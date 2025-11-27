ETV Bharat / state

1971 के युद्ध में शहीद की विधवा 54 वर्षों से जमीन के लिए कर रही संघर्ष, हाईकोर्ट ने जताई चिंता

हाई कोर्ट ने कहा, विधवा का दावा सही तो यह पूरे समाज को चौंकाने वाली बात

हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश.
हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश. (symbolic)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 3:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा 54 साल बाद भी सरकार से जमीन पाने के लिए संघर्ष कर रही है. कहीं से राहत नहीं मिली तो उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपना हक दिलाने की मांग की है. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सैनिक की विधवा की हालत पर गहरी चिंता जताई.

याची का कहना है कि उसे 5 बीघा जमीन मिलनी चाहिए थी लेकिन उसे सिर्फ़ 2.5 बीघा ज़मीन दी गई और वह 1974 से अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर उसकी याचिका में किए गए दावे सही हैं तो यह स्थिति पूरे समाज की हालत की एक चौंकाने वाली गवाही है.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत निर्देश लेने और सभी ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि विधवा का दावा जल्द से जल्द निपटाया जा सके. कोर्ट ने अधिकारियों को 8 दिसंबर 2025 को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें- पुरानी पेंशन योजना के शासनादेश को चुनौती; हाईकोर्ट ने सरकार से 6 सप्ताह में मांगा जवाब

TAGGED:

MARTYR WIDOW
MARTYR WIDOW DID NOT GET LAND
HIGH COURT EXPRESSED CONCERN
शहीद की विधवा का संघर्ष
1971 WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.