फतेहपुर में समलैंगिग रिश्ते में पत्नी ने कराई पति की हत्या, 60 हजार रुपये की दी थी सुपारी

फतेहपुर: जिला पुलिस ने एक किसान की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है. किसान सुमेर सिंह की हत्या उसकी पत्नी अपनी महिला प्रेमी के साथ मिलकर 60 हजार रुपये की सुपारी देकर कराई थी. मामले में पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि दो आरोपी फरार है. जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त रस्सी और खून से सने कपड़े बरामद किए है.

एसपी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव निवासी सुमेर सिंह की बीते दिनों नलकूप में सोते समय रस्सी से गला दबाकर और चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. मृतक सुमेर सिंह की पत्नी रेनू देवी का पड़ोस की मालती देवी उर्फ बुद्धी के साथ प्रेम संबंध था.

दोनों महिलाएं एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रही थीं. मालती अधिकत्तर रेनू के घर में रहती थीं. प्रेम प्रसंग की भनक सुमेर को लगी तो उसने मालती को घर से भगा दिया, जिसके बाद मालती ने एक मोबाइल रेनू को दिया, जिससे दोनों लोग बात करने लगी.

मिल न पाने की वजह से दोनों लोगों ने मिलकर सुमेर की हत्या की योजना बनाई. मालती ने थरियांव थाना क्षेत्र के बहरामपुर निवासी अपने पुराने परिचित जितेन्द्र गुप्ता उर्फ जिद्दी को 60 हजार रुपये में हत्या करने की सुपारी दी. जितेन्द्र ने अपने दो साथियों राजू सोनकर निवासी बहरामपुर और रामप्रकाश उर्फ मद्दू निवासी मुसैदापुर के साथ मिलकर 14 जनवरी को सुमेर की हत्या कर दी.