देवर के प्यार में पति का मर्डर! पत्नी ने एक लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या

गोड्डा पुलिस ने अमित मोदी हत्याकांड में मृतक की पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 16, 2026 at 11:56 AM IST

Updated : February 16, 2026 at 12:02 PM IST

गोड्डाः जिले के महागामा थाना क्षेत्र में अमित मोदी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. इस मामले में महिला समेत दो सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 27 जनवरी 2026 की रात मांगन पीपरा गांव निवासी 32 वर्षीय अमित मोदी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया.

जानकारी देते महगामा एसडीपीओ (Etv Bharat)

अपराधियों ने स्वीकार किया जुर्म

एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर गहन जांच की. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसकी पहचान आरोपी मो. शाईन आलम (25 वर्ष ), विजेंद्र पासवान उर्फ बिंदु (35 वर्ष) और मृतक की पत्नी सोनी देवी (30 वर्ष ) के रूप में हुई है. पूछताछ में सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गंडासा सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं.

भाई की हत्या के बाद भाभी से करना चाहता था शादी

पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ कि मृतक अमित मोदी की हत्या की साजिश उसके छोटे भाई रोहित मोदी और मृतक की पत्नी सोनी देवी ने मिलकर रची थी. दोनों के बीच पिछले 5-6 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और रोहित अपने ही बड़े भाई अमित की हत्या के बाद भाभी से शादी करना चाहता था.

जानकारी के अनुसार रोहित मोदी ने अपने गांव के मो. शाईन आलम को एक लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी. मो. शाईन ने पड़ोसी विजेंद्र पासवान उर्फ बिंदो को 25 हजार रुपये देकर इस कांड में सहयोग के लिए शामिल किया था. योजना के तहत दोनों ने घटना से एक सप्ताह पहले गंडासा खरीदा था.

इसके बाद 27 जनवरी की रात शराब पिलाने के बहाने अमित मोदी को बुलाया गया और फिर सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, आरोपी मो. शाईन मृतक को उसकी पत्नी के सामने घर से लेकर गया था. घटना के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से मृतक का मोबाइल उसकी पत्नी ने अपने पास छुपा लिया और बाद में नदी में फेंक दिया. छापेमारी दल में पुलिस निरीक्षक उपेंद्र कुमार महतो, महागामा थाना प्रभारी मनोज कुमार पाल, एसआई रोमा कुमारी आदि शामिल रहे.

Last Updated : February 16, 2026 at 12:02 PM IST

