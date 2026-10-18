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प्रतापगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी; पत्नी और दो साल के बेटे की हत्या, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

मौके पर जांच करते पुलिस के अधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपट्टी नया पुरवा गांव में शनिवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गांव में एक महिला और उसके दो वर्षीय मासूम बेटे की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतका के मायके पक्ष ने पति पर पत्नी और दो वर्षीय मासूम बेटे की हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने बताया कि संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालू पट्टी गांव के नया पुरवा में रविवार सुबह वादी लवकुश ने 112 पर सूचना दी गई कि एक सुरेश पटेल जो उसके जीजा लगते हैं उन्होंने सुबह सूचना दी कि उसकी पत्नी और बच्चे ने आत्महत्या कर ली है.