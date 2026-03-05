ETV Bharat / state

रुद्रपुर फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल मामला, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जानिये डिटेल

रुद्रपुर: एक महिला ने अपने पति पर उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल करने का आरोप लगाया गै. महिला का आरोप है कि यह सब भरण-पोषण की राशि से बचने के लिए किया गया है. मामले में कार्रवाई न होने पर महिला ने अदालत की शरण ली. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार रुद्रपुर निवासी नीतू बत्रा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अपने पति प्रदीप सिंह उर्फ दीपू उर्फ राज और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. महिला का कहना है कि उसका अपने पति के साथ वर्ष 2024 से पारिवारिक विवाद चल रहा है. इस विवाद को लेकर घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और दहेज उत्पीड़न के मामले पहले से ही रुद्रपुर की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं.

महिला ने आरोप लगाया कि जब उसके पति ने भरण-पोषण के मामले में अदालत में अपना जवाब दाखिल किया, तो उसके साथ वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न भी संलग्न किया गया. महिला का कहना है कि उसने कभी भी अपने नाम से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया. उसके अनुसार उसके पति ने भरण-पोषण की राशि देने से बचने के उद्देश्य से उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से आयकर रिटर्न तैयार कराया है.

महिला का यह भी आरोप है कि आयकर रिटर्न में उसके पति ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया, ताकि उससे संबंधित सभी संदेश उसके फोन पर ही प्राप्त हों. महिला को इसकी जानकारी न मिल सके.