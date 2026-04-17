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रायबरेली में पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, आरोपी पति गिरफ्तार, डेढ़ साल पहले की थी लव मैरिज

महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल. ( Photo Credit; ETV Bharat )