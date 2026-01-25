ETV Bharat / state

विधवा महिला की पिटाई, कपड़े भी फाड़े, गांव की गलियों में घुमाया, शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम-प्रसंग का मामला

गौरेला थाना इलाके में अमानवीय घटना हुई. एक 35 साल की महिला से मारपीट कर उसके कपड़े फाड़े गए. पुलिस ने केस दर्ज किया है.

गौरेला थाना इलाके में अमानवीय घटना हुई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 1:54 PM IST

गौरेला पेंड्रा मरवाही: जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मामला गौरेला थाना इलाके के खोडरी चौकी क्षेत्र का है. यहां एक गांव में प्रेम प्रसंग के आरोप में 35 वर्षीय विधवा महिला के साथ मारपीट की गई और उसके कपड़े भी फाड़े गए.

शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम-प्रसंग का मामला

खोडरी चौकी क्षेत्र की एक महिला के पति की मृत्यु सालभर पहले हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि इसके बाद महिला का गांव के ही रहने वाले शादीशुदा व्यक्ति हरि प्रसाद से प्रेम संबंध था. सामाजिक लोक-लाज और पारिवारिक दबाव के चलते दोनों दिसंबर माह में गांव छोड़कर मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में जाकर रहने भी लगे थे.

35 साल की महिला से मारपीट कर उसके कपड़े फाड़े गए. पुलिस ने केस दर्ज किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुमशुदगी का केस भी था दर्ज

महिला और हरि प्रसाद की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिजनों ने गौरेला थाने में दर्ज कराई थी. शुक्रवार को जब दोनों अचानक गांव लौटे, तो गांव में तनाव की स्थिति बन गई और मामला खोडरी चौकी तक पहुंचा. चौकी में पर महिला ने उस व्यक्ति के साथ रहने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद दूसरे ही दिन शनिवार सुबह करीब 10 बजे हरिप्रसाद की पत्नी और कई रिश्तेदार महिला के घर पहुंचे.

महिला से मारपीट कर गांव में घुमाया

आरोप है कि हरिप्रसाद की पत्नी और रिश्तेदारों ने जबरन घर में घुसकर महिला को बाहर खींचा और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आक्रोश में आरोपियों ने महिला को पीटते हुए गांव की गलियों से घुमाया. मुख्य मार्ग से चौराहे तक पीड़िता को चप्पलों से पिटाई करते हुए ले गए. जिसके बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और फिर पुलिस को भी सूचना दी.

किसी तरह पीड़िता को छुड़ाया गया

आरोपियों के चंगुल से पीड़िता को छुड़ाया गया इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस घायल महिला को इलाज और बयान के लिए ले गई जिसके बाद पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया. आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

