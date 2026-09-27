अवैध संबंध के शक में पत्नी और सास का मर्डर, पति ने पिता के साथ मिलकर हथौड़ी से मारा, तीन आरोपी गिऱफ्तार
एटा में पांच दिन पहले हुए मां-बेटी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. मुख्य आरोपी पति की तलाश की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 5:02 PM IST
एटा : अवागढ़ कोतवाली क्षेत्र के यादव नगर में करीब पांच दिन पहले हुए मां-बेटी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, पारिवारिक विवाद और पत्नी के प्रॉपर्टी डीलर से अवैध संबंधों के चलते पति ने अपने पिता और अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्नी और सास की हत्या की साजिश रची थी. वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया, गिरफ्तार आरोपियों में 25 हजार रुपये का इनामी मास्टरमाइंड ससुर सियाराम, दोस्त दिनेश कुमार और शरण देने वाले धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं. तीनों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई हथौड़ी भी बरामद की है.
21 सितंबर की देर रात यादव नगर में प्रियंका और उसकी मां कमला देवी की हत्या कर दी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की थीं. जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों, सर्विलांस और अन्य तकनीकी माध्यमों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया.
एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया, जांच में सामने आया कि प्रियंका के पति रुकमपाल को अपनी पत्नी के चाल-चलन पर शक था. पत्नी के प्रॉपर्टी डीलर से भी अवैध संबंध थे. इसी को लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. आरोप है कि इसी विवाद के चलते रुकमपाल ने अपने पिता सियाराम और अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. इसके बाद 21 सितंबर की रात प्रियंका और उसकी मां कमला देवी पर हथौड़े से वार कर उनकी हत्या कर दी गई. दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी रुकमपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.
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