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बरेली सुसाइड केस: वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप, पत्नी-साली गिरफ्तार, आरोपी दरोगा के खिलाफ होगी जांच

वायरल वीडियो, सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कर रही गहन जांच

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बरेली सुसाइड केस: वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप, पत्नी-साली गिरफ्तार, आरोपी दरोगा के खिलाफ होगी हाईलेवल जांच (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 7:29 PM IST

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बरेली: शहर के चर्चित कुलदीप गोस्वामी आत्महत्या कांड में कैंट थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक की पत्नी गुंजा और साली रीना को गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं, मौत से ठीक पहले कुलदीप गोस्वामी द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुलदीप ने पारिवारिक कलह के साथ-साथ सुभाषनगर थाने में तैनात एक दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसकी जांच के लिए एसपी सिटी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है.

पुलिस के मुताबिक, कुलदीप गोस्वामी की मौत के बाद 4 जुलाई को उनके परिजनों ने कैंट थाने में तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि पत्नी गुंजा, उसके भाई अमित कुमार, बहन रीना और बहनोई सतीश लगातार कुलदीप को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर कुलदीप ने आत्मघाती कदम उठाया. तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

उसके बाद रविवार सुबह पुलिस ने सदर बाजार स्थित आजाद मोहल्ला से गुंजा और रीना को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया. मुकदमे में नामजद अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

दरअसल, इस मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब कुलदीप का मौत से पहले बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में उसने अपनी पत्नी, ससुराल पक्ष और सुभाषनगर थाने में तैनात एक दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए थे. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है.

इधर पूछताछ में गुंजा ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 15 अप्रैल 2026 को कुलदीप से हुई थी. बाद में उसे कुलदीप की पूर्व शादी और एक बेटे के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और वह मायके में रहने लगी.

फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोप, पत्नी पक्ष के बयान, वायरल वीडियो, सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर निष्पक्ष और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. इंस्पेक्टर कैंट संजय धीर ने बताया कि घटना की मुख्यारोपी सहित दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. अन्य की तलाश जारी है जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.

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