मेरठ में क्यों लागू किया गया GRAP-2? खिलाड़ियों में भी मायूसी, कब से शुरू होंगी खेल प्रतियोगिताएं?
पढ़ें संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:08 PM IST
मेरठ : दीपावली से पहले दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में आबोहवा पूरी तरह से दूषित तो चली है. इसका खामियाजा हर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है वहीं, खेल और खिलाड़ियों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है. प्रदूषण पर लगाम लगाने को ग्रेप वन के बाद ग्रेप टू मेरठ में लागू किया जा चुका है. तमाम पाबंदियों के बीच नवंबर और दिसंबर में गेम्स से सम्बंधित प्रतियोगिताओं पर रोक लगाई गई है. आइये जानते हैं क्या प्रभाव खिलाड़ियों पर पड़ रहा है.
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस वक्त हालात बेहद ही खराब हैं. मेरठ में भी हवा पूरी तरह से दूषित है. इस वक्त AQI 300 के पार है. शुक्रवार सुबह यह 321 था, जबकि दिल्ली में तो स्थिति और भी खराब है. दिल्ली में तो 500 के पार तक पहुंच चुका है. आलम यह है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ऐसे कदम भी उठाए गए हैं जिससे खिलाड़ियों में भी हताशा और निराशा है.
मेरठ में भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन इसी महीने में होना था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के ग्राफ की वजह से खिलाड़ियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है. कैलाश प्रकाश स्टेडियम में नियमित प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी अनिरुद्ध देशवाल बताते हैं कि वे लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करके हर दिन प्रैक्टिस के लिए आते हैं.
वह बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से जो कॉम्पिटिशन आगे होने थे उन खेल प्रतियोगिताओं को अगले दो महीने तक स्थगित कर दिया गया है, जिससे खिलाड़ियों में भी मायूसी छाई हुई है, जो बच्चे गेम्स को लेकर तैयारी कर रहे थे उन्हें मायूसी भी हुई है. वह बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण से खिलाड़ी परेशान हैं. उनकी सेहत पर खराब असर पड़ रहा है.
वह बताते हैं कि एथलीट सौरभ बुलंदशहर जिले से हर दिन मेरठ आते हैं, वह एक धावक हैं, इस वक्त प्रदूषण सेहत खराब कर रहा है. दौड़ने में परेशानी होती है. बढ़ता प्रदूषण नाक में दम किये है. प्रतियोगिता भी रद्द कर दी गईं हैं. अब दौड़ने में सांस कुछ ही देर में सांस फूलने लगती है, आंखों में जलन समेत और भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले तनिष्क बताते हैं कि तैयारी ठीक से नहीं हो पा रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 400 मीटर दौड़ की तैयारी कर रहे अंश का कहना है कि अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है, लेकिन शाम होने से पहले ही धुंध की वजह से कोहरा सा छा जाता है, जिससे आंखों में जलन, गले में दर्द होता है. दौड़ने में जल्दी सांस फूल जाती है.
नेशनल प्लेयर बिट्टू चौधरी का कहना है कि निश्चित ही बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन जिस तरह से खेल प्रतियोगिताओं को हटाने को अगले आदेश तक हटाने का निर्णय लिया है, वह सही भी है, क्योंकि दिक्कतें बहुत हैं. परफॉर्मेंस पर सीधा असर पड़ रहा है. वह खेलों से सम्बंधित कॉम्पिटिशन हटाए जाने का समर्थन भी करते हैं. उनका मानना है कि क्योंकि फिलहाल सुरक्षित रहना आवश्यक है खेल तो बाद में भी लेंगे, लेकिन प्रदूषण की वजह से दिक्कतें खिलाड़ियों को बहुत हो रही हैं. वह बताते हैं कि दिनचर्या प्रभावित हुई है.
क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव का कहना है कि खेल निदेशालय की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि एनसीआर क्षेत्र में माह नवम्बर और दिसम्बर में होने वाली प्रतियोगिताओं को स्थगित कर दिया जाए. इसी क्रम में मेरठ में एक राज्यस्तरीय प्रतियोगिता 23 व 24 नवंबर को आवंटित थीं, लेकिन निदेशालय के द्वारा किये गए पत्राचार के बाद प्रदेश के सभी जिलों के रीजनल स्पोर्ट्स अफसरों को पत्राचार के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि फिलहाल इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं होगा.
उन्होंने कहा कि अब दिसंबर महीने के बाद ही मौसम को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा. उनका कहना है कि हालांकि अभ्यास कंटीन्यू करते रहें. मौसम में हो रहे बदलाव से बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए समय में परिवर्तन किया गया है. अब सुबह 6 से 9 बजे तक और शाम को 3 से 6 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया है.
वह बताते हैं कि इसी महीने में सब जूनियर बालिका एथलेटिक्स की प्रतियोगिता आवंटित थी, जिसमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर 3 किलोमीटर, लम्बी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो आदि इवेंट उसमें होते हैं. उन्होंने कहा कि बच्चे ढाई बजे तक आ जाते हैं, जिससे कि बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए समय से प्रैक्टिस कर सकें. उन्होंने कहा कि क्योंकि वह सरकारी सेवा में हैं ऐसे में जो भी निर्देश मिलते हैं उनका पालन करना दायित्व है. उन्हीं निर्देशों का पालन कराया जाता है.
जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में ग्रेप -1 और ग्रेप-2 लागू है, ऐसे में तमाम आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं, उसके तहत जो आदेश हैं उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए जो एसओपी है, उसका पालन कराने के विषय में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से जुड़े अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह एसओपी के हिसाब से नियमों का पालन करें. नगर आयुक्त समेत सभी सम्बंधित अधिकारियों को इस बारे में मीटिंग करके बताया जा चुका है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर गम्भीर रहना है.
उन्होंने कहा कि तमाम दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं. नगर निगम की टीम को भी नगर आयुक्त के माध्यम से जानकारी दे दी गई है निर्देश दिए जा चुके हैं कि स्प्रिंकलर के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जगह-जगह समय-समय पर छिड़काव करते रहें और ऐसे निर्माण कार्य जो प्रदूषण की वजह से प्रतिबंधित है, ऐसे कार्य न किए जाएं, कहीं अगर विशेष परिस्थितियों में कोई निर्माण कार्य होता है तो वहां नियमों का पालन कराया जाए जिससे कि प्रदूषण न फैले.
उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि संस्थाओं को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर कहीं विशेष परिस्थितियों में कोई कार्य चल भी रहा है तो वहां ग्रीन नेट लगा हो, साथ ही तमाम ऐसे इंतजाम हों जिससे कि किसी भी तरह से पर्यावरण दूषित ना हो. पैसे में आम जनमानस के सहयोग से भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों समेत अन्य माध्यमों से भी कोशिश करेंगे.
कोच गौरव त्यागी का कहना है कि इससे बच्चों में काफी मायूसी है जो बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे, इससे उनकी तैयारी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है. साथ ही दूसरी बात महत्वपूर्ण यह भी है कि स्वस्थ रहना ज्यादा जरूरी है, अगर स्वस्थ रहेंगे तो खिलाड़ी आगे भी दो महीने बाद अच्छी तरह प्रैक्टिस करके खुद को साबित कर सकते हैं. वह कहते हैं कि प्रैक्टिस कराने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा प्रदूषण शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है. खिलाड़ियों को गले का इंफेक्शन, आंखों में जलन रनिंग समेत किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
जानिए क्या है ग्रेप
जानकारी के लिए बता दें कि ग्रेप (Graded Response Action Plan) ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो स्टेज होती है यह दिल्ली और उसके आस-पास के एनसीआर इलाकों में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर उस वक्त आपातकालीन पाबंदियों का एक सेट है, जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर इसे अलग-अलग चरणों में लगाया जाता है. हर तरह से कोशिश की जा रही है कि प्रदूषण को बढ़ाने से रोका जा सके. जगह-जगह पानी का छिड़काव और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वह नियमों के अनुसार ही किया जा सके. इसमें अलग-अलग स्टेज होती हैं.
GRAP-1 स्टेज को खराब माना जाता है, इसमें माना जाता है कि एक्यूआई (air quality index) 201 से 300 तक जब होता है तो यह पहला चरण वहां लागू किया जाता है. साथ ही GRAP-2 में प्रदूषण की स्थिति बेहद ही खराब हो जाती है, यह खतरनाक स्टेज है. जिसे AQI 301 से 400 के बीच तक माना जाता है, इस बारे में नियंत्रण के लिए प्रशासन एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन करता है. यह एक ऐसी लिखित सूची होती है जो कि निर्माण से जुड़ी संस्थाओं जैसे नगर निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोक निर्माण विभाग और एनएचआई आदि को इस आशय के साथ दी जाती है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तमाम वह प्रयास करें जिससे स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.
खेल निदेशालय की ओर से दिए गए निर्देश
खेल निदेशालय की तरफ से प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र के अधिकारियों को 2 महीने तक कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित न करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, प्रदेश की मेरठ के सलावा में बन रही पहली खेल यूनिवर्सिटी के वीसी को भी इस बारे में निदेशालय की ओर से नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ-साथ मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर के अलावा नोएडा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं.
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के दायरे में आने वाले जिलों में भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शारीरिक और बाहरी आउटडोर खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निर्देश प्रदूषण की वजह से दिए थे. इसके बाद प्रदेश के मुख्यालय से भी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर आदि जिलों में किसी भी तरह के खेलों से संबंधित आयोजनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया.
जानिए क्यों लिया गया ये निर्णय
CAQM की तरफ से बीते साल दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकारों को बीते साल की एक रिट को लेकर जारी एडवाइजरी के आधार पर ये निर्णय लिया गया है. जिसमें नवंबर-दिसंबर महीने में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव की चलते वर्ष 2026 में इस अवधि में विद्यालय में शारीरिक खेल गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन निर्धारित न किया जाए. साथ ही पूर्व से निर्धारित प्रतियोगिताओं की तिथियों को स्थानीय वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए फिर से निर्धारण किये जाने की भी सलाह दी गई थी.
साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे कि तिथियों में परिवर्तन के कारण किसी विद्यार्थी को अनुचित हानि भी ना हो इस बात का भी ध्यान रखा जाए. खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए भी कहा गया था, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक प्रगति पर कोई प्रभाव भी ना पड़े. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत यूपी के जिलों में नवंबर-दिसंबर 26 के दौरान विद्यालय में आयोजित की जाने वाली शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं के संबंध में आयोग की एडवाइजरी में स्पष्ट रूप से शैक्षणिक संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गया है. इस संबंध में कार्यवाही से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अवगत कराने के भी निर्देश हैं. शासन की तरफ से और खेल निदेशालय की तरफ से भी यह पत्र व्यवहार किया गया था.
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