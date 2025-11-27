1971 के युद्ध में शहीद की विधवा 54 वर्षों से जमीन के लिए कर रही संघर्ष, हाईकोर्ट ने जताई चिंता
हाई कोर्ट ने कहा, विधवा का दावा सही तो यह पूरे समाज को चौंकाने वाली बात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2025 at 3:27 PM IST
प्रयागराजः 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा 54 साल बाद भी सरकार से जमीन पाने के लिए संघर्ष कर रही है. कहीं से राहत नहीं मिली तो उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपना हक दिलाने की मांग की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैनिक की विधवा की हालत पर गहरी चिंता जताई.
याची का कहना है कि उसे 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए थी लेकिन उसे सिर्फ़ 2.5 बीघा ज़मीन दी गई और वह 1974 से अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर उसकी याचिका में किए गए दावे सही हैं तो यह स्थिति पूरे समाज की हालत की एक चौंकाने वाली गवाही है.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत निर्देश लेने और सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि विधवा का दावा जल्द से जल्द निपटाया जा सके. कोर्ट ने अधिकारियों को 8 दिसंबर 2025 को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
