ETV Bharat / state

कम उम्र में कैंसर के चंगुल फंस रहे युवा: तंबाकू, गुटखा और बदलते खानपान से बढ़े मरीज, अलवर का ये है हाल

विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को है. आइए इस मौके पर जानते हैं क्यों युवा भी आ रहे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की चपेट में.

Cancer Day Care Clinic
कैंसर डे केयर क्लिनिक (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 6:33 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान की लत एवं बदलता खानपान युवाओं को कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाने के बजाय अस्पताल की चौखट पर खींच रहा है. अकेले अलवर जिला अस्पताल में प्रतिदिन कैंसर रोगियों की ओपीडी 40 से 50 के बीच हो गई है. इनमें 28 से लेकर 35 साल के युवाओं की संख्या ज्यादा है. हालात यह है कि जिला अस्पताल में करीब चार साल में साढ़े 22 हजार से ज्यादा कैंसर मरीज इलाज के लिए पहुंचे. कैंसर रोगियों के मामले में जयपुर के बाद अलवर जिला प्रदेश में दूसरे पायदान पर है. विश्व कैंसर दिवस पर पढ़िए अलवर को लेकर ये रिपोर्ट...

अलवर जिला अस्पताल के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ सुखवीर सिंह तंवर ने बताया कि वर्ष 2021 के बाद जिला अस्पताल में कैंसर पीड़ित रोगियों के इलाज की सुविधा विकसित होने के बाद अलवर में चिन्हित होने वाले कैंसर रोगियों की संख्या में तेजी से बढ़ी है. उन्होंने बताया कि पिछले करीब चार साल में अलवर जिला अस्पताल में साढ़े 22 हजार से ज्यादा कैंसर रोगी आ चुके हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पताल में कैंसर रोगियों की ओपीडी 40 से 50 तक पहुंच रही है. पहले 40 से 60 वर्ष के कैंसर रोगियों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन अब 28 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवा भी बड़ी संख्या में कैंसर रोग की चपेट में आ रहे हैं.

चिकित्सक ने बताई कैंसर की वजह, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सेंट्रोसोम के रहस्यों को सुलझाया, कैंसर और दुर्लभ रोगों के उपचार की नई राहें खुलेंगी

'पहले बड़े शहरों में जाते थे मरीज': डॉ सुखवीर सिंह तंवर ने बताया कि जिला अस्पताल में कैंसर रोग उपचार की सुविधाएं बढ़ी हैं. वर्ष 2021 से पहले अलवर जिला अस्पताल में कैंसर रोग जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी. इस कारण ज्यादातर मरीज इलाज के लिए जयपुर या अन्य बड़े शहरों में जाते थे, लेकिन 2021 में अलवर में कैंसर रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति होने के बाद अलवर जिले एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीज इलाज के लिए जिला अस्पताल में आने लगे. इससे यहां कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

पढ़ें: अपूर्वा ऐप से कैंसर मरीजों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव, जानिए फायदे...

'सर्जरी व रेडियोथैरेपी की सुविधा उपलब्ध होगी जल्द': उन्होंने बताया कि अब जिला अस्पताल में कैंसर से जुड़ी सभी प्रकार की जांच, कीमोथैरेपी आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस कारण ज्यादातर कैंसर रोगी इलाज के लिए बाहरी जिलों में जाने के बजाय अलवर जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे यहां कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है. वर्ष 2021 में अलवर जिला अस्पताल में दो बेड का डे केयर सेंटर था, अब यह बढ़कर 14 बेड का हो गया है. इसके अलावा कैंसर रोग इलाज की अन्य सुविधाएं भी जिला अस्पताल में बढ़ी हैं. उन्होंने बताया कि कैंसर रोग से जुड़ी सर्जरी व रेडियोथैरेपी की सुविधा अभी जिला अस्पताल में नहीं है, ये सुविधाएं भी जल्द उपलब्ध होने की संभावना है.

पढ़ें: बजट पूर्व चर्चा: सर्वाइकल कैंसर पर जताई चिंता, इंजेक्शन मुहैया कराने का सुझाव

'खानपान की बदलती आदत भी कैंसर का कारण': डॉ सुखवीर सिंह ने बताया कि वैसे तो कैंसर रोग के अनेक कारण हैं, लेकिन युवाओं की खानपान की बदलती आदत और जंक-फास्ट फूड के प्रति बढ़ता लगाव भी कैंसर रोग का कारण है. जंक व फास्ट फूड में विभिन्न प्रकार के केमिकल का उपयोग होने से कैंसर रोग की आशंका रहती है. इसके अलावा गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान व शराब सेवन की बढ़ती लत भी कैंसर रोग का कारण है. उन्होंने बताया कि 2021 में 1067 मरीज परामर्श के लिए पहुंचे. 2022 में कुल आंकड़ा 2883 पहुंच गया. वहीं वर्ष 2023 में 6 हजार से ज्यादा मरीज आने से यह आंकड़ा 9129 हो गया. 2024 में कुल मरीजों की संख्या 15 हजार हो गई. 2025 में परामर्श के लिए 7500 से ज्यादा मरीज जिला अस्पताल पहुंचे, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 22565 हो गया.

मुंह व गले के कैंसर रोगी ज्यादा आ रहे: डॉ सुखवीर सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे कैंसर रोगियों में मुंह, गाल, गले के कैंसर रोगी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि इनके अलावा कई अन्य प्रकार के कैंसर रोगी भी इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में आने वाले कैंसर रोगियों में अलवर जिला, नूंह मेवात, डीग, भरतपुर, करौली, फरीदाबाद, पलवल व हरियाणा के कई अन्य क्षेत्रों के लोग शामिल हैं.

ये हैं कैंसर के लक्षण: कैंसर रोग विशेषज्ञ ने बताया कि कैंसर रोग के लक्षणों में लगातार गले में खरास रहना, आवाज में बदलाव होना, गले से नीचे निगलने में तकलीफ होना, गले में सूजन आना, मुंह में लगातार छाले रहना आदि प्रमुख हैं. उन्होंने बताया कि कैंसर जागरूकता के लिए समय-समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं. जिसमें लोगों को समझाइश की जाती है कि वह ऐसी चीजों से दूर रहें, जो सेहत के लिए हानिकारक है. इसके लिए रैलियां भी निकाली जाती है, साथ ही विभिन्न जगहों पर नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाते हैं.

TAGGED:

WORLD CANCER DAY 2026
PATIENT OF CANCER IN ALWAR
SYMPTOMS OF CANCER IN PATIENTS
CAUSES OF CANCER IN YOUTH
CANCER TREATMENT IN ALWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.