5 बच्चों की मां का 18 साल छोटा आशिक; पति बना रोड़ा तो उतार दिया मौत के घाट, जानिए कैसे सुलझी मर्डर मिस्ट्री?

मुरादाबादः जिले में एक अवैध संबंधों में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. थाना बिलारी इलाके में मिले शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और उसका आशिक है. पांच बच्चों की मां ने अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर 18 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है.

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर की रात थाना बिलारी इलाके गांव आलेहदादपुर देवा नगला में एक वीरपाल नामाक व्यक्ति की हत्या करने की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी थी. जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान खंगाले तो वीरपाल की पत्नी सुनीता (40) और गांव के रहने वाले अंशु (22) के बीच लगातार बात होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है.



एसपी ने बताया कि ग्रामीणों ने की पूछताछ में पता चला है कि चार माह पहले धान की रोपाई के दौरान सुनीता का 18 साल छोटे आंशु से प्रेम संबंध हो गया था. वीरपाल 13 अक्टूबर की रात को पत्नी को उसके आशिक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद उसने पत्नी की पिटाई कर दी. झगड़ा होने के बाद वीरपाल खेत में सोने चला गया था. इसके बाद सुनीता ने अपने पति को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था. रात में ही सुनीता ने अपने आशिक को फोन कर बुलाया और उससे कहा कि अगर उसने उसके पति की हत्या नहीं की तो वह खुदकुशी कर लेगी. इसके बाद दोनों ने मिलकर वीरपाल की हत्या की खौफ़नाक साजिश रची. रात में ही खेत पर सो रहे वीरपाल की अंशु ने गलत दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया था. वीरपाल का शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी.