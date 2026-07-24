उन्नाव में पत्नी पर पति को जिंदा जलाने का आरोप, हत्या का मुकदमा
पत्नी ने कहा कि पति ने खुद ही आग लगा ली, पुलिस कर रही जांच
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 4:25 PM IST
उन्नाव: बारासगवर थाना क्षेत्र के धानीखेड़ा गांव में प्रॉपर्टी डीलर हृदयेश कुमार तिवारी (58) की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई. मौत से पहले दिए गए अपने बयान में हृदयेश ने अपनी दूसरी पत्नी रानू और उसके भाई पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया. वहीं, पत्नी ने कहा कि पति ने खुद ही आग लगा ली. पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.
धानीखेड़ा गांव निवासी हृदयेश कुमार तिवारी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. उनकी पहली पत्नी रजनी की 18 जून 2023 को मौत हो गई थी. पहली पत्नी से उनकी एक बेटी सोनम है. पत्नी की मौत के बाद हृदयेश ने रानू से दूसरी शादी की थी, जबकि रानू की यह तीसरी शादी बताई जा रही है.
मृतक की बेटी सोनम का आरोप है कि शादी के बाद से ही रानू उनके पिता पर संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी. कभी प्लॉट तो कभी मकान अपने नाम करने की मांग को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था. करीब 15 दिन पहले भी प्लॉट को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद हृदयेश ने एक प्लॉट पत्नी के नाम करने की बात मान ली थी. गुरुवार उसी प्लॉट की रजिस्ट्री होनी थी.
सोनम के मुताबिक, रजिस्ट्री से पहले रानू और उसके मायके पक्ष के लोग घर पहुंचे थे. आरोप लगाया कि बातचीत के दौरान अधिक संपत्ति की मांग की जा रही थी. इसी बीच हृदयेश बाथरूम गए, जहां रानू के भाई ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई.
अस्पताल में पुलिस ने हृदयेश का मृत्यु पूर्व बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) दर्ज किया था. इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर हुए विवाद के बाद उनकी पत्नी रानू और उसके भाई ने उनपर पेट्रोल डालकर जला दिया.
हालांकि, आरोपी पत्नी रानू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. उसका कहना है कि गुरुवार को प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए उसके भाई को गवाह के तौर पर बुलाया गया था. घर से निकलने से पहले हृदयेश बाथरूम गए और वहीं खुद को आग लगा ली. उन्हें बचाने के दौरान उसके हाथ भी झुलस गए. उसके भाई प्रमोद के भी झुलसने की बात सामने आई है.
रानू ने यह भी दावा किया कि उसने करीब 15 दिन पहले सदर कोतवाली में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में उसने पति पर दूसरी महिला से संबंध होने, मारपीट करने और संपत्ति में दूसरी महिला को हिस्सा देने की मंशा रखने जैसे आरोप लगाए थे. उसने अपने और अपने परिवार को जान से मारने की धमकी दिए जाने की भी शिकायत पुलिस से की थी.
पुलिस के अनुसार, मृतक के डाइंग डिक्लेरेशन, बेटी की तहरीर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पहले हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अब मृतक की मौत के बाद हत्या की धाराओं में तरमीम किया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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