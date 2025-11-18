ETV Bharat / state

सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर सेंध, बिजली की कोठरी में मिला Wi-Fi डोंगल

जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज.

जयपुर सेंट्रल जेल
जयपुर सेंट्रल जेल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
जयपुर : राजधानी जयपुर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था में चूक एक बार फिर उजागर हुई है. सेंट्रल जेल में अब एक वाई-फाई डोंगल मिलने का मामला सामने आया है. जबकि इससे पहले कई बार की-पेड मोबाइल मिलने के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों में जेल में एंड्रॉयड मिलने का भी मामला सामने आया था. ऐसे में एक बार फिर जेल की कड़ी सुरक्षा में चूक सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर जयपुर के लालकोठी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसमें जांच की जा रही है. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया, जेल प्रहरी राजेश सिंह तंवर की रिपोर्ट पर प्रिजनर्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच हेड कांस्टेबल जुगल किशोर को सौंपी गई है.

अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया, जेल प्रहरी राजेश सिंह तंवर ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को जेल की बिजली कोठरी के स्टोर रूम में आकस्मिक तलाशी ली गई. इस दौरान स्टोर रूम में एक लावारिस वाई-फाई डोंगल मिला. जिसे जब्त कर लिया गया. उन्होंने बताया कि अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.

तीन महीने में मिले 50 से ज्यादा मोबाइल : सेंट्रल जेल में इस साल अगस्त से सितंबर के बीच मोबाइल मिलने के 50 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इन सभी मामलों में थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. कभी बंदियों के पास तो कभी लावारिस हालत में मोबाइल मिलने के मामले सामने आए हैं. इस तरह की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी के बाद पिछले दिनों गांधीनगर एसीपी की अगुवाई में एक एसआईटी का भी गठन किया गया था. फिलहाल, जेल में मोबाइल और सिम पहुंचाने वाले नेटवर्क के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है.

