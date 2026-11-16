बिना नोटिस आजम खां को क्यों गिरफ्तार किया? हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
ईडी की ओर से एक वीडियो दिया गया, अगली सुनवाई कल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 5:02 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की गिरफ्तारी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने ईडी से पूछा है कि आजम खां को बिना पूर्व नोटिस दिए गिरफ्तार क्यों किया गया?
ईडी के वकील का कहना था कि आज़म ख़ान को हर स्तर पर उनके अधिकारों के अनुसार नोटिस दिया गया, मगर उनकी ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया. ईडी की ओर से एक वीडियो भी दिया गया. मामले में अदालत में सुनवाई जारी रहेगी और अगली सुनवाई कल होगी.
आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि जेल से रिहाई के महज कुछ समय बाद ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बताया. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को सुनवाई करने का निर्देश दिया था.
बता दें कि आज ही समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को गाजियाबाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. जब तक आजम खान डासना जेल में रहेंगे.
आजम खान की चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पूरी हो रही थी. रिमांड पूरी होने से करीब 5 घंटे पहले ED आजम खान को विशेष पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची और जज के सामने पेश किया.
प्रवर्तन निदेशालय को आजम खान से पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी. कोर्ट ने 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक ED को आजम खान से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. पीएमएलए अदालत की तरफ से रिमांड, निर्धारित शर्तों के साथ दी गई थी.
यह भी पढ़ें: गाजियाबाद कोर्ट ने आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेजा, अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी