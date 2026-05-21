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भारत का चीनी का कटोरा भी क्या देगा जेब को झटका?, जानिए वजह

आखिर यूपी के शुगर प्रोडक्शन को किस चीज ने किया चिंतित, जानिए पूरा मामला एक क्लिक में.

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भारत का चीनी का कटोरा इस बार क्यों फीका? (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 9:12 AM IST

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शामलीः यूपी को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है. खासकर पश्चिमी यूपी में शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर में चीनी का उत्पादन बहुतायत में होता है. इस बार भारत के इस चीनी के कटोरे ने चीनी मिलों की टेंशन बढ़ा दी है. वहीं, चीनी के दामों में इजाफे की भी आशंका जताई जा रही है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

शामली से सामने आई ये वजह: दरअसल, गन्ना बेल्ट के नाम से मशहूर उत्तरप्रदेश के शामली जिले से चीनी उद्योग और किसानों के लिए एक चिंताजनक खबर है. पेराई सत्र 2025-2026 में जिले की चीनी उत्पादकता में पिछले सत्र (2024-2025) के मुकाबले 50.34 लाख कुंतल की भारी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस बार गन्ने का 'रिकवरी रेट' (गन्ने से चीनी निकलने का प्रतिशत) पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है लेकिन उत्पादकता में आई इतनी बड़ी कमी के आगे यह सुधार भी फीका साबित हो रहा है.

भारत का चीनी का कटोरा इस बार क्यों फीका? (etv bharat)
कितनी कम पैदावर हुई: जनपद शामली में 2024 से 25 की अपेक्षा 2025 26 में 50.34 लाख कुंतल गन्ने की कम पैदावार हुई है जो कि किसानों के साथ-साथ शुगर मिल मालिकों के लिए भी चिंता का विषय है. हालांकि इस बार गन्ने का रिकवरी रेट सत्र 2024 25 की अपेक्षा बड़ा है. गन्ने की पैदावार से शुगर मिल में चीनी का प्रोडक्शन 2024 25 की अपेक्षा 202526 में काफी हद तक घटा है. शामली जिले की तीनों चीनी मिल की अगर 2024 - 25 के शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो उसके आंकड़े निम्न प्रकार है.

2024-25 में शुगर उत्पादन (लाख कुंतल में)

थानाभवन11.51
ऊन8.75
शामली8.65


सत्र 2025-26 (लाख कुंतल में)

थानाभवन 8.27
ऊन7.25
शामली 7.53

गन्ने की पैदावार कम होने से शामली जिले के तीनों शुगर मिल ने इस बार जो गन्ना खरीद की है उसमें पिछले सत्र और इस सत्र में जो 50.34 लाख कुंतल की कमी देखने को मिली है.

तीनों शुगर मिलों की गन्ना खरीद

2024 -25 में गन्ना खरीद (लाख कुंतल में)

थानाभवन106.95
ऊन 83.18
शामली85.84



2025-26 में गन्ना खरीद (लाख कुंतल में)

थानाभवन76.50
ऊन67.83
शामली81.30


​कुदरत की मार और बीमारियों का हमला: ​इस साल चीनी के उत्पादन में आई इस भारी गिरावट के पीछे कृषि वैज्ञानिक और किसान मुख्य रूप से मौसम के बिगड़े मिजाज को जिम्मेदार मान रहे हैं. सत्र के दौरान हुई बेमौसम बरसात ने गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया. जलभराव और नमी के कारण फसलों में कई तरह की बीमारियां फैल गईं, जिससे गन्ने की गुणवत्ता और वजन दोनों पर विपरीत असर पड़ा. यही कारण है कि मिलों तक पहुंचने वाले गन्ने की मात्रा में भारी कमी आई है.

​भुगतान में देरी से टूटा किसानों का हौसला: ​चीनी उत्पादन घटने के पीछे केवल प्राकृतिक कारण ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और आर्थिक कारण भी सामने आ रहे हैं. जिले के कई किसानों का मानना है कि "समय पर गन्ना भुगतान न होना भी इस गिरावट की एक मुख्य वजह है. जब किसानों को पिछली फसल का पैसा ही समय पर नहीं मिलेगा, तो वे अगली फसल के लिए महंगे खाद, बीज और कीटनाशकों का इंतजाम कैसे करेंगे. आर्थिक तंगी के कारण किसान फसलों की वैसी देखभाल नहीं कर पाए जैसी जरूरी थी. ​भुगतान में हो रही इस देरी के चलते कई किसानों ने गन्ने की खेती से दूरी बनाना भी शुरू कर दिया है जिसका सीधा असर इस बार के कुल उत्पादन पर दिखाई दे रहा है.

रिकवरी रेट ने दी थोड़ी राहत: हालांकि इस बार गन्ने की पेराई का रिकवरी रेट बढ़ा है. थाना भवन मिल में जहां 2024-25 में यह रिकवरी रेट 10.77 फीसदी था तो वहीं इस बार 2025-26 में यह रेट 10.84 फीसदी रहा. वहीं, ऊन में 2024-25 में जहां 10.53 फीसदी था तो वहीं इस बार 10.71 फीसदी रिकवरी रेट देखने को मिला है. वहीं शामली की चीनी मिल में 2024-25 में 10.12 फीसदी रिकवरी रेट था जो इस बार 10.41 फीसदी रहा है. यह रिकवरी रेट प्रति किलो के हिसाब से है.


शामली के जिला गन्ना अधिकारी रंजीत सिंह कुशवाहा ने बताया कि शामली जनपद में तीन शुगर मिल है. पिछले साल जनपद में 28 लाख 91 हजार कुंतल उत्पादन हुआ था इस बार 24 लाख 1000 कुंतल गन्ने का उत्पादन हुआ है. इसका सिर्फ कारण यह था कि इस साल गन्ने की उत्पादक क्षमता में थोड़ा अंतर आया है और जिसकी वजह से हम लोगों को गन्ना पिछले साल की सापेक्ष कम मिला है. पिछले साल लगभग 275.97 लांख कुंतल मिला था और इस साल 225.63 लांख कुंतल लगभग 50 लांख के लगभग कुंतल हमें गन्ना कम मिला है. इस वजह से चीनी का उत्पादन थोड़ा प्रभावित हुआ है.

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