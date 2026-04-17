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रायबरेली में पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी पति गिरफ्तार, डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज

तीन दिन पहले पति-पत्नी में विवाद हुआ था. नाराज पति ने बेरहमी से पिटाई कर दी, इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.

महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल.
महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 6:08 PM IST

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रायबरेली : गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. सास की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

थाना क्षेत्र के मानपुर गांव में रहने वाले अखिलेश पुत्र रामदयाल का खीरों थाना क्षेत्र के बसावन खेड़ा की रहने वाली नीतू (26) से लगभग डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह हुआ था. शादी के बाद दोनों एक साथ मजदूरी कर परिवार चलाते थे.

नीतू की मां राजवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, दोनों ने अपनी रजामंदी से डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था. अखिलेश शराब पीने का आदी था. नीतू इसका विरोध करती थी. इसी बात को को लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था और मारपीट भी होती थी.

तीन दिन पहले भट्टे पर जाने की बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी. गुस्से में अखिलेश ने बेटी नीतू की बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर हालत में नीतू को अस्पताल ले जाया गया. जहां जिंदगी व मौत के बीच जंग लड़ते हुए उसकी बेटी जिन्दगी से जंग हार गई और उसकी मौत हो गई.

गुरबख्शगंज पुलिस ने आरोपी पति अखिलेश के खिलाफ घरेलू हिंसा और जान से मारने का मुकदमा दर्ज कर लिया. एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि थाना गुरबख्शगंज के मानपुर में पति-पत्नी के बीच घरेलू हिंसा के चलते तीन दिन पहले मारपीट हुई थी. जिसके बाद महिला की मौत हो गई. पुलिस ने मृतक महिला की मां राजवती के शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए अखिलेश को गिरफ्तार किया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

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