ETV Bharat / state

रुद्रपुर फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल मामला, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जानिये डिटेल

रुद्रपुर में पत्नी ने पति पर फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल का आरोप लगाया है. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ.

RUDRAPUR FAKE INCOME TAX RETURN
रुद्रपुर फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 5, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: एक महिला ने अपने पति पर उसके आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर उसके नाम से फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल करने का आरोप लगाया गै. महिला का आरोप है कि यह सब भरण-पोषण की राशि से बचने के लिए किया गया है. मामले में कार्रवाई न होने पर महिला ने अदालत की शरण ली. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार रुद्रपुर निवासी नीतू बत्रा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अपने पति प्रदीप सिंह उर्फ दीपू उर्फ राज और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. महिला का कहना है कि उसका अपने पति के साथ वर्ष 2024 से पारिवारिक विवाद चल रहा है. इस विवाद को लेकर घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और दहेज उत्पीड़न के मामले पहले से ही रुद्रपुर की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं.

महिला ने आरोप लगाया कि जब उसके पति ने भरण-पोषण के मामले में अदालत में अपना जवाब दाखिल किया, तो उसके साथ वर्ष 2023-24 का आयकर रिटर्न भी संलग्न किया गया. महिला का कहना है कि उसने कभी भी अपने नाम से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया. उसके अनुसार उसके पति ने भरण-पोषण की राशि देने से बचने के उद्देश्य से उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से आयकर रिटर्न तैयार कराया है.

महिला का यह भी आरोप है कि आयकर रिटर्न में उसके पति ने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करा दिया, ताकि उससे संबंधित सभी संदेश उसके फोन पर ही प्राप्त हों. महिला को इसकी जानकारी न मिल सके.

महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि 15 जनवरी 2024 को दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई. उसे घर से निकाल दिया गया. उस समय उसके जेवरात, स्त्रीधन, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ससुराल पक्ष ने अपने पास ही रख लिए थे.

महिला को आशंका है कि उसके दस्तावेजों और स्त्रीधन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. पीड़िता ने पहले इस मामले की शिकायत पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया.

मामले में क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कोर्ट के आदेश के बाद कोतवाली रुद्रपुर पुलिस ने पति प्रदीप सिंह उर्फ दीपू उर्फ राज, सास सुरजीत कौर और ननद रोशनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ं- होली के दिन घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, कपड़े फाड़े, पार्षद के बेटे पर आरोप

TAGGED:

रुद्रपुर क्राइम न्यूज
रुद्रपुर फर्जी आयकर रिटर्न
RUDRAPUR FAKE INCOME TAX RETURN
RUDRAPUR FAKE INCOME TAX RETURN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.