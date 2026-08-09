पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर पति को तेजाब पिलाकर मार डालने का आरोप, चार पर केस दर्ज
पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 3:57 PM IST
बरेली: बारादरी थाना क्षेत्र के एक युवक की मौत से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. जहां मृतक के परिवार ने उसकी पत्नी और एक अन्य युवक समेत चार लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि पत्नी क प्रेम संबंध का विरोध करने के बाद युवक को जबरन तेजाब पिलाया गया.
हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
परिवार के मुताबिक, मृतक इसराइल को 27 जुलाई को अपनी पत्नी गौसिया और मोहम्मद सलीम के बीच आपत्तिजनक स्थिति का पता चला था. इसराइल ने इसका विरोध किया. इसके बाद उसने घर छोड़ दिया और कांकर टोला में अब्दुल के मकान में किराये पर रहने लगा. अलग रहने के बावजूद मोहम्मद सलीम का गौसिया से मिलना-जुलना जारी रहा. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा.
परिजनों का आरोप है कि 7 अगस्त की रात गौसिया, मोहम्मद सलीम, असार और इकरार ने मिलकर इसराइल को पकड़ लिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और जबरन तेजाब पिला दिया. तेजाब पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई. परिवार के लोग उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
मृतक की मां बरीशा ने बताया कि इसराइल की शादी करीब 13 वर्ष पहले हुई थी. वह कबाड़ की फेरी लगाकर परिवार का खर्च चलाता था. मां का आरोप है कि बेटे ने पत्नी और सलीम के कथित संबंधों का विरोध किया था और इसी विवाद के चलते उसके साथ यह घटना हुई.
मृतक के भाई की तहरीर पर बारादरी पुलिस ने गौसिया, मोहम्मद सलीम, असार और इकरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल आरोपों की सत्यता की जांच में जुटी है.
बारादरी इंस्पेक्टर बिजेन्द्र सिंह ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेजा गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.