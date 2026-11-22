जानकीपुरम में शव मिलने के मामले में खुलासा; पति की हत्या कर शव फेंका, पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी फरार
डीसीपी उत्तरी अमित आनंद के मुताबिक, 17 नवंबर को जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:49 PM IST
लखनऊ : जानकीपुरम थाना क्षेत्र में मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस का दावा है कि युवक की हत्या किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी. दोनों ने पहले हत्या की योजना बनाई और फिर रात में उसे बाइक से घटनास्थल पर ले गए. वहां उल्टी करने के बहाने युवक को रोका और पीछे से ईंट से हमला कर दिया.
इसके बाद मुंह में कपड़ा ठूंसकर और पैर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों मौके से फरार हो गए. पुलिस ने रविवार को आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका आरोपी प्रेमी अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
डीसीपी उत्तरी अमित आनंद के मुताबिक, 17 नवंबर को जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पड़ा मिला था. उसकी पहचान सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र के रहने वाले युवक के रूप में हुई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर पत्नी और अन्य के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वाट, सर्विलांस और जानकीपुरम पुलिस की संयुक्त टीम लगाई गई थी.
पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसकी वर्ष 2023 में तीसरी शादी हुई थी. युवक की भी यह दूसरी शादी थी. महिला की दूसरे पति से छह साल की बेटी है, जबकि युवक की पहली शादी से तीन बच्चे हैं. शादी के बाद दोनों अपने बच्चों के साथ गुडंबा क्षेत्र में महिला के माता पिता के घर रहने लगे थे.
करीब डेढ़ साल पहले दोनों को अलीगंज स्थित एक स्कूल में नौकरी मिल गई थी. पति ड्राइवर और महिला आया का काम करने लगी. इसके बाद दोनों स्कूल के पास किराये का कमरा लेकर रहने लगे. उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि इसके बाद उसके पति का व्यवहार बदल गया. वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था.
महिला का आरोप है कि उसे भी शराब पीने के लिए मजबूर करता और रात में जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था. इसी दौरान करीब एक साल पहले युवक के दोस्त मनोज का उनके घर आना जाना शुरू हुआ. मनोज के साथ महिला की नजदीकी बढ़ गई. इस बात को लेकर युवक अक्सर नाराज होता था. महिला ने मनोज को अपनी परेशानी बताई थी और उससे तलाक लेने की बात भी कही थी. हालांकि, तीसरी शादी होने और परिवार का साथ नहीं मिलने के कारण वह अलग होने का फैसला नहीं कर पा रही थी.
पुलिस के मुताबिक, करीब एक महीने पहले महिला की बेटी और युवक के बच्चों को लेकर परिवार में विवाद हुआ था. महिला की बेटी और युवक के दो बच्चे उसके साथ रहने लगे थे. महिला ने पुलिस पूछताछ में आरोप लगाया कि हत्या से करीब 15 दिन पहले उसने युवक को अपनी छह साल की बेटी को अश्लील वीडियो दिखाते और गलत तरीके से छूते हुए देख लिया था. इसके बाद उसने मनोज से अपनी परेशानी साझा की. पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने युवक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.
पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर की रात युवक ने शराब पी रखी थी. आरोप है कि उसने महिला को भी शराब पीने के लिए मजबूर किया, लेकिन उसने शराब नहीं पी. देर रात महिला ने अपनी तबीयत खराब होने और डॉक्टर के पास जाने की बात कही. इसके बाद उसने फोन करके मनोज को बुला लिया. मनोज अपनी बाइक से पहुंचा और तीनों एक सिटी के पास पहुंचे.
वहां महिला ने उल्टी करने के बहाने रुकने की बात कही. इसी दौरान युवक और मनोज आपस में बातचीत कर रहे थे. आरोप है कि महिला ने पीछे से ईंट से दीपक पर हमला कर दिया. इसके बाद बाइक में रखे कपड़े को उसके मुंह में ठूंस दिया और पैर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद दोनों वहां से फरार हो गए.
डीसीपी उत्तरी अमित आनंद के मुताबिक, घटना के खुलासे के लिए पुलिस ने घटनास्थल और आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. मोबाइल सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पत्नी की भूमिका सामने आई. इसके बाद संयुक्त टीम ने रविवार सुबह करीब 8:10 बजे छुईयापुरवा ठेके के बगल में पेड़ के पीछे सड़क किनारे से महिला को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल ईंट भी बरामद की गई है.
इस मामले में आरोपी मनोज की तलाश की जा रही है. वह फिलहाल गुडंबा क्षेत्र के छुईयापुरवा में रह रहा था. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. गिरफ्तार महिला को न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है.
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