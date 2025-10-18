ETV Bharat / state

कपड़ा कारोबारी के घर चोरी का खुलासा; पत्नी, साला और सास गिरफ्तार, भाई के इलाज के लिए कराई थी चोरी

एसपी सिटी के मुताबिक, पूजा ने अपने भाई के साथ ये योजना बनाई कि वह अपने पति को शॉपिंग के बहाने से ले जाएगी. बाद में वे लोग आकर घर में रखे आभूषण और नगदी को ले जाएं. इत्तेफाक से उस दिन घर में कैश कम रखा हुआ था, ऐसे में पूजा का भाई घर में आया और चोरी करके ले गया. उसे पहले से ही हर बात की जानकारी पूजा ने दी हुई थी.

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि कपड़ा व्यापारी पीयूष की पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर चोरी कराई थी. पूछताछ में पूजा ने कबूल किया कि उसके बड़े भाई के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत थी. मायके में किसी के पास इतना रुपया ही नहीं था कि वह इलाज करा सकते.

मेरठ : ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा किया है. पुलिस ने इस मामले में कारोबारी पीयूष मित्तल की पत्नी, साले और सास को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि महिला ने अपने भाई के इलाज के लिए अपने ही घर में चोरी कराई थी.



पुलिस ने जब ये खुलासा किया तो कपड़ा व्यापारी के पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई. पुलिस ने इस मामले में अपने ही घर में चोरी करने के आरोप में पूजा समेत उसकी मां और दो भाइयों रवि और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है.



एसपी सिटी ने बताया कि कारोबारी पीयूष मित्तल की पूजा से तीसरी शादी थी, जबकि पूजा की ये दूसरी शादी थी. आरोपी पूजा के भाई रवि और दीपक ने बताया कि वह अपनी मां के साथ कहीं जाकर इन आभूषणों को बेचने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है. एसपी सिटी ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है.

यह था मामला : दरअसल पूरा मामला टीपी नगर के महावीर नगर का है. 15 अक्टूबर को कपड़ा व्यापारी पीयूष मित्तल के घर में उस वक्त चोरी की बड़ी घटना हुई थी, जब वह अपनी पत्नी के साथ खरीदारी करने गये हुए थे. घर पहुंचने पर सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, लॉकर और अलमारी खुले हुए पड़े थे. सामान भी घर में फैला हुआ था, जिसके बाद कपड़ा व्यापारी पीयूष मित्तल ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की.

कारोबारी ने पुलिस को बताया कि उनके घर के लॉकर में 50 हजार की नकदी थी, लगभग 290 ग्राम सोने के आभूषण, 150 ग्राम से ज्यादा चांदी के गहने और कुछ अन्य कीमती चीजें थीं. जिनकी कुल कीमत कैश समेत 30 लाख रुपये बताई गई थी. पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासे के लिए तीन टीमों को लगाया था. सर्विलांस का सहारा लिया गया, वहीं 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने खंगाले थे.



