ETV Bharat / state

जब बेटों ने पिता को मुखाग्नि देने से किया इनकार, विधवा बहू ने ससुर का किया दाह संस्कार

बोकारो: पिता के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ने वाले बेटे के बीच एक विधवा बहू ने जो किया, वह आंखों में आंसू और दिल में सम्मान पैदा करता है. बोकारो के सेक्टर-9 में रहने वाले 80 वर्षीय शोभाकांत ठाकुर का जब निधन हुआ, तो घर का कोई बेटा मुखाग्नि देने को तैयार नहीं था. ऐसे में छोटी बहू नूतन ठाकुर (तनु) ने आगे बढ़कर न सिर्फ सारी जिम्मेदारी उठाई, बल्कि स्वयं चिता को मुखाग्नि देकर ससुर को अंतिम विदाई दी.

परिवार ने ठुकराया फर्ज, बहू ने उठाई जिम्मेदारी

शोभाकांत ठाकुर के दो बेटे और दो बेटियां हैं. दोनों बेटियां और बड़ा बेटा बोकारो में ही रहते हैं. निधन की खबर मिलते ही बड़ा बेटा साफ कह गया कि वह मुखाग्नि नहीं देगा. दोनों बेटियां अंतिम दर्शन तक करने नहीं आईं. छोटा बेटा कई साल पहले गुजर चुका है. इस तरह घर में कोई पुरुष नहीं बचा था जो यह अंतिम कर्म कर सके.

मुखाग्नि देने वाली बहू का बयान (ETV Bharat)

परिवार के लोग और पड़ोसी हैरान थे. कोई समझा नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा. तभी छोटी बहू नूतन ठाकुर ने फैसला लिया कि अगर बेटा नहीं है, तो बहू तो है. उन्होंने कहा कि ये उनका फर्ज है कि अब वे अपने ससुर की आत्मा की शांति के लिए उनकी चिता को अग्नि दें.