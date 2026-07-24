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उन्नाव में पत्नी पर पति को जिंदा जलाने का आरोप, हत्या का मुकदमा

पत्नी ने तीसरे पति को प्लॉट के लिए जिंदा जलाया ( Photo Credit : ETV Bharat )

उन्नाव: बारासगवर थाना क्षेत्र के धानीखेड़ा गांव में प्रॉपर्टी डीलर हृदयेश कुमार तिवारी (58) की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई. मौत से पहले दिए गए अपने बयान में हृदयेश ने अपनी दूसरी पत्नी रानू और उसके भाई पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया. वहीं, पत्नी ने कहा कि पति ने खुद ही आग लगा ली. पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.

धानीखेड़ा गांव निवासी हृदयेश कुमार तिवारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. उनकी पहली पत्नी रजनी की 18 जून 2023 को मौत हो गई थी. पहली पत्नी से उनकी एक बेटी सोनम है. पत्नी की मौत के बाद हृदयेश ने रानू से दूसरी शादी की थी, जबकि रानू की यह तीसरी शादी बताई जा रही है. प्रॉपर्टी डीलर की जलकर मौत (Video Credit : ETV Bharat)

मृतक की बेटी सोनम का आरोप है कि शादी के बाद से ही रानू उनके पिता पर संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी. कभी प्लॉट तो कभी मकान अपने नाम करने की मांग को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था. करीब 15 दिन पहले भी प्लॉट को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद हृदयेश ने एक प्लॉट पत्नी के नाम करने की बात मान ली थी. गुरुवार उसी प्लॉट की रजिस्ट्री होनी थी. सोनम के मुताबिक, रजिस्ट्री से पहले रानू और उसके मायके पक्ष के लोग घर पहुंचे थे. आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान अधिक संपत्ति की मांग की जा रही थी. इसी बीच हृदयेश बाथरूम गए, जहां रानू के भाई ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.