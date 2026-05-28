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आखिर इतना कठिन क्यों रहा UPSC प्रीलिम्स 2026? जानें कितना हो सकता है कटऑफ मार्क्स

पटना: देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा इस बार अभ्यर्थियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण अनुभव साबित हुई. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही देशभर में एक ही चर्चा है कि इस बार का प्रीलिम्स अब तक के सबसे कठिन प्रश्नपत्रों में से एक रहा.

बदला हुआ पैटर्न: कई अभ्यर्थियों ने सवालों को लंबा, विश्लेषणात्मक और उलझाने वाला बताया, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग ने इस बार स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब केवल रटकर या तैयार नोट्स पढ़कर परीक्षा निकालना आसान नहीं होगा. इस बार प्रश्नों का स्वरूप ऐसा था जिसमें अवधारणा की स्पष्ट समझ, विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता और समसामयिक घटनाओं की गहरी जानकारी की परीक्षा ली गई.

झा सर का बयान (ETV Bharat)

कितना हो सकता है कटऑफ मार्क्स?: कटऑफ को लेकर भी इस बार चर्चा तेज है. झा सर का अनुमान है कि कठिन प्रश्नपत्र की वजह से सामान्य वर्ग का कटऑफ 100 से 110 अंकों के बीच रह सकता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि प्रश्नपत्र कठिन या आसान होने से अंतिम चयन प्रक्रिया पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ता, क्योंकि कठिन पेपर में कटऑफ नीचे चला जाता है और आसान पेपर में ऊपर. ऐसे में प्रतियोगिता का स्तर लगभग संतुलित बना रहता है.

2007 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी परीक्षा के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब केवल कोचिंग नोट्स के भरोसे यूपीएससी निकालना लगभग असंभव होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि आयोग अब तथ्यों की जानकारी से ज्यादा समझ, विश्लेषण क्षमता, संतुलित सोच और विभिन्न विषयों को जोड़कर देखने की योग्यता को परख रहा है.

"छठी से बारहवीं तक की एनसीईआरटी पुस्तकों से बुनियादी समझ मजबूत करें. इसके साथ ही सरकारी अधिसूचनाएं, योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और प्रतिष्ठित अखबारों के संपादकीय पन्नों का नियमित अध्ययन जरूरी है. आयोग अब सूचना के बोझ के बजाय अवधारणाओं की स्पष्टता और ज्ञान के प्रयोग को महत्व दे रहा है."- अवनीश शरण,2007 बैच के आईएएस अधिकारी

कठिन लेकिन सकारात्मक बदलाव-झा सर: पटना के बाजार समिति इलाके में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले शिक्षक वीसी झा, जिन्हें छात्र झा सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इस बार के प्रश्नपत्र को कठिन लेकिन सकारात्मक बदलाव वाला बताया. उन्होंने कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षा का पैटर्न समय-समय पर बदलना जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक एक जैसे स्वरूप में परीक्षा लेने से अभ्यर्थियों की तैयारी सीमित दायरे में सिमट जाती है.

"इस बार सबसे बड़ा बदलाव प्रश्नों की लंबाई और प्रस्तुति में देखने को मिला. सामान्य तौर पर पहले प्रश्नपत्र 20 से 22 पन्नों का होता था, लेकिन इस बार प्रश्नपत्र 26 पन्नों का था. कई सवाल इतने लंबे थे कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद असली प्रश्न सामने आता था. इससे अभ्यर्थियों की एकाग्रता और धैर्य दोनों की परीक्षा हुई."- वीसी झा, शिक्षक

व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न: झा सर ने बताया कि इस बार करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े प्रश्नों की संख्या काफी अधिक रही. पहले जहां छात्र पारंपरिक विषयों को पढ़कर एक लाइन वाले प्रश्नों की उम्मीद करते थे, वहीं इस बार प्रश्नों को व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बनाया गया. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने पूरे पाठ्यक्रम की गहराई से तैयारी की होगी, उन्हें प्रश्न हल करने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई हुई होगी. केवल सतही अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह प्रश्नपत्र चुनौतीपूर्ण रहा.