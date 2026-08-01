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फर्रुखाबाद में बिजली विभाग का लिपिक क्यों हुआ निलंबित, जानिए वजह

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का अधीक्षण अभियंता ने संज्ञान लेते हुए की कार्रवाई.

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फर्रुखाबाद में बिजली विभाग का लिपिक क्यों हुआ निलंबित. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:07 AM IST

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फर्रुखाबाद: जिले के बिजली विभाग में तैनात लिपिक के खिलाफ अधीक्षण अभियंता ने एक्शन लिया है. लिपिक को निलंबित किया गया है. इसके पीछे की वजह सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को बताया गया. चलिए आगे जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

कार्यालय अधीक्षण अभियंता दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि 29 जुलाई को एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो प्रसारित हो रहा है. वीडियो में विद्युत नगरीय वितरण उपखंड़ तृतीय के विद्युत नगरीय वितरण उपखंड लकूला कार्यालय में तैनात कार्मिक अमित कुमार मिश्रा कार्यकारी सहायक उपभोक्ता अनिल कुमार गुप्ता उर्फ माइकल के साथ के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करते नजर आ रहे हैं.

वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख सके. इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1956 एवं संशोधित कर स्पष्ट उल्लंघन किया. वितरण मंडल, मंडल, क्षेत्र डिस्काम की छवि को आमजन मानस के समक्ष धूमिल की है. इसके लिए अमित कुमार मिश्रा को प्रथम दृष्टि दोषी पाया गया है. इसके बाद अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने लिपिक अमित कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

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बिजली विभाग ने जारी किया आदेश. (etv bharat)



इस संबंध में कार्यालय के द्वारा 30 जुलाई को पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय से जांच आख्या मांगी गई है. वहीं अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने बताया कि निलंबन अवधि में लिपिक अमित कुमार मिश्रा कार्यालय अधिशासी अभियंता खण्ड वितरण कायमगंज से संबद्ध रहेंगे.

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