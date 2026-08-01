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फर्रुखाबाद में बिजली विभाग का लिपिक क्यों हुआ निलंबित, जानिए वजह

फर्रुखाबाद: जिले के बिजली विभाग में तैनात लिपिक के खिलाफ अधीक्षण अभियंता ने एक्शन लिया है. लिपिक को निलंबित किया गया है. इसके पीछे की वजह सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को बताया गया. चलिए आगे जानते हैं पूरे मामले के बारे में.



कार्यालय अधीक्षण अभियंता दक्षिणचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि 29 जुलाई को एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो प्रसारित हो रहा है. वीडियो में विद्युत नगरीय वितरण उपखंड़ तृतीय के विद्युत नगरीय वितरण उपखंड लकूला कार्यालय में तैनात कार्मिक अमित कुमार मिश्रा कार्यकारी सहायक उपभोक्ता अनिल कुमार गुप्ता उर्फ माइकल के साथ के साथ अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार करते नजर आ रहे हैं.

वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं रख सके. इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1956 एवं संशोधित कर स्पष्ट उल्लंघन किया. वितरण मंडल, मंडल, क्षेत्र डिस्काम की छवि को आमजन मानस के समक्ष धूमिल की है. इसके लिए अमित कुमार मिश्रा को प्रथम दृष्टि दोषी पाया गया है. इसके बाद अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने लिपिक अमित कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.