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हरियाणा के नूंह में SIR फॉर्म भरने गई विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, 4 आरोपियों पर केस दर्ज

हरियाणा के नूंह के तावड़ू में एसआईआर फॉर्म भरने आई विधवा महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है.

Widow gang raped in Nuh Taoru after arriving to fill out an SIR form Police Registered Case
नूंह में SIR फॉर्म भरने गई विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 13, 2026 at 11:05 PM IST

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नूंह : हरियाणा के नूंह के तावड़ू शहर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SIR फॉर्म भरने गई थी महिला : पुलिस को दी गई शिकायत में महिला ने बताया कि वो विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित फॉर्म भरने के लिए तावडू आई थी. फॉर्म भरने के बाद वो सोहना जाने के लिए तावडू चौकी के पास वाहन का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान एक टेंपो चालक सोहना जाने की आवाज लगाते हुए वहां पहुंचा, जिस पर वो सवार हो गई. टेंपो में ड्राइवर के अलावा तीन अन्य युवक भी बैठे हुए थे. रास्ते में टेंपो निर्धारित मार्ग से हटकर नूंह की ओर जाने लगा. महिला द्वारा इसका कारण पूछने पर चालक ने रास्ते में एक सवारी बैठाने की बात कही.

विधवा महिला के साथ गैंगरेप : आरोप है कि कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद वाहन को सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहां महिला को जबरन बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान अन्य युवक भी मौके पर मौजूद थे और उसे धमकाया गया. महिला किसी तरह वहां से निकलकर तावडू शहर थाना पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर महिला का मेडिकल परीक्षण कराया. बाद में महिला ने चार आरोपियों की पहचान करते हुए उनके नाम पुलिस को बताए. इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. तावडू शहर थाना प्रभारी चंद्रभान का कहना है मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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