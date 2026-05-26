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बहू की पीठ पर 90 साल की सास, तपती धूप में 3 किमी का सफर, आखिर क्या है मजबूरी

अंबिकापुर से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित मैनपाट का नर्मदापुर गांव है, जहां सेन्ट्रल बैंक की एक शाखा है. इस गांव का एक पारा है कुनिया, जहां रहने वाले मांझी परिवार की सास बहू की ये कहानी है. हमने सबसे पहले सेन्ट्रल बैंक नर्मदापुर से महिला के घर की दूरी नापी तो यह दूरी थी करीब 3.2 किलोमीटर.

सरगुजा: मांझी परिवार की एक महिला अपनी 90 साल की सास को पीठ पर लादकर सड़क पर चल रही है. तपती चुभती गर्मी में दोनों महिलाएं सफर करती हैं. दोनों 500 रुपये की मासिक पेंशन हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहीं हैं. छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का यह मार्मिक वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया. यह दिल दहला देने वाली कहानी, समाज के सबसे कमजोर वर्गों के अपने हक को हासिल करने के लिए झेली जाने वाली कठिनाइयों को बयां करती है. आखिर चिलचिलाती धूप में एक बहू को अपनी सास को पीठ पर लादकर क्यों ले जाना पड़ा, इसकी पड़ताल करने ETV भारत की टीम महिला के घर पहुंची.

जब महिला के घर जाकर बातचीत की गई और बैंक बीसी (Business Correspondent) या बैंक मित्र से भी जानकारी ली गई तो पता चला कि हर बार महिला का पेंशन, बैंक बीसी यानी बैंक मित्र, उसके घर जाकर दे देते थे. लेकिन ईकेवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण महिला का खाता पिछले 3 महीने से फ्रीज था. इसके लिए उसे बैंक तक भौतिक सत्यापन के लिए आना था.

ईकेवाईसी नहीं होने के कारण 3 महीने से नहीं मिल रहा था वृद्धा पेंशन (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुजुर्ग महिला का केवाईसी नहीं हुआ था, इसलिए वृद्धा पेंशन की राशि घर नहीं पहुंचा पाए -तपेश कुमार, बैंक मित्र

बेटी के स्वागत के लिए पेंशन के पैसे लेने गए सास बहू

90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेटी कटघोरा से घर आई हुई थी. बेटी के स्वागत के लिए राशन पानी लेने पैसों की जरूरत थी तो बुजुर्ग महिला की बहू ने ये कदम उठाया. अपनी बुजुर्ग सास को पीठ पर ढोकर बैंक लेकर पहुंच गई. हालांकि बैंक में महिला का खाता अपडेट भी कर दिया गया और उसे तीन महीने का पेंशन 15 सौ रुपये भी दे दिए गये.

सास को पीठ पर ढोकर 3 किलोमीटर पैदल चलने वाली बहु सुखमनिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

मैं इस घर की बेटी हूं. मैं घर आई थी, घर में कुछ नहीं था. इसलिए सुबह बहू मां को पीठ में ढोकर बैंक में केवाईसी कराने ले गई थी. शाम को वापस फिर ढोकर लाई. वहां से वापस आने के बाद बहू का पीठ काफी दर्द हो गया. पहले मां को बैंक ढोकर लेकर गई, फिर घर आकर दस्तावेज लेकर गई. इस दौरान किसी से रोटी मांगकर खाई और फिर बैंक गई -नारियारो बाई, बेटी

पिछले 3 महीने से नहीं मिला था वृद्धा पेंशन

वृद्ध महिला की बहु सुखमनिया ने बताया, "पैसा नहीं मिल रहा था तो मैं सास को लेकर गई थी. मैं सास को पीठ में लादकर ले गई थी. काम नहीं बन रहा था, इसलिए बैंक वाले बोले कि सास को लेकर आओ तब काम होगा.

मैनपाट में मांझी आदिवासी परिवार का घर (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीठ में ढोकर सास को बैंक लेकर पैदल गई थी. घर में गाड़ी नहीं है. पेंशन के लिए गए थे. 3 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा था. 3 महीने बाद 1500 रुपये मिले -सुखमनिया, बहू

बैंक बीसी तपेश्वर ने भी बताया कि वो पहले भी घर में पेंशन पहुंचाते थे और आगे भी पहुंचा देंगे, लेकिन केवाईसी के लिए बैंक तक आना ही पड़ता है, इसलिए ये लोग आए. हमको जानकारी नहीं मिली, वर्ना कुछ व्यवस्था करते.

अब ईकेवाईसी हो गया है. अब इन्हें बैंक नहीं आना पड़ेगा. मैं पेंशन की राशि घर पहुंचाउंगा -तपेश कुमार, बैंक मित्र

इस मामले में जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल ने बताया कि "दो दिन पहले एक खबर के आधार पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि मैनपाट में ग्राम पंचायत कुनिया की एक महिला अपनी सास को कंधे पर बिठाकर बैंक गई है. उसकी वस्तुस्थिति यह है कि उस महिला को अपने ग्राम पंचायत पर ही जनवरी 2026 तक प्रत्येक माह वृद्धा पेंशन की राशि का भुगतान किया जाता रहा है.

बैंक मित्र कर जाकर देते हैं पेंशन, ईकेवाईसी के लिए आना पड़ा बैंक

जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि ग्राम पंचायतों में बैंक मित्र होते हैं, जो बैंक से संबंधित रहते हैं. वे ही उनके घर जाकर उनको भुगतान करते थे. बैंक के नियमों के अनुसार 5 वर्ष हो जाने पर बैंक में एक बार फिर केवाईसी कराना होता है. इस महिला का खाता भी 5 वर्ष पूरे होने के कारण जैसा बैंक प्रबंधन ने बताया, डेबिट फ्रीज हो गया था.

जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल ने बताया कि ग्राम पंचायत का बैंक मित्र है, उसके पास डिवाइस रहती है, लेकिन महिला के बुजुर्ग होने की वजह से उस डिवाइस में थंब इंप्रेशन ठीक से नहीं आ पाया. यही वजह है कि बैंक मित्र ने सलाह दी थी कि केवाईसी बैंक से ही होगा. इसके बाद महिला बैंक गई और बैंक में उन्होंने अपना केवाईसी कराया और उसके बाद तीन महीने की उनको राशि भी मिल गई.

बैंक वालों ने अब केवाईसी कर लिया है. आने वाले समय में उसको घर में ही जैसे पहले पेंशन मिल रही थी, वैसे ही उसको भुगतान प्राप्त होगा-विनय अग्रवाल, सीईओ, जिला पंचायत

बुजुर्गों का अब गांव में ही होगा ईकेवाईसी

बैंक वीसी या बैंक सखी के फील्ड के बजाय बैंक में बैठकर काम करने की शिकायत पर सीईओ ने कहा कि इस पर बैंक प्रबंधन को बेसिकली इनका मॉनिटरिंग और सुपरविजन करना होता है. यह बैंक के ही पे रोल पर रहते हैं. अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है तो जिले में एलडीएम हैं. एलडीएम को वैसे हमने निर्देशित कर दिया है कि, ऐसे जो भी बुजुर्गों के केस हैं, जिसमें केवाईसी की दिक्कत है, उस पर वीसी बैंक कर्मियों के साथ गांव में ही जाकर केवाईसी का काम करें और हमारा प्रयास है कि भविष्य में इसी इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो.