UPPSC एलटी ग्रेड परीक्षा की CBI से जांच की मांग क्यों हाईकोर्ट में उठी?
2018 की परीक्षा को लेकर आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्यों उठाई गई आपत्ति, जानिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 7:39 AM IST
प्रयागराज: यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 के प्रश्नपत्र लीक मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में राज्य सरकार, डीजीपी, एसपी एसटीएफ व अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है. हाईकोर्ट की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी.
क्यों दाखिल की गई याचिका: कोलकाता निवासी याची अशोक चौधरी ने मांग की है कि एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराई जाए. साथ ही ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की अंतिम निर्णय पर रोक लगाई जाए. बता दें कि वाराणसी में प्रश्नपत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए याची ने एसटीएफ लखनऊ को शिकायती पत्र दिया था. इसपर एसटीएफ ने जांच कर कोलकाता की प्रिटिंग प्रेस के मालिक और तत्कालीन यूपीपीपीएसी परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार कर वाराणसी के चोलापुर थाने में 28 मई 2019 को एफआईआर दर्ज कराया. मुकदमे का ट्रायल सत्र न्यायालय में चल रहा है. इस बीच याची ने मामले की पुन: जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
कब हुई थी परीक्षा: बता दें की प्रदेशभर के 39 जिलों में 1760 केंद्रों पर 29 जुलाई 2018 को एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई थी. इस परीक्षा में प्रदेश भर से 7.63 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया था. इस एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत पर यूपी एसटीएफ ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया था. लखनऊ, आगरा समेत कई जिलों से 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पकड़े गए लोगों के पास से मोबाइल फोन, पैनकार्ड आदि बरामद किए गए थे. बाद में इस मामले की एसटीएफ ने गहन जांच की थी. पूरे माामले की कई कड़ियां जोड़ी गई थी.