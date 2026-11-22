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जानकीपुरम में शव मिलने के मामले में खुलासा; पति की हत्या कर शव फेंका, पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी फरार

आरोपी महिला गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : जानकीपुरम थाना क्षेत्र में मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि युवक की हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. दोनों ने पहले हत्या की योजना बनाई और फिर रात में उसे बाइक से घटनास्थल पर ले गए. वहां उल्टी करने के बहाने युवक को रोका और पीछे से ईंट से हमला कर दिया.

इसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंसकर और पैर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. पुलिस ने रविवार को आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका आरोपी प्रेमी अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.





डीसीपी उत्तरी अमित आनंद के मुताबिक, 17 नवंबर को जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा मिला था. उसकी पहचान सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के रहने वाले युवक के रूप में हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी और अन्य के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वाट, सर्विलांस और जानकीपुरम पुलिस की संयुक्त टीम लगाई गई थी.





पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसकी वर्ष 2023 में तीसरी शादी हुई थी. युवक की भी यह दूसरी शादी थी. महिला की दूसरे पति से छह साल की बेटी है, जबकि युवक की पहली शादी से तीन बच्चे हैं. शादी के बाद दोनों अपने बच्चों के साथ गुडंबा क्षेत्र में महिला के माता पिता के घर रहने लगे थे. करीब डेढ़ साल पहले दोनों को अलीगंज स्थित एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी. पति ड्राइवर और महिला आया का काम करने लगी. इसके बाद दोनों स्कूल के पास किराये का कमरा लेकर रहने लगे. उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि इसके बाद उसके पति का व्यवहार बदल गया. वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था. महिला का आरोप है कि उसे भी शराब पीने के लिए मजबूर करता और रात में जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था. इसी दौरान करीब एक साल पहले युवक के दोस्त मनोज का उनके घर आना जाना शुरू हुआ. मनोज के साथ महिला की नजदीकी बढ़ गई. इस बात को लेकर युवक अक्सर नाराज होता था. महिला ने मनोज को अपनी परेशानी बताई थी और उससे तलाक लेने की बात भी कही थी. हालांकि, तीसरी शादी होने और परिवार का साथ नहीं मिलने के कारण वह अलग होने का फैसला नहीं कर पा रही थी.



