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मैनपुरी में पत्नी ने पति CRPF जवान पर चाकू से किया हमला, सैफई रेफर

CRPF जवान पर चाकू से किया हमला ( Photo Credit: ETV Bharat )

मैनपुरी: कोतवाली क्षेत्र की कृष्णानगर कॉलोनी में मंगलवार को पारिवारिक विवाद में पत्नी ने पति सीआरपीएफ कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में कांस्टेबल अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए सैफई रेफर कर दिया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है.



जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ में कांस्टेबल अमित कुमार छुट्टी लेकर घर आए हुए थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका पत्नी रेखा से देवी से विवाद हो गया. परिजनों के मुताबिक, अमित कुमार शराब के नशे में थे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते बढ़ गई.