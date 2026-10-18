प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी; पत्नी और दो साल के बेटे की हत्या, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने दी घटना की जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 4:35 PM IST
प्रतापगढ़ : संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपट्टी नया पुरवा गांव में शनिवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गांव में एक महिला और उसके दो वर्षीय मासूम बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतका के मायके पक्ष ने पति पर पत्नी और दो वर्षीय मासूम बेटे की हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है.
पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालू पट्टी गांव के नया पुरवा में रविवार सुबह वादी लवकुश ने 112 पर सूचना दी गई कि एक सुरेश पटेल जो उसके जीजा लगते हैं उन्होंने सुबह सूचना दी कि उसकी पत्नी और बच्चे ने आत्महत्या कर ली है.
उन्होंने बताया कि मौके पर पुलिस टीम की जांच में आत्महत्या की चीजें नहीं मिलीं. शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. पूछताछ में जो बात निकलकर आई उसमें पति के ही द्वारा पत्नी और उसके 2 साल के बच्चे को पीटकर हत्या की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरा मामला निकलकर आएगा.
पंचनामा के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस ने पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. मृतका नीता की शादी लगभग 12 साल पहले हुई थी. अनीता के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पहले भी कई बार शराब के नशे में मारपीट करता था. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालपट्टी नया पुरवा गांव निवासी सुरेश कुमार पटेल की शादी लगभग दस वर्ष पूर्व मानिकपुर थाना क्षेत्र के अंतमऊ गांव निवासी नीता पटेल (30) के साथ हुई थी. दंपती का दो वर्षीय पुत्र यीशु भी था.
परिजनों के मुताबिक, शनिवार की रात परिवार के सदस्य भोजन करने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे. इसी दौरान देर रात नीता देवी और उनके मासूम बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके पक्ष का आरोप है कि सुरेश कुमार पटेल ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी.
परिजनों का आरोप है कि रविवार सुबह घटना सामने आने के बाद पत्नी के फांसी लगाने की कहानी गढ़ी गई. आरोप है कि पुलिस को तत्काल सूचना देने के बजाय कमरे में पड़े मां-बेटे के शवों को बाहर निकालकर चारपाई पर रख दिया गया.
परिजनों के अनुसार, सुरेश कुमार पटेल राजमिस्त्री का काम करता था. परिजनों ने आरोपी पर शराब पीकर पत्नी तथा बच्चों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है. जानकारी के मुताबिक, सुरेश कुमार पटेल का एक ही मकान था, जिसमें परिवार निवास करता था. इसी मकान में उसकी बुजुर्ग मां यशोदा देवी (95) भी रहती थीं.
मायके पक्ष के लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. दोनों की मौत के बाद जानकारी पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे.
इस दौरान आईजी प्रयागराज अजय मिश्रा, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भूकर, अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय और क्षेत्राधिकारी लालगंज राजीव द्विवेदी ने घटनास्थल का जायजा लिया. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया. टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये.
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