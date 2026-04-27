ETV Bharat / state

नैनीताल अधिवक्ता सुसाइड केस, पति को अस्पताल ले जाने के लिए बिलखती रही पत्नी, पुलिस करती रही जांच

इलाज में देरी ने खड़े किए गंभीर सवाल: नैनीताल में हुई दर्दनाक घटना के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं. आरोप है कि घटना के बाद करीब तीन घंटे तक न तो अधिवक्ता को अस्पताल पहुंचाया गया और न ही मौके पर डॉक्टरों की टीम को तुरंत बुलाया गया. मृतक की पत्नी मौके पर मौजूद रहीं और लगातार अपने पति के इलाज की गुहार लगाती रहीं. लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हंगामे के बाद ही करीब दोपहर 2 बजे बीडी पांडे अस्पताल से एंबुलेंस मौके पर पहुंची.

मामले में सीओ सिटी अंजना नेगी ने बताया कि, स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी उन्हें दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की. साथ ही फोरेंसिक टीम से जांच भी कराई गई है. मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार के भीतर अधिवक्ता का शव बरामद किया. मौके से एक पिस्टल और कार के डैशबोर्ड में रखा एक सुसाइड नोट भी मिला है. नोट में कुछ कारणों के अलावा कुमाऊं आयुक्त, डीएम और एसएसपी से पत्नी का ख्याल रखने की अपील की है.

नैनीताल: शहर के कलेक्ट्रेट पार्किंग क्षेत्र में जिला बार के अधिवक्ता पूरन सिंह भाकुनी ने आत्महत्या कर ली. घटना का खुलासा तब हुआ जब पार्किंग संचालक सागर आर्य को एक पर्यटक ने कार के अंदर बैठे व्यक्ति के कान से खून बहने की सूचना दी. मौके पर पहुंचकर देखा गया कि अधिवक्ता अचेत अवस्था में थे. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

जिला अस्पताल के डॉक्टर अनिरुद्ध गंगोला ने बताया कि, उन्हें घटना की सूचना लगभग दोपहर 1:30 बजे मिली, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अधिवक्ता की मौत हो चुकी थी.

जांच के साथ जवाबदेही की मांग: जिला न्यायालय और कलेक्ट्रेट परिसर के पास हुई घटना के बाद अब अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है. बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ज्योति प्रकाश ने कहा सुबह करीब 9:30 बजे के बाद घटना हुई. पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए घायल अवस्था में अधिवक्ता को अस्पताल ले जाना चाहिए था. मगर उन्होंने अधिवक्ता को अस्पताल ले जाने के बजाय घटनास्थल पर रखा और मृत घोषित कर दिया. जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं. क्योंकि किसी को भी मृत घोषित करने का अधिकार पुलिस को नहीं, डॉक्टर को होता है.

हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुभाष जोशी ने बताया, घटना में पुलिस का उदासीन रवैया देखने को मिला. जिला कोर्ट के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आत्मघाती कदम के बाद पुलिस देरी से पहुंची. साथ ही ना तो कोई डॉक्टर की टीम पहुंची ना ही उन्हें कोई प्राथमिक उपचार दिया गया. अस्पताल पहुंचाने के बजाय पुलिस फोरेंसिक टीम को बुलाकर घटना की जांच करती रही. सुभाष ने कहा जब तक पुलिस जांच कर रही थी, हो सकता है अधिवक्ता जीवित होते.

जिला न्यायालय के शासन के शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि, नोटरी अधिवक्ता ने आत्मघाती कदम उठाया जिसके बाद 11:30 बजे के आसपास घटना की जानकारी मिली. मगर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और करीब 2 घंटे से अधिक का समय तक अधिवक्ता घायल अवस्था में अपनी गाड़ी में पड़े रहे, संभवत उनकी इसी दौरान मृत्यु हुई है.

अधिवक्ता साथियों ने भी बताया कि, पिछले साल ही मृतक ने 65 साल की उम्र में शादी की थी. साथ ही शादी के बाद उन्होंने अपना मकान काफी सस्ते दाम पर बेच दिया था. इसके बाद से वे अपने जीवन में फिर से मकान बना पाएंगे, ये सोचकर मानसिक तनाव में भी थे.

ये भी पढ़ें: नैनीताल जिला कोर्ट के वकील का शव कार में मिला, हाथ में रिवॉल्वर और डैशबोर्ड पर चिट्ठी बरामद