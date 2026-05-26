UP में ही देशभर का इकलौता बिजली कटौती रोस्टर क्यों?, 11 पावर हाउस क्यों रहे बंद, जानिए
उपभोक्ता परिषद ने उठाए बड़े सवाल, ऊर्जा मंत्री से संविदा कर्मियों की भर्ती की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 8:57 AM IST|
Updated : May 26, 2026 at 9:24 AM IST
लखनऊ: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रचंड गर्मी में बिजली संकट (UP POWER CUT) से जनता कराह रही है. वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा विभाग की फाइलों का मौसम गुलाबी है. यानी ऊर्जा विभाग अभी भी यह दावा कर रहा है कि आपूर्ति सामान्य है. ऊर्जा मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि 31000 मेगावाट से ज्यादा आपूर्ति कर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया है. हकीकत ये है कि गर्मी को देखते हुए वर्तमान में डिमांड 35000 मेगावाट से भी ज्यादा है. ऐसे में उपभोक्ता परिषद ने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर यूपी में ही देशभर का इकलौता बिजली कटौती रोस्टर क्यों लागू है. बिजली की हाई डिमांड के बीच 11 पावर हाउस को कुछ दिनों के लिए क्यों बंद किया गया. पेश है संवाददाता अखिलेश्वर पांडेय की खास रिपोर्ट.
करोड़ों खर्च के बाद भी नतीजा सिफर: केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मेंटेनेंस के नाम पर हजारों करोड रुपए खर्च किए गए, जिससे गर्मी के दौरान लोगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, लेकिन हकीकत यही है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद बिजली आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह चौपट ही है. गांव में 18 घंटे तो छोड़िए छह घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है. राजधानी की बात की जाए तो यहां पर इसी बार वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई, इसके चलते बिजली आपूर्ति और भी ज्यादा प्रभावित हो गई है. अब तेजी से लखनऊ में वर्टिकल व्यवस्था समाप्त करने की मांग की जा रही है.
पहले क्या व्यवस्था थी: पहले पावर कॉरपोरेशन के पास अतिरिक्त और इमरजेंसी गैंग की व्यवस्था रहती थी, जिससे ब्रेकडाउन की स्थिति में तत्काल राहत मिल जाती थी, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में इन व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पूरी प्रणाली चरमरा गई है. “वर्टिकल व्यवस्था” लागू होने से पहले उपभोक्ता सीधे अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता या मुख्य अभियंता से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब उन्हें सिर्फ 1912 पर कॉल करने के लिए कहा जाता है. इससे उपभोक्ताओं को मिलने वाली त्वरित एवं प्रभावी सुविधा समाप्त हो गई है.
उपभोक्ता परिषद ने उठाए कई सवाल: उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि मई के महीने में प्रदेश और बाहरी स्रोतों से जुड़े दर्जनों थर्मल पावर प्लांट कई-कई दिनों तक बंद रहे, जिससे हजारों मेगावाट बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ. ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बिजली कटौती करनी पड़ी. इसका सबसे अधिक असर किसानों, छात्रों, छोटे व्यापारियों और आम घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ा. उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष का कहना है कि बिजली उत्पादन इकाइयों के रखरखाव, कोयला प्रबंधन और सिस्टम क्षमता विस्तार में लापरवाही के कारण प्रदेश की जनता को अघोषित बिजली कटौती झेलनी पड़ रही है. उन्होंने मांग की कि बंद पड़ी उत्पादन इकाइयों को तत्काल चालू किया जाए और भविष्य में इस तरह के संकट से बचने के लिए बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कार्ययोजना लागू की जाए. उन्होंने 23 मई तक बंद रहे पावर हाउस को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर UP में ही देभभर का इकलौता बिजली कटौती रोस्टर क्यों लागू किया गया है.
5000 मेगावाट की डिमांड अभी भी बाकी: वह कहते हैं कि हमने 31300 मेगावाट बिजली सप्लाई कर दी. हमने जनता को भरपूर बिजली दी. वर्तमान में अगर वास्तविक बिजली की जरूरत की बात की जाए तो यह 35000 से 36000 मेगावाट की डिमांड है और सरकार के पास 31 हजार से ही कुछ ज्यादा है. चार हज़ार से से 5000 मेगावाट की सीधे तौर पर कमी है. इनके पास जितनी बिजली उपलब्ध होती है उतनी ही डिमांड जाती है. ये भी सोचनीय बात है. दक्षिण भारत में कल बारिश हो गई इसलिए पावर एक्सचेंज पर बिजली आ गई. मई माह में 30000 मेगावाट बिजली कभी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कल उपलब्ध हुई, क्योंकि वहां पर बारिश हो गई तो यह हो गया यह सिर्फ आपदा में अवसर तलाश रहे. इससे जनता को राहत नहीं मिलेगी. पीक डिमांड जो जाती है वह सिर्फ आधे घंटे की होती है. उसी के दम पर यह कह रहे हैं कि 31000 मेगावाट सप्लाई की, जबकि उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली चाहिए. अगर हमको 15 मिनट बिजली मिल गई और वह भी ब्रेकडाउन में फस गई तो प्रदेश की जनता भुगतेगी.
सीएम योगी दे चुके हैं सख्त निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा बैठक में कहा कि ब्रेकडाउन सुचारु विद्युत आपूर्ति में बाधा पैदा कर रहा है. अब सवाल यही उठता है कि संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया तो मैनपॉवर की इतनी कमी है जब बिजली के लिए हाहाकार मचता है तो दो चार अभियंताओं को निलंबित कर देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला.
क्या समस्याएं आ रहीं: उनका कहना है कि अभी भी उत्पादन इकाईयों में कभी बॉयलर लीक हो जाता है, कभी कोई और तकनीकी खराबी, लेकिन इसकी सही से मॉनिटरिंग नहीं होती है, इसलिए बिजली संकट ज्यादा बढ़ जाता है. पहले जब हमारे यहां बिजली संकट होता था तो अध्यक्ष और एमडी प्लेन से उत्पादन निगम का दौरा करते थे, लेकिन आज की डेट में दौरा कहां कर रहे हैं 1912 का दौरा कर रहे हैं. उस सब स्टेशन पर जाते हैं जो खुद अंडरलोड होता है. जहां क्राइसिस है वहां पर नहीं जाते, क्योंकि वहां पर पब्लिक मिलेगी और पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ेगा. वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह फेल है. मैं
10 बार कह चुका हूं कि वर्टिकल व्यवस्था को खत्म करना चाहिए. लखनऊ में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति है यहां पर कोई रोस्टर नहीं है लेकिन यहां पर 31 सब स्टेशनों पर पीएसी लगाई गई है. इसका मतलब व्यवधान बड़ा है. ब्रेकडाउन है. मैनपावर है नहीं तो फिर कैसे ब्रेकडाउन सही समय पर दुरुस्त हो सकेगा.
- अवधेश वर्मा, अध्यक्ष, उपभोक्ता परिषद.