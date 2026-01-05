ETV Bharat / state

दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, जंगल से बरामद शव

गुमला: जिला के सदर थाना क्षेत्र के कोटेंगसेरा गांव से 2 जनवरी को 36 वर्षीय बुधराम तिर्की गायब हो गया था. उसका शव सिसई के मुकुंदा गांव के सोंगरा पहाड़ कोना जंगल से बरामद किया गया है. युवक के शव को सिसई थाना के एसआई अरुण कुमार सिंह ने कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गए.

2 जनवरी से लापता था युवक

मृतक के भाई सुरेश तिर्की ने पुलिस को बताया कि भाभी रांथी देवी, पुत्र और भैया बुधराम तिर्की तीनों ओझा भगत के पास जाने की बात कह कर 2 जनवरी को एक साथ निकले थे. मगर शाम में केवल भाभी बच्चे के साथ लौट कर घर आ गईं. उनसे जब भाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया. कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया.

जंगल से बरामद किया गया शव

उसके बाद भाई की खोजबीन शुरू कर दी गई और गुमला थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया. इसी खोजबीन में जंगल में शव होने की बात पता चली. जिसके बाद बुधराम तिर्की का शव बरामद किया गया. फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी और एक आरोपी सीताराम उरांव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. इस हत्याकांड में दो और अपराधी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है.