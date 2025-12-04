जब बेटों ने पिता को मुखाग्नि देने से किया इनकार, विधवा बहू ने ससुर का किया दाह संस्कार
बोकारो में एक वृद्ध की मृत्यु के बाद बेटों ने मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया. जिसके बाद विधवा बहू ने अंतिम संस्कार किया.
Published : December 4, 2025 at 7:54 PM IST
बोकारो: पिता के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ने वाले बेटे के बीच एक विधवा बहू ने जो किया, वह आंखों में आंसू और दिल में सम्मान पैदा करता है. बोकारो के सेक्टर-9 में रहने वाले 80 वर्षीय शोभाकांत ठाकुर का जब निधन हुआ, तो घर का कोई बेटा मुखाग्नि देने को तैयार नहीं था. ऐसे में छोटी बहू नूतन ठाकुर (तनु) ने आगे बढ़कर न सिर्फ सारी जिम्मेदारी उठाई, बल्कि स्वयं चिता को मुखाग्नि देकर ससुर को अंतिम विदाई दी.
परिवार ने ठुकराया फर्ज, बहू ने उठाई जिम्मेदारी
शोभाकांत ठाकुर के दो बेटे और दो बेटियां हैं. दोनों बेटियां और बड़ा बेटा बोकारो में ही रहते हैं. निधन की खबर मिलते ही बड़ा बेटा साफ कह गया कि वह मुखाग्नि नहीं देगा. दोनों बेटियां अंतिम दर्शन तक करने नहीं आईं. छोटा बेटा कई साल पहले गुजर चुका है. इस तरह घर में कोई पुरुष नहीं बचा था जो यह अंतिम कर्म कर सके.
परिवार के लोग और पड़ोसी हैरान थे. कोई समझा नहीं पा रहा था कि अब क्या होगा. तभी छोटी बहू नूतन ठाकुर ने फैसला लिया कि अगर बेटा नहीं है, तो बहू तो है. उन्होंने कहा कि ये उनका फर्ज है कि अब वे अपने ससुर की आत्मा की शांति के लिए उनकी चिता को अग्नि दें.
नूतन ठाकुर ने कहा, “मैं उनके बेटे की पत्नी हूं. मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं. बेटे का फर्ज अगर कोई निभा सकता था, तो वह मैं थी. मैंने वही किया जो एक बेटी कर सकती है. मुझे खुशी है कि ससुर जी को मेरे हाथों मुक्ति मिली.” उन्होंने न सिर्फ श्मशान तक की सारी व्यवस्था की, बल्कि खुद चिता सजाई और कांपते हाथों से मुखाग्नि दी. चिता की लपटें उठीं तो उनके साथ कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं.
समाज के लिए एक नया संदेश
यह घटना पारंपरिक रीति-रिवाजों को चुनौती देने वाली है. जहां लोग आज भी मानते हैं कि मुखाग्नि सिर्फ बेटा ही दे सकता है, वहीं नूतन ठाकुर ने साबित कर दिखाया कि फर्ज और प्यार का कोई लिंग नहीं होता. पड़ोसियों का कहना है कि नूतन ने न सिर्फ अपने ससुर का सम्मान बचाया, बल्कि उन बेटे-बेटियों को भी आईना दिखा दिया जो अंतिम समय में अपने पिता के पास नहीं थे.
ये भी पढ़ें:
व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में हुई थी बोकारो में बुजुर्ग दंपती की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार
बोकारो में पति बना हैवान! धारधार हथियार से कर दी पत्नी की हत्या