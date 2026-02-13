ETV Bharat / state

रामनगर में विधवा से दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने का भी आरोप, शादीशुदा भतीजे पर मुकदमा दर्ज

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में विधवा महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोपी कोई और नहीं, बल्कि रिश्ते में महिला का भतीजा ही लगता है. महिला का आरोप है कि उसके भतीजे ने पहले उसका रेप किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. साथ ही आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर महिला को जाने मारने की धमकी भी दी है.

महिला की तहरीर पर कोतवाली रामनगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पति का साल 2016 में निधन हो गया था. पति की मृत्यु के बाद वह गहरे सदमे में थी और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहती थी. उसका छोटा बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जबकि बड़ा बेटा नशे की लत के कारण कई बार जेल जा चुका है और उसका उपचार भी चलता रहा है.

भतीजे ने भरोसे में लेकर लूटी इज्जत: महिला का आरोप है कि इसी कठिन परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उसके पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के भतीजे ने सहानुभूति जताई और खुद को उसका सहारा बताया. उसने भरोसा दिलाया कि वह महिला और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा. धीरे-धीरे उसने महिला को अपने विश्वास में ले लिया.

होटल के कमरे में बेहोश कर किया दुष्कर्म: पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसके बड़े बेटे की जमानत कराने के नाम पर उसे रामनगर के ढिकुली क्षेत्र स्थित एक होटल में बुलाया. वहां कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई.

महिला का आरोप है कि बेहोशी की अवस्था में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बिना जानकारी के वीडियो भी बना लिया. इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया और कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का कहना है कि सामाजिक बदनामी के डर से वह लंबे समय तक चुप रही और किसी से शिकायत नहीं कर सकी.