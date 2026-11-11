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डॉक्टर की गवाही के बगैर पत्नी की मानसिक बीमारी नहीं हो सकती तलाक का आधार, हाईकोर्ट ने कोडरमा फैमिली कोर्ट का आदेश किया रद्द

रांचीः जीवनसाथी को मानसिक बीमारी से पीड़ित बताकर और दवाइयां नहीं लेने के आधार पर उसे मानसिक क्रूरता का दोषी ठहराकर तलाक नहीं दिया जा सकता. इसके लिए ठोस और विश्वसनीय चिकित्सकीय साक्ष्य जरूरी हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की है. अदालत ने पत्नी की कथित मानसिक बीमारी और दवा नहीं लेने को मानसिक क्रूरता मानकर कोडरमा फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को निरस्त कर दिया है.

मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ में हुई. अदालत ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि पति ने फैमिली कोर्ट में अपने पक्ष में तीन गवाह पेश किए थे, लेकिन पत्नी का इलाज करने वाले डॉक्टर को गवाही के लिए नहीं बुलाया गया था. न ही किसी मेडिकल ऑफिसर या विशेषज्ञ ने पत्नी की कथित बीमारी की पुष्टि की. हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी वैवाहिक विवाद में मानसिक बीमारी को आधार बनाकर राहत मांगी जाती है, तो अदालत का दायित्व है कि वह ऐसे आरोपों की सावधानीपूर्वक जांच करे. बीमारी की प्रकृति, उसकी गंभीरता और वैवाहिक संबंधों पर उसके प्रभाव को विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर स्थापित करना जरूरी है. खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल किसी व्यक्ति को स्किजोफ्रेनिया (Schizophrenia) से पीड़ित बता देना तलाक का आधार नहीं हो सकता.

कोडरमा जिला के एक दंपति से जुड़ा है मामला

यह मामला कोडरमा जिला से जुड़ा है. शादी वर्ष 2019 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. पति का आरोप था कि शादी के करीब एक महीने बाद ही पत्नी का व्यवहार बदल गया. वह परिवार के सदस्यों से झगड़ा और गाली-गलौज करने लगी. पति के मुताबिक, पत्नी को रांची के कांके में चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया था, जहां उन्हें स्किजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और दौरे की समस्या बताई गई थी. पति का दावा था कि चिकित्सकीय सलाह के बावजूद पत्नी दवाइयां नहीं लेती थी. इस वजह से दोनों परिवारों के बीच कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं निकल सका.

मुकदमे की एकतरफा सुनवाई

इसके बाद पति ने कोडरमा फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दाखिल की. पत्नी के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण नवंबर 2025 में मुकदमे की सुनवाई एकतरफा कर दी गई. फैमिली कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी.