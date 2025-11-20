ETV Bharat / state

पत्नी ने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप?

बाराबंकी: जिले 17 नवंबर को अधेड़ व्यक्ति की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया. हत्या का राज खुला तो सभी हैरान रह गए. हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी और नाबालिग बेटे ने ही की थी. पुलिस ने गुरुवार को आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.



क्या था मामला?

दरअसल, फतेहपुर थाना क्षेत्र के मीरनगर निवासी 45 वर्षीय राजमल रोज की तरह सोमवार रात घर के बाहर सोए हुए थे. देर रात राजमल ने शौच जाने के लिए बेटे से पानी का डिब्बा मांगा था. अगले दिन मंगलवार की सुबह राजमल का शव घर से तकरीबन 200 मीटर दूर सड़क किनारे पाया गया था. गले पर चोट के निशान थे और मुंह से खून भी निकला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था. इसके साथ ही भाई लालजी यादव की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की थी. स्वाट, सर्विलांस व थाना फतेहपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इंटेलीजेन्स एवं डिजिटल डेटा की मदद से हत्याकांड का खुलासा कर दिया. टीम ने गुरुवार को राजमल पत्नी सियावती (43) को गिरफ्तार कर लिया. जबकि नाबालिग बेटे को संरक्षण में लिया गया.



क्या थी हत्या की वजह?

फतेहपुर थाना प्रभारी निरीक्षक संजीत कुमार सोनकर ने बताया कि पूछताछ एवं जांच में पता चला कि राजमल का विवाह सियावती से करीब 22 वर्ष पूर्व हुआ था, जिससे उसके 1 बेटा व 1 बेटी हैं. राजमल यादव शराब पीने का आदी था. वह शराब पीकर परिवार के साथ अभद्रता व मारपीट करता था. शराब व पैसों के लिये राजमल यादव अपनी पत्नी सियावती पर दूसरे व्यक्तियों के साथ गलत कार्य करने का अनुचित दबाव बनाता था, जिसका वह और उसका बेटा विरोध करते थे. इसके चलते परिवार में अक्सर लड़ाई-झगड़ा होता रहता था. 16 नवम्बर को भी राजमल द्वारा पत्नी सियावती के साथ गाली गलौच व मारपीट की गयी थी. इससे आजिज आकर सियावती ने अपने बेटे के साथ मिलकर राजमल से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई.



कैसे की हत्या?

थाना प्रभारी ने बताया कि 17 नवम्बर की रात में राजमल बहुत ज्यादा नशे में था और शौच के लिये खेत की तरफ जा रहा था. तभी योजना के मुताबिक पत्नी सियावती अपने बेटे के साथ पीछे से खेत पहुंच गई और अंधेरे का फायदा उठाते हुये राजमल को धक्का मारकर गिरा दिया. राजमल के अत्यधिक नशे में होने के कारण वह इनका विरोध नहीं कर सका. इसके बाद बेटे ने राजमल के दोनों हाथ पकड़ लिये और सियावती ने गला दबाकर हत्या कर दी.