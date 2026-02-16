ETV Bharat / state

देवर के प्यार में पति का मर्डर! पत्नी ने एक लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या

गोड्डाः जिले के महागामा थाना क्षेत्र में अमित मोदी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. इस मामले में महिला समेत दो सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. 27 जनवरी 2026 की रात मांगन पीपरा गांव निवासी 32 वर्षीय अमित मोदी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया.

अपराधियों ने स्वीकार किया जुर्म

एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्य और सूचना के आधार पर गहन जांच की. पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसकी पहचान आरोपी मो. शाईन आलम (25 वर्ष ), विजेंद्र पासवान उर्फ बिंदु (35 वर्ष) और मृतक की पत्नी सोनी देवी (30 वर्ष ) के रूप में हुई है. पूछताछ में सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया है. उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त गंडासा सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं.

भाई की हत्या के बाद भाभी से करना चाहता था शादी

पुलिस अनुसंधान में खुलासा हुआ कि मृतक अमित मोदी की हत्या की साजिश उसके छोटे भाई रोहित मोदी और मृतक की पत्नी सोनी देवी ने मिलकर रची थी. दोनों के बीच पिछले 5-6 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और रोहित अपने ही बड़े भाई अमित की हत्या के बाद भाभी से शादी करना चाहता था.