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विधवा को मिलेगा 1 करोड़ का बीमा क्लेम, आदित्य बिरला इंश्योरेंस की दलीलें उपभोक्ता आयोग में फेल

रायपुर: पति की मौत के बाद बीमा क्लेम के लिए भटक रही महिला को आखिरकार उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है. छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अतिरिक्त पीठ ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक की पत्नी को एक करोड़ की बीमा राशि देने का आदेश दिया. बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया था कि बीमित व्यक्ति ने पहले से ली गई दूसरी बीमा पॉलिसियों की जानकारी छिपाई थी. लेकिन आयोग ने बीमा कंपनी की इस दलील को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने माना कि कंपनी अपने आरोपों को पर्याप्त दस्तावेजों से साबित नहीं कर सकी.। इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए आयोग ने एक करोड़ रुपये की बीमा राशि के अलावा एक लाख क्षतिपूर्ति और 15 हजार रुपये वाद व्यय देने का भी आदेश दिया.

दरअसल, रायपुर की निवासी चंदा पिंचा और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच बीमा क्लेम विवाद से जुड़ा है. चंदा पिंचा ने अपने पति स्वर्गीय पवन पिंचा की मृत्यु के बाद बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाली एक करोड़ की राशि के लिए कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया. लेकिन कंपनी ने उनका दावा खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने न्याय पाने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अतिरिक्त पीठ रायपुर में परिवाद दायर किया. परिवाद में चंदा पिंचा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. मामले में परिवादिनी की ओर से अधिवक्ता आर.के. भावनानी ने पैरवी की, जबकि बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता सुनील ध्रुव ने अपना पक्ष रखा.





एक्सप्रेस ट्रेड कॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे पवन पिंचा

परिवाद में बताया गया कि चंदा पिंचा के पति पवन पिंचा एक्सप्रेस ट्रेड कॉम प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक थे. उन्होंने 10 सितंबर 2018 को आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आदित्य बिरला सन लाइफ शील्ड प्लान के तहत जीवन बीमा पॉलिसी ली थी. इस पॉलिसी के लिए उन्होंने 36,969.40 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया था. पॉलिसी की अवधि 39 वर्ष निर्धारित थी और इसका जोखिम 10 सितंबर 2018 से प्रारंभ हुआ था. पॉलिसी के तहत पवन पिंचा को प्राथमिक जीवन बीमित बनाया गया था. उनके जीवन पर एक करोड़ रुपये का मृत्यु बीमा कवर निर्धारित किया गया था. वहीं उनकी पत्नी चंदा पिंचा द्वितीयक जीवन बीमित थीं और उनके जीवन के लिए 50 लाख रुपये का बीमा कवर था. पॉलिसी में चंदा पिंचा को नामिनी भी बनाया गया था. परिवादिनी के अनुसार पॉलिसी लेते समय उनके पति ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए थे और पूर्व में ली गई अन्य बीमा पॉलिसियों की जानकारी भी बीमा कंपनी के एजेंट को दी.





पति की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी ने खारिज कर दिया क्लेम

पीड़ित पक्ष के अनुसार पॉलिसी प्रभावी रहने के दौरान दिसंबर 2019 में पवन पिंचा की हृदयाघात से मृत्यु हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी चंदा पिंचा ने नामिनी होने के नाते बीमा कंपनी के समक्ष एक करोड़ रुपये की मृत्यु दावा राशि के लिए आवेदन किया. चंदा पिंचा का कहना था कि उनके पति ने पहले से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सहित अन्य बीमा कंपनियों से भी पॉलिसियां ली थीं. इन पॉलिसियों की जानकारी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को दी गई थी. संबंधित दस्तावेज और चिकित्सकीय रिपोर्ट भी उपलब्ध कराए गए थे. पीड़िता ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद एलआईसी और एचडीएफसी जैसी अन्य बीमा कंपनियों के समक्ष भी मृत्यु दावे प्रस्तुत किए गए थे और उन कंपनियों ने दावों को स्वीकार करते हुए बीमा राशि का भुगतान किया. इसके विपरीत आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने उनका दावा अस्वीकार कर दिया.





बीमा कंपनी का आरोप-'पूर्व बीमा पॉलिसियों की जानकारी छिपाई गई'

बीमा कंपनी ने मृत्यु दावा खारिज करने के पीछे यह तर्क दिया कि पवन पिंचा ने पॉलिसी लेने से पहले दूसरी बीमा कंपनियों से बड़ी राशि की कई जीवन बीमा पॉलिसियां ले रखी थी. लेकिन नई पॉलिसी के प्रस्ताव पत्र में इनकी सही जानकारी नहीं दी गई. कंपनी के अनुसार बीमा अनुबंध पूर्ण सद्भावना के सिद्धांत पर आधारित होता है. बीमा लेते समय प्रस्तावक को अपनी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सही-सही उपलब्ध करानी होती है. यदि कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर पॉलिसी प्राप्त करता है तो बीमा कंपनी को जोखिम का सही आकलन करने का अवसर नहीं मिलता. बीमा कंपनी ने यह भी दावा किया कि मृतक के नाम पहले से लगभग 4.93 करोड़ की बीमा पॉलिसियां थीं, जबकि उनकी वित्तीय पात्रता लगभग 1.35 करोड़ बताई गई. कंपनी ने इसे ओवर इंश्योरेंस का मामला बताते हुए कहा कि पूर्ववर्ती बीमा पॉलिसियों की जानकारी छिपाना महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के समान है. इसी आधार पर कंपनी ने मृत्यु दावा अस्वीकार करने की कार्रवाई को उचित बताया और उपभोक्ता आयोग से परिवाद खारिज करने की मांग की.





चंदा पिंचा ने कंपनी को भेजा पुनर्विचार का अनुरोध

बीमा कंपनी की ओर से दावा खारिज किए जाने के बाद चंदा पिंचा ने 5 मई 2020 को कंपनी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने यह भी मांग की कि जिस प्रस्ताव पत्र और जानकारी के आधार पर मृत्यु दावा अस्वीकार किया गया है, उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए. हालांकि परिवादिनी के अनुसार कंपनी ने 29 मई 2020 को ई-मेल के माध्यम से दोबारा दावा अस्वीकार कर दिया. इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया गया. पीड़ित पक्ष ने आयोग से एक करोड़ की बीमा राशि के साथ उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक क्षति के लिए 10 लाख और वाद व्यय के रूप में 50 हजार दिलाने की मांग की.





बीमा कंपनी ने उठाया आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार का सवाल

आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने सबसे पहले जिला आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाया. कंपनी का तर्क था कि पक्ष ने एक करोड़ की बीमा राशि का दावा किया है, इसलिए जिला आयोग को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है. इसके अलावा कंपनी ने यह भी कहा कि बीमित व्यक्ति ने जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई. बीमा अनुबंध में पूर्ण सद्भावना का पालन करना आवश्यक है और प्रस्ताव पत्र में गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में बीमा कंपनी को दावा अस्वीकार करने का अधिकार है. कंपनी ने यह आपत्ति भी उठाई कि परिवादिनी ने बीमा एजेंट को मामले में पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि उनकी शिकायत का एक प्रमुख आधार एजेंट को पूर्व बीमा पॉलिसियों की जानकारी देना था.





आयोग ने प्रीमियम के आधार पर तय किया आर्थिक क्षेत्राधिकार

दोनों ओर के पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने सबसे पहले आर्थिक क्षेत्राधिकार से जुड़े सवाल पर मंथन किया. आयोग ने बीमा पॉलिसी और प्रीमियम भुगतान से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया. आयोग ने पाया कि पवन पिंचा ने संबंधित बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए 36,969.40 रुपये प्रीमियम का भुगतान किया था. इस संबंध में आयोग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के मेसर्स प्यारी देवी चाबिराज मेमोरियल ट्रस्ट बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 28 अगस्त 2020 के आदेश का भी उल्लेख किया. आयोग ने प्रीमियम राशि के आधार पर माना कि मामले की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकार जिला आयोग को प्राप्त है। इस तरह बीमा कंपनी की पहली आपत्ति स्वीकार नहीं की गई.





एजेंट को पूर्व बीमा पॉलिसियों की जानकारी देने की दलील बनी अहम

मामले की सुनवाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि क्या पवन पिंचा ने आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते समय पहले से मौजूद बीमा पॉलिसियों की जानकारी छिपाई थी. पीड़ित पक्ष का स्पष्ट तर्क था कि उनके पति ने बीमा कंपनी के एजेंट को एलआईसी और एचडीएफसी सहित अन्य बीमा कंपनियों की पॉलिसियों की जानकारी दी थी. संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे. ऐसे में कंपनी का यह कहना उचित नहीं है कि उसे पूर्ववर्ती पॉलिसियों के बारे में जानकारी नहीं थी.

दूसरी ओर बीमा कंपनी ने अपने समर्थन में प्रस्ताव पत्र, पॉलिसी दस्तावेज, क्लेम स्टेटमेंट और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ई-मेल प्रस्तुत किया.आयोग ने इन दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए पाया कि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत ई-मेल में संबंधित पॉलिसियों के क्लेम संबंधी विवरण तो थे, लेकिन उसमें कोई क्लेम नंबर दर्ज नहीं था. इसके अलावा जिन बीमा पॉलिसियों का उल्लेख किया गया था, उनके वास्तविक पॉलिसी दस्तावेज भी कंपनी ने प्रस्तुत नहीं किए थे. आयोग ने यह भी गौर किया कि बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्र में एलआईसी और एचडीएफसी की पूर्ववर्ती पॉलिसियों के सम एश्योर्ड का उल्लेख दिखाई देता है. ऐसे में कंपनी का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं था कि मृतक ने सभी बड़ी बीमा पॉलिसियों की जानकारी पूरी तरह छिपाई, ऐसा बताया.



एजेंट को पक्षकार नहीं बनाने की आपत्ति भी आयोग ने ठुकराई