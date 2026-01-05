ETV Bharat / state

दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, जंगल से बरामद शव

गुमला में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

स्थानीय लोग और एम्बुलेंस (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 5, 2026 at 3:36 PM IST

Updated : January 5, 2026 at 4:01 PM IST

गुमला: जिला के सदर थाना क्षेत्र के कोटेंगसेरा गांव से 2 जनवरी को 36 वर्षीय बुधराम तिर्की गायब हो गया था. उसका शव सिसई के मुकुंदा गांव के सोंगरा पहाड़ कोना जंगल से बरामद किया गया है. युवक के शव को सिसई थाना के एसआई अरुण कुमार सिंह ने कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गए.

2 जनवरी से लापता था युवक

मृतक के भाई सुरेश तिर्की ने पुलिस को बताया कि भाभी रांथी देवी, पुत्र और भैया बुधराम तिर्की तीनों ओझा भगत के पास जाने की बात कह कर 2 जनवरी को एक साथ निकले थे. मगर शाम में केवल भाभी बच्चे के साथ लौट कर घर आ गईं. उनसे जब भाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया. कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया.

मृतक के भाई का बयान (Etv Bharat)

जंगल से बरामद किया गया शव

उसके बाद भाई की खोजबीन शुरू कर दी गई और गुमला थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया. इसी खोजबीन में जंगल में शव होने की बात पता चली. जिसके बाद बुधराम तिर्की का शव बरामद किया गया. फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी और एक आरोपी सीताराम उरांव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस हत्याकांड में दो और अपराधी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है.

बुधराम तिर्की का फाइल फोटो (Etv Bharat)

मृतक सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था

बुधराम की पत्नी ने बताया कि उसने अपने प्रेमी के संग मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मृतक के दो छोटे बच्चे हैं. बुधराम गुमला टैक्टाइल में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे.

शव को बरामद कर लिया गया है और हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इसमें शामिल अन्य लोगों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगाः सुरेश प्रसाद यादव, डीपीओ.

Last Updated : January 5, 2026 at 4:01 PM IST

