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अंबाला में बारिश और तूफान से गेहूं की फसल को भारी नुकसान, किसानों की गुहार-गिरदावरी कराकर मुआवजा दे सरकार

अंबालाः जिले में रविवार को अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. इस दौरान तूफान के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है. तेज हवाएं चलने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई और उनकी जड़ें तक हिल गई. कई जगहों पर ओलावृष्टि होने से गेहूं की हजारों एकड़ फसल को नुकसान हुआ है. पहले से ही सरसों की फसल में नुकसान से किसान परेशान हैं. ताजा नुकसान से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई.

19 से लेकर 21 मार्च तक बारिश की संभावनाः मौसम विभाग ने अभी भी 19 से लेकर 21 मार्च तक बारिश की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग की चेतावनी से किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं. एक पीड़ित किसान ने कहा कि फसल उगाने के लिए किसान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. तब जाकर गेहूं-सरसों पकने के कगार पर आती है. हर किसान को उम्मीद होती है कि वो गेहूं को मंडी में बेचकर चार पैसे कमाए. लेकिन देर रात आई बरसात और तेज तूफान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.