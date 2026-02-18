ETV Bharat / state

नकाब पहन कर पत्नी ने रंगीन मिजाज शिक्षक पति को किया बेनकाब, टीचर गिरफ्तार

सीतापुर: जिले के तंबौर थाना क्षेत्र के सुमली चौराहे पर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक महिला ने बुर्का पहन कर अपने शिक्षक पति को शिक्षिका के साथ रंगें हाथों पकड़ लिया. पति पर दूसरे शिक्षिका से अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए थप्पड़ों की बारिश कर दी. पत्नी का आरोप है कि उसके पति का इस शिक्षिका से पहले भी एक महिला के साथ संबंध थे.

पत्नी ने पति की जम कर पिटाई: मीनू नागर पत्नी अजय नागर निवासी टापाकला जिला फिरोजाबाद, मंगलवार को ग्राम सुमली स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक महिला अध्यापक को अपने कार से लेने आया. दतूनी विद्यालय में कार्यरत अध्यापक अजय नागर पर घात लगाकर बैठी उनकी पत्नी ने जैसे ही देखा कि एक शिक्षिका, पति के कार में बैठी है, गुस्से से आग बबूला पत्नी ने कार को रोका और पति पर हमला बोल दिया.

पति पर अवैध संबंध का आरोप: पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में शिक्षक पति घायल हो गया, जबकि कार के शीशे टूट गए. मारपीट के दौरान मीनू नागर ने पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए कई और बातों का खुलासा किया. ग्रामीणों द्वारा काफी मशक्कत के बाद मामला शांत कराया गया. पति और पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी, जिसके बुनियाद पर पुलिस नें शिक्षक को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया.