों के दो बच्चे भी हैं. घटना के बाद किसी ने मामले की सुचना डायल 112 पुलिस को दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. घटना की सूचना मिलते ही मृतका के घर वाले पति चंद्रपाल के घर पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया.
मायकेवालों ने दोनों बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके नाम पर जमीन दर्ज करने की मांग की. उन्होंने कहा, अगर मांग पूरी न होई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परिजनों के अनुसार, मृतका के दो छोटे बच्चे हैं, एक तीन वर्षीय बेटा गौरव और दो वर्षीय बेटी गौरी. पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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