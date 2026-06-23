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अलीगंज अग्निकांड: 2016 में निरस्त किया गया था बिल्डिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश

अवैध निर्माण पर हुआ था ध्वस्तीकरण का आदेश, दो माह से कम समय में पलट गया था फैसला.

why was demolition order against building involved in the 2016 aliganj fire incident revoked story
अलीगंज अग्निकांड. (etv bahrat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:23 AM IST

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Updated : June 23, 2026 at 9:00 AM IST

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लखनऊ: अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब भवन से जुड़े पुराने दस्तावेज और प्राधिकरण की कार्रवाई गंभीर सवालों के घेरे में हैं. सोमवार को जिस भवन में आग लगने की यह दुःखद घटना हुई, उसके खिलाफ वर्ष 2016 में अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन दो माह से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया.


1980 में हुआ था आवंटन: अलीगंज योजना के सेक्टर-डी स्थित भवन संख्या एमएस/102/डी मूल रूप से 11 जुलाई 1980 को लॉटरी प्रणाली के तहत विजय कुमार पुत्र रामेश्वर सहाय को किराया-क्रय पद्धति पर आवंटित किया गया था. 4 नवंबर 1980 को अनुबंध निष्पादित होने के बाद भवन का कब्जा आवंटी को सौंप दिया गया. 2005 में यह भवन विक्रय विलेख के जरिए विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम दर्ज हुआ. वहीं 19 जनवरी 2013 को इन लोगों ने यह भवन वीरेन्द्र प्रताप शुक्ला और सुरेन्द्र प्रताप शुक्ला के नाम बेच दिया. 7 अगस्त 2014 को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेन्द्र व सुरेन्द्र के पक्ष में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की. करीब 1992 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले इस भवन का मानचित्र 20 अगस्त 2014 को स्वतः मानचित्र योजना के तहत आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया था.


ध्वस्तीकरण आदेश निरस्त होने पर उठे सवाल: हालांकि, बाद में भवन में अनधिकृत निर्माण की बात सामने आई। इसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरेन्द्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ मुकदमा संख्या-08/2016 दर्ज कराया। जांच के बाद विहित प्राधिकारी ने 10 मई 2016 को अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिया लेकिन, ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के दो माह के अंदर ही 5 जुलाई 2016 को इस आदेश को निरस्त भी कर दिया गया.

एलडीए की जांच टीम बनी: वहीं, LDA VC प्रथमेश कुमार ने घटना की जाँच हेतु जांच टीम बनाई है. LDA के 5 अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे. ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में KK गौतम , मानवेंद्र सिंह , मनोज सागर और रविनंदन सिंह सभी पहलुओं की जाँच करेंगे. बता दें कि CM के आदेश पर LDA के AE और JE सस्पेंड हुए थे.

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ये आरोपी गिरफ्तार. (etv bharat)


हादसे के मृतकों की सूची

  1. अनुछा राय
  2. अनामिका सामंत
  3. सौमाल्या बेरा
  4. सैयम विज
  5. सूरज सिंह
  6. सागर पंत
  7. सुखमनी सिंह
  8. ज्योति
  9. मोहम्मद अम्मार
  10. नीलेश कुमार
  11. जैनिल चक्रवर्ती
  12. अब्दुल रहमान
  13. आदित्य श्रीवास्तव
  14. शाहजान सिद्दीकी
  15. भविष्य शर्मा


चार आरोपी गिरफ्तारी: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार अनुसार 22 जून 2026 को अलीगंज क्षेत्र में हुई आग की घटना के बाद थाना अलीगंज में मुकदमा संख्या 115/2026 भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110, 105, 125, 3(5) तथा उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6/10 के तहत चार नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. मामले में पहले रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला और तुषॉक कृष्णा जायसवाल को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस ने चौथे नामजद आरोपी सुरेश कुमार साहू पुत्र राम अभिलाष, निवासी केशवनगर, थाना मड़ियांव को भी गिरफ्तार किया है.

कल लगी थी भीषण आग: बता दें कि सोमवार को राजधानी के अलीगंज इलाके में तीसरे तल पर स्थित एक गेमिंग जोन और सॉफ्टवेयर ऑफिस में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई थी. इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 लोग घायल हैं. जिनका इलाज केजीएमयू में चल रहा है. आग इतनी भीषण थी कि कई लोग बिल्डिंग से नीचे कूद गए थे. अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी दौरा छोड़कर लखनऊ घटनास्थल पहुंच गए थे. सीएम ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं. वहीं पीएम और राष्ट्रपति ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया था.

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Last Updated : June 23, 2026 at 9:00 AM IST

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