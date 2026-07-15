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होटल में दूसरी महिला के साथ ठहरा था पति, पीछा कर पत्नी ने बुलाई पुलिस, दोनों रंगे हाथ गिरफ्तार

अय्याश पति को दूसरी महिला के साथ देखकर पत्नी ने उसका पीछा किया, जहां दोनों को होटल में जाते देख पत्नी ने पुलिस बुला ली..पढ़ें-

होटल में दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पत्नी ने पकड़ा
होटल में दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पत्नी ने पकड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 15, 2026 at 7:25 AM IST

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बेतिया : बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना पुलिस ने नगर के एक होटल में छापेमारी कर एक विवाहित युवक और एक महिला को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे युवक की पत्नी की शिकायत और सतर्कता रही. पुलिस मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इधर, होटल संचालक से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है.

होटल में दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पत्नी ने पकड़ा : नरकटियागंज नगर स्थित होटल में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शिकारपुर पुलिस ने अचानक छापेमारी की. पुलिस ने होटल के एक कमरे से एक युवक और एक महिला को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया. दोनों की पहचान रामनगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक विवाहित है और उसकी चार वर्ष पहले शादी हुई थी. उसकी एक छोटी बच्ची भी है.

पत्नी की सूचना पर पुलिस ने होटल में की छापेमारी
पत्नी की सूचना पर पुलिस ने होटल में की छापेमारी (ETV Bharat)

पत्नी ने पति का पीछा कर खोली पोल : बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी पिछले डेढ़ वर्ष से पारिवारिक विवाद के कारण अपनी बहन के घर नरकटियागंज में रह रही है. मंगलवार को उसने अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ बाइक पर जाते देखा. शक होने पर वह दोनों का पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गई. होटल पहुंचने के बाद उसने रिसेप्शन पर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उसे वहां से भगा दिया गया, इसके बाद महिला ने तुरंत शिकारपुर पुलिस को सूचना दी.

पत्नी की सूचना पर पुलिस ने होटल में की छापेमारी : वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे में छापेमारी की. पुलिस के अनुसार कमरे से युवक और महिला को हिरासत में लिया गया. पत्नी का आरोप है कि उसने दोनों को होटल के कमरे में अर्धनग्न अवस्था में देखा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की.

''महिला की शिकायत पर उसके पति और उसके साथ मौजूद महिला को हिरासत में लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. साथ ही होटल संचालक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है.''- मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, शिकारपुर

स्थानीय लोगों ने होटल पर उठाए सवाल : स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर के कुछ होटलों में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिलती रही हैं. कुछ दिन पहले भी पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर एक महिला और पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए पुलिस अब शहर के होटलों की नियमित जांच और सत्यापन अभियान चलाने की तैयारी कर रही है.

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