सेंट्रल जेल की सुरक्षा में फिर सेंध, बिजली की कोठरी में मिला Wi-Fi डोंगल

जयपुर : राजधानी जयपुर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था में चूक एक बार फिर उजागर हुई है. सेंट्रल जेल में अब एक वाई-फाई डोंगल मिलने का मामला सामने आया है. जबकि इससे पहले कई बार की-पेड मोबाइल मिलने के मामले सामने आ चुके हैं. पिछले दिनों में जेल में एंड्रॉयड मिलने का भी मामला सामने आया था. ऐसे में एक बार फिर जेल की कड़ी सुरक्षा में चूक सामने आने के बाद हड़कंप मच गया. जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर जयपुर के लालकोठी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसमें जांच की जा रही है. लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया, जेल प्रहरी राजेश सिंह तंवर की रिपोर्ट पर प्रिजनर्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच हेड कांस्टेबल जुगल किशोर को सौंपी गई है.

अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया, जेल प्रहरी राजेश सिंह तंवर ने थाने में एक रिपोर्ट दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को जेल की बिजली कोठरी के स्टोर रूम में आकस्मिक तलाशी ली गई. इस दौरान स्टोर रूम में एक लावारिस वाई-फाई डोंगल मिला. जिसे जब्त कर लिया गया. उन्होंने बताया कि अज्ञात शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.