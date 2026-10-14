मैनपुरी में पत्नी ने पति CRPF जवान पर चाकू से किया हमला, सैफई रेफर
हमले के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई और घायल जवान को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 11:17 AM IST
मैनपुरी: कोतवाली क्षेत्र की कृष्णानगर कॉलोनी में मंगलवार को पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति सीआरपीएफ कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में कांस्टेबल अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है.
जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ में कांस्टेबल अमित कुमार छुट्टी लेकर घर आए हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका पत्नी रेखा से देवी से विवाद हो गया. परिजनों के मुताबिक, अमित कुमार शराब के नशे में थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते बढ़ गई.
आरोप है कि विवाद के दौरान रेखा देवी ने सब्जी काटने वाले चाकू से अमित कुमार पर कई वार कर दिए. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई और घायल जवान को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने अमित कुमार का प्राथमिक उपचार किया. हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार, उपचार के दौरान उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.
क्षेत्राधिकारी नगर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक पुलिस को कोई लिखित तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.