काशी के घाटों पर फिर मिलेगी Wi-Fi की सुविधा; 30 मिनट तक नहीं पड़ेगा कोई चार्ज, इन दो घाटों से होगी शुरूआत
जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम अस्सी और दशाश्वमेध घाट पर फ्री वाई-फाई सेवा की शुरुआत करने जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 3:57 PM IST
वाराणसी : बनारस में पर्यटकों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है. सैलानियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वाराणसी नगर निगम जल्द ही घाटों पर फ्री वाई-फाई सेवा की शुरुआत करने जा रहा है. इसके लिये दो प्रमुख घाटों को चुना गया है.
वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम अस्सी और दशाश्वमेध घाट पर निशुल्क वाई-फाई सेवा की शुरुआत करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि सेवा का लाभ सिर्फ इन दो घाटों पर ही नहीं बल्कि, इनके आस-पास के घाटों तक मिलेगा. जिसमें अस्सी घाट के पास तुलसी घाट और दशाश्वमेध के पास शीतला घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि यह सेवा बीएसएनल के साथ मिलकर शुरू की जा रही है. जिसकी स्पीड 20 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस तक की होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि यह सेवा शुरुआत के आधे घंटे (30 मिनट) तक निशुल्क रहेगी, लेकिन इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड लेने के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा. यह शुल्क भी बहुत ज्यादा नहीं होगा. इसकी शुरुआत मात्र 10 रुपये से होगी.
उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा जो टेंपरेरी होगा. उन्होंने बताया कि यह सेवा काफी पहले बनारस के दशाश्वमेध घाट पर शुरू की गई थी लेकिन, तकनीकी वजह से यह बीच में बंद हो गई थी. इसे फिर से इन घाटों पर शुरू किया जा रहा है और बाकी जिन घाटों पर पब्लिक की भीड़ ज्यादा है, वहां भी इस सेवा को शुरू करने की बात चल रही है. इसके लिए नगर निगम बीएसएनएल को भुगतान करेगा और बीएसएनएल यह सेवा उपलब्ध करवाएगा.
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