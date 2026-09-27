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अवैध संबंध के शक में पत्नी और सास का मर्डर, पति ने पिता के साथ मिलकर हथौड़ी से मारा, तीन आरोपी गिऱफ्तार

पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा : अवागढ़ कोतवाली क्षेत्र के यादव नगर में करीब पांच दिन पहले हुए मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक विवाद और पत्नी के प्रॉपर्टी डीलर से अवैध संबंधों के चलते पति ने अपने पिता और अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्नी और सास की हत्या की साजिश रची थी. वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.