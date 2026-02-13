रामनगर में विधवा से दुष्कर्म, ब्लैकमेल करने का भी आरोप, शादीशुदा भतीजे पर मुकदमा दर्ज
रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां विधवा महिला ने भतीजे पर रेप जैसा गंभीर आरोप लगाया है.
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में विधवा महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोपी कोई और नहीं, बल्कि रिश्ते में महिला का भतीजा ही लगता है. महिला का आरोप है कि उसके भतीजे ने पहले उसका रेप किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा. साथ ही आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर महिला को जाने मारने की धमकी भी दी है.
महिला की तहरीर पर कोतवाली रामनगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद नैनीताल को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पति का साल 2016 में निधन हो गया था. पति की मृत्यु के बाद वह गहरे सदमे में थी और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहती थी. उसका छोटा बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है, जबकि बड़ा बेटा नशे की लत के कारण कई बार जेल जा चुका है और उसका उपचार भी चलता रहा है.
भतीजे ने भरोसे में लेकर लूटी इज्जत: महिला का आरोप है कि इसी कठिन परिस्थिति का लाभ उठाते हुए उसके पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के भतीजे ने सहानुभूति जताई और खुद को उसका सहारा बताया. उसने भरोसा दिलाया कि वह महिला और उसके बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा. धीरे-धीरे उसने महिला को अपने विश्वास में ले लिया.
होटल के कमरे में बेहोश कर किया दुष्कर्म: पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसके बड़े बेटे की जमानत कराने के नाम पर उसे रामनगर के ढिकुली क्षेत्र स्थित एक होटल में बुलाया. वहां कथित तौर पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई.
महिला का आरोप है कि बेहोशी की अवस्था में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बिना जानकारी के वीडियो भी बना लिया. इसके बाद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया और कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का कहना है कि सामाजिक बदनामी के डर से वह लंबे समय तक चुप रही और किसी से शिकायत नहीं कर सकी.
2022 में महिला के साथ मारपीट भी की थी: महिला का कहना है कि साल 2022 में जब उसने विरोध किया और आरोपी के घर जाकर इस बारे में बात की तो आरोपी की पत्नी और 5-6 अन्य लोग उसके घर में घुस आए. कथित रूप से गाली-गलौज व मारपीट की. इस घटना में महिला घायल हो गई थी. उस समय समझौता कर आरोपी ने भविष्य में ऐसा न करने और वीडियो डिलीट करने का आश्वासन दिया था.
वीडियो वायरल करने की दी धमकी: महिला का आरोप है कि कुछ समय तक सब शांत रहा, लेकिन हाल ही में आरोपी ने फिर से फोन कर वीडियो अभी भी अपने पास होने की बात कही और उसे होटल में बुलाया. मना करने पर वीडियो वायरल करने और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई.
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिजन अंधविश्वास फैलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे. महिला का कहना है कि वह लंबे समय से भय और तनाव में जी रही है. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति द्वारा अन्य लोगों के साथ भी संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा है. न बनाने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है.
पुलिस का बयान: मामले में रामनगर के क्षेत्राधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. धारा 173 बीएनएसएस सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
