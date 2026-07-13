पत्नी ने देवर के साथ मिलकर की पति की हत्या, दोनों के बीच था अवैध संबंध
गढ़वा पुलिस ने शव बरामदगी मामले को सुलझा लिया है. मामले में मृतक की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है.
Published : July 13, 2026 at 5:05 PM IST
गढ़वा: जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव के पत्थरपनिया के जंगल से शव बरामदगी मामले में पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर इस चर्चित कांड का उद्भेदन कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार किया है.
दो दिन पहले बरामद हुआ था शव
मामले की जानकारी डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने सोमवार को चिनिया थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. डीएसपी ने बताया कि 11 जुलाई को पाल्हे गांव के जंगल में गोला कोरवा का शव बरामद हुआ था. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, लेकिन मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आवेदन दिया था. जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के भाई नारायण कोरवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
दोनों के बीच था अवैध संबंध
पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसका अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध था. घटना वाले दिन गोला कोरवा ने दोनों को जंगल में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से शव को पेड़ में टांग दिया.
पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने भी हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया. मामले में अन्य कानूनी कार्रवाई जारी है. डीएसपी रोहित रंजन सिंह ने बताया कि पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाते हुए बेहद कम समय में इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया है.
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