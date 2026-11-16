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बिना नोटिस आजम खां को क्यों गिरफ्तार किया? हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की गिरफ्तारी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया है. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने ईडी से पूछा है कि आजम खां को बिना पूर्व नोटिस दिए गिरफ्तार क्यों किया गया?

ईडी के वकील का कहना था कि आज़म ख़ान को हर स्तर पर उनके अधिकारों के अनुसार नोटिस दिया गया, मगर उनकी ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया. ईडी की ओर से एक वीडियो भी दिया गया. मामले में अदालत में सुनवाई जारी रहेगी और अगली सुनवाई कल होगी.