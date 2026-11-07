ETV Bharat / state

मेरठ में क्यों लागू किया गया GRAP-2? खिलाड़ियों में भी मायूसी, कब से शुरू होंगी खेल प्रतियोगिताएं?

वायु प्रदूषण दे रहा टेंशन! ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : दीपावली से पहले दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में आबोहवा पूरी तरह से दूषित तो चली है. इसका खामियाजा हर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है वहीं, खेल और खिलाड़ियों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है. प्रदूषण पर लगाम लगाने को ग्रेप वन के बाद ग्रेप टू मेरठ में लागू किया जा चुका है. तमाम पाबंदियों के बीच नवंबर और दिसंबर में गेम्स से सम्बंधित प्रतियोगिताओं पर रोक लगाई गई है. आइये जानते हैं क्या प्रभाव खिलाड़ियों पर पड़ रहा है.

वायु प्रदूषण दे रहा टेंशन! (Video credit: ETV Bharat) दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस वक्त हालात बेहद ही खराब हैं. मेरठ में भी हवा पूरी तरह से दूषित है. इस वक्त AQI 300 के पार है. शुक्रवार सुबह यह 321 था, जबकि दिल्ली में तो स्थिति और भी खराब है. दिल्ली में तो 500 के पार तक पहुंच चुका है. आलम यह है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ऐसे कदम भी उठाए गए हैं जिससे खिलाड़ियों में भी हताशा और निराशा है.

मेरठ में भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन इसी महीने में होना था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के ग्राफ की वजह से खिलाड़ियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. कैलाश प्रकाश स्टेडियम में नियमित प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी अनिरुद्ध देशवाल बताते हैं कि वे लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करके हर दिन प्रैक्टिस के लिए आते हैं. प्रतियोगिताएं स्थगित (Photo credit: ETV Bharat) वह बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से जो कॉम्पिटिशन आगे होने थे उन खेल प्रतियोगिताओं को अगले दो महीने तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे खिलाड़ियों में भी मायूसी छाई हुई है, जो बच्चे गेम्स को लेकर तैयारी कर रहे थे उन्हें मायूसी भी हुई है. वह बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण से खिलाड़ी परेशान हैं. उनकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है. वह बताते हैं कि एथलीट सौरभ बुलंदशहर जिले से हर दिन मेरठ आते हैं, वह एक धावक हैं, इस वक्त प्रदूषण सेहत खराब कर रहा है. दौड़ने में परेशानी होती है. बढ़ता प्रदूषण नाक में दम किये है. प्रतियोगिता भी रद्द कर दी गईं हैं. अब दौड़ने में सांस कुछ ही देर में सांस फूलने लगती है, आंखों में जलन समेत और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. स्टेडियम में प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (Photo credit: ETV Bharat) मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले तनिष्क बताते हैं कि तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 400 मीटर दौड़ की तैयारी कर रहे अंश का कहना है कि अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है, लेकिन शाम होने से पहले ही धुंध की वजह से कोहरा सा छा जाता है, जिससे आंखों में जलन, गले में दर्द होता है. दौड़ने में जल्दी सांस फूल जाती है. नेशनल प्लेयर बिट्टू चौधरी का कहना है कि निश्चित ही बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरह से खेल प्रतियोगिताओं को हटाने को अगले आदेश तक हटाने का निर्णय लिया है, वह सही भी है, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं. परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ रहा है. वह खेलों से सम्बंधित कॉम्पिटिशन हटाए जाने का समर्थन भी करते हैं. उनका मानना है कि क्योंकि फिलहाल सुरक्षित रहना आवश्यक है खेल तो बाद में भी लेंगे, लेकिन प्रदूषण की वजह से दिक्कतें खिलाड़ियों को बहुत हो रही हैं. वह बताते हैं कि दिनचर्या प्रभावित हुई है. समय में परिवर्तन (Photo credit: ETV Bharat) क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव का कहना है कि खेल निदेशालय की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि एनसीआर क्षेत्र में माह नवम्बर और दिसम्बर में होने वाली प्रतियोगिताओं को स्थगित कर दिया जाए. इसी क्रम में मेरठ में एक राज्यस्तरीय प्रतियोगिता 23 व 24 नवंबर को आवंटित थीं, लेकिन निदेशालय के द्वारा किये गए पत्राचार के बाद प्रदेश के सभी जिलों के रीजनल स्पोर्ट्स अफसरों को पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि फिलहाल इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अब दिसंबर महीने के बाद ही मौसम को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा. उनका कहना है कि हालांकि अभ्यास कंटीन्यू करते रहें. मौसम में हो रहे बदलाव से बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए समय में परिवर्तन किया गया है. अब सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 3 से 6 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है. स्टेडियम में प्रैक्टिस करते खिलाड़ी (Photo credit: ETV Bharat) वह बताते हैं कि इसी महीने में सब जूनियर बालिका एथलेटिक्स की प्रतियोगिता आवंटित थी, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर 3 किलोमीटर, लम्बी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो आदि इवेंट उसमें होते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे ढाई बजे तक आ जाते हैं, जिससे कि बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए समय से प्रैक्टिस कर सकें. उन्होंने कहा कि क्योंकि वह सरकारी सेवा में हैं ऐसे में जो भी निर्देश मिलते हैं उनका पालन करना दायित्व है. उन्हीं निर्देशों का पालन कराया जाता है. जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप -1 और ग्रेप-2 लागू है, ऐसे में तमाम आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं, उसके तहत जो आदेश हैं उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए जो एसओपी है, उसका पालन कराने के विषय में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह एसओपी के हिसाब से नियमों का पालन करें. नगर आयुक्त समेत सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस बारे में मीटिंग करके बताया जा चुका है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गम्भीर रहना है. जानिये क्या है ग्रेप (Photo credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं. नगर निगम की टीम को भी नगर आयुक्त के माध्यम से जानकारी दे दी गई है निर्देश दिए जा चुके हैं कि स्प्रिंकलर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जगह-जगह समय-समय पर छिड़काव करते रहें और ऐसे निर्माण कार्य जो प्रदूषण की वजह से प्रतिबंधित है, ऐसे कार्य न किए जाएं, कहीं अगर विशेष परिस्थितियों में कोई निर्माण कार्य होता है तो वहां नियमों का पालन कराया जाए जिससे कि प्रदूषण न फैले.