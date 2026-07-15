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होटल में दूसरी महिला के साथ ठहरा था पति, पीछा कर पत्नी ने बुलाई पुलिस, दोनों रंगे हाथ गिरफ्तार

बेतिया : बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना पुलिस ने नगर के एक होटल में छापेमारी कर एक विवाहित युवक और एक महिला को आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई के पीछे युवक की पत्नी की शिकायत और सतर्कता रही. पुलिस मामले की जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इधर, होटल संचालक से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है.

होटल में दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पत्नी ने पकड़ा : नरकटियागंज नगर स्थित होटल में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शिकारपुर पुलिस ने अचानक छापेमारी की. पुलिस ने होटल के एक कमरे से एक युवक और एक महिला को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया. दोनों की पहचान रामनगर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक विवाहित है और उसकी चार वर्ष पहले शादी हुई थी. उसकी एक छोटी बच्ची भी है.

पत्नी की सूचना पर पुलिस ने होटल में की छापेमारी (ETV Bharat)

पत्नी ने पति का पीछा कर खोली पोल : बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी पिछले डेढ़ वर्ष से पारिवारिक विवाद के कारण अपनी बहन के घर नरकटियागंज में रह रही है. मंगलवार को उसने अपने पति को एक दूसरी महिला के साथ बाइक पर जाते देखा. शक होने पर वह दोनों का पीछा करते हुए होटल तक पहुंच गई. होटल पहुंचने के बाद उसने रिसेप्शन पर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कथित तौर पर उसे वहां से भगा दिया गया, इसके बाद महिला ने तुरंत शिकारपुर पुलिस को सूचना दी.