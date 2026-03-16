अंबाला में बारिश और तूफान से गेहूं की फसल को भारी नुकसान, किसानों की गुहार-गिरदावरी कराकर मुआवजा दे सरकार
अंबाला में बारिश से किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है. किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है.
Published : March 16, 2026 at 10:07 PM IST
अंबालाः जिले में रविवार को अचानक मौसम बदल गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. इस दौरान तूफान के कारण खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ है. तेज हवाएं चलने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई और उनकी जड़ें तक हिल गई. कई जगहों पर ओलावृष्टि होने से गेहूं की हजारों एकड़ फसल को नुकसान हुआ है. पहले से ही सरसों की फसल में नुकसान से किसान परेशान हैं. ताजा नुकसान से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई.
19 से लेकर 21 मार्च तक बारिश की संभावनाः मौसम विभाग ने अभी भी 19 से लेकर 21 मार्च तक बारिश की संभावना व्यक्त की है. मौसम विभाग की चेतावनी से किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं. एक पीड़ित किसान ने कहा कि फसल उगाने के लिए किसान को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. तब जाकर गेहूं-सरसों पकने के कगार पर आती है. हर किसान को उम्मीद होती है कि वो गेहूं को मंडी में बेचकर चार पैसे कमाए. लेकिन देर रात आई बरसात और तेज तूफान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
सरकार स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजा देः किसानों का कहना है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है. सरकार स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे. पिछली बार भी धान की फसल को भारी नुकसान हुआ था लेकिन सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रही. किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला.
जल्द से जल्द सरसों की फसल खरीद करे सरकारः किसानों का कहना है कि बारिश के कारण सरसों की फसल भी गीली हो गई है. अब उसे बेचने में काफी दिक्कत होगी. सरकार को जल्द ही फसल खरीद लेनी चाहिए. किसानों का कहना है कि एक उनका सहारा ऊपर वाला है और दूसरा सरकार अगर चाहे तो उन्हें मुआवजा देकर इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है.