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फिरोजाबाद में युवक की मौत के मामले में खुलासा; हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, पीएम रिपोर्ट में खुला राज

थाना प्रभारी सिरसागंज अनिल कुमार के मुताबिक, घटना 11 सितंबर की रात की है.

फिरोजाबाद में युवक की मौत के मामले में खुलासा.
फिरोजाबाद में युवक की मौत के मामले में खुलासा. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 6:30 PM IST

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फिरोजाबाद : सिरसागंज थाना क्षेत्र के गुरैया सोहेलपुर गांव में संदिग्ध हालात में हुई युवक की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पति के शराब पीकर घर आने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ था. इसी दौरान पत्नी ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.


थाना प्रभारी सिरसागंज अनिल कुमार के मुताबिक, घटना 11 सितंबर की रात की है. पुलिस के अनुसार, गुरैया सोहेलपुर निवासी शिवम उर्फ राहुल यादव करीब आठ बजे शराब पीकर घर आया था. इसके बाद पहली मंजिल स्थित कमरे में उसका पत्नी प्रीति से विवाद हो गया. आरोप है कि झगड़े के दौरान प्रीति ने अपने पति का हाथों से गला दबा दिया. इससे उसकी मौत हो गई.


पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में घटना को संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत बताया गया. मृतक की पत्नी द्वारा घटना को लेकर अलग-अलग बातें बताए जाने पर पुलिस को शक हुआ. मृतक के पिता बलवीर सिंह की सूचना पर पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत गला घोंटने से होने की पुष्टि हुई. इसके बाद मृतक की मां की तहरीर पर 15 सितंबर को सिरसागंज थाने में मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को शेरपुरा तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया. थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है.

यह भी पढ़ें : मुजफ्फरनगर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, दोनों गिरफ्तार

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