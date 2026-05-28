आखिर इतना कठिन क्यों रहा UPSC प्रीलिम्स 2026? जानें कितना हो सकता है कटऑफ मार्क्स
आयोग अब तथ्यों की जानकारी से ज्यादा समझ, विश्लेषण क्षमता, संतुलित सोच और विभिन्न विषयों को जोड़कर देखने की योग्यता को परख रहा है. पढ़ें
Published : May 28, 2026 at 5:47 PM IST
पटना: देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में शामिल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा इस बार अभ्यर्थियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण अनुभव साबित हुई. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही देशभर में एक ही चर्चा है कि इस बार का प्रीलिम्स अब तक के सबसे कठिन प्रश्नपत्रों में से एक रहा.
बदला हुआ पैटर्न: कई अभ्यर्थियों ने सवालों को लंबा, विश्लेषणात्मक और उलझाने वाला बताया, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग ने इस बार स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब केवल रटकर या तैयार नोट्स पढ़कर परीक्षा निकालना आसान नहीं होगा. इस बार प्रश्नों का स्वरूप ऐसा था जिसमें अवधारणा की स्पष्ट समझ, विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता और समसामयिक घटनाओं की गहरी जानकारी की परीक्षा ली गई.
कितना हो सकता है कटऑफ मार्क्स?: कटऑफ को लेकर भी इस बार चर्चा तेज है. झा सर का अनुमान है कि कठिन प्रश्नपत्र की वजह से सामान्य वर्ग का कटऑफ 100 से 110 अंकों के बीच रह सकता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि प्रश्नपत्र कठिन या आसान होने से अंतिम चयन प्रक्रिया पर बहुत अधिक असर नहीं पड़ता, क्योंकि कठिन पेपर में कटऑफ नीचे चला जाता है और आसान पेपर में ऊपर. ऐसे में प्रतियोगिता का स्तर लगभग संतुलित बना रहता है.
2007 बैच के आईएएस अधिकारी अवनीश शरण ने भी परीक्षा के बाद सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब केवल कोचिंग नोट्स के भरोसे यूपीएससी निकालना लगभग असंभव होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि आयोग अब तथ्यों की जानकारी से ज्यादा समझ, विश्लेषण क्षमता, संतुलित सोच और विभिन्न विषयों को जोड़कर देखने की योग्यता को परख रहा है.
"छठी से बारहवीं तक की एनसीईआरटी पुस्तकों से बुनियादी समझ मजबूत करें. इसके साथ ही सरकारी अधिसूचनाएं, योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और प्रतिष्ठित अखबारों के संपादकीय पन्नों का नियमित अध्ययन जरूरी है. आयोग अब सूचना के बोझ के बजाय अवधारणाओं की स्पष्टता और ज्ञान के प्रयोग को महत्व दे रहा है."- अवनीश शरण,2007 बैच के आईएएस अधिकारी
कठिन लेकिन सकारात्मक बदलाव-झा सर: पटना के बाजार समिति इलाके में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले शिक्षक वीसी झा, जिन्हें छात्र झा सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी इस बार के प्रश्नपत्र को कठिन लेकिन सकारात्मक बदलाव वाला बताया. उन्होंने कहा कि यूपीएससी जैसी परीक्षा का पैटर्न समय-समय पर बदलना जरूरी है क्योंकि लंबे समय तक एक जैसे स्वरूप में परीक्षा लेने से अभ्यर्थियों की तैयारी सीमित दायरे में सिमट जाती है.
"इस बार सबसे बड़ा बदलाव प्रश्नों की लंबाई और प्रस्तुति में देखने को मिला. सामान्य तौर पर पहले प्रश्नपत्र 20 से 22 पन्नों का होता था, लेकिन इस बार प्रश्नपत्र 26 पन्नों का था. कई सवाल इतने लंबे थे कि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद असली प्रश्न सामने आता था. इससे अभ्यर्थियों की एकाग्रता और धैर्य दोनों की परीक्षा हुई."- वीसी झा, शिक्षक
व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न: झा सर ने बताया कि इस बार करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े प्रश्नों की संख्या काफी अधिक रही. पहले जहां छात्र पारंपरिक विषयों को पढ़कर एक लाइन वाले प्रश्नों की उम्मीद करते थे, वहीं इस बार प्रश्नों को व्यावहारिक और विश्लेषणात्मक बनाया गया. उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने पूरे पाठ्यक्रम की गहराई से तैयारी की होगी, उन्हें प्रश्न हल करने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई हुई होगी. केवल सतही अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह प्रश्नपत्र चुनौतीपूर्ण रहा.
विशेषज्ञों के अनुसार इस बार आयोग ने यह संकेत भी दिया है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी अब अलग-अलग तरीके से नहीं की जा सकती. झा सर ने कहा कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा में नैतिकता से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए, जबकि नैतिकता मुख्य परीक्षा का एक अलग विषय माना जाता है.
"इससे स्पष्ट है कि आयोग अब ऐसी तैयारी चाहता है जिसमें अभ्यर्थी हर विषय को समग्र रूप से समझे. केवल परंपरागत विषय पढ़ना अब पर्याप्त नहीं रहेगा. अभ्यर्थियों को विषयों की गहराई, केस स्टडी और व्यावहारिक उपयोग पर भी ध्यान देना होगा."-वीसी झा, शिक्षक
संयम और गहन अध्ययन दोनों जरूरी: झा सर ने कहा कि अब किसी भी अध्याय को छोड़कर आगे बढ़ना जोखिम भरा हो सकता है. इस बार कई प्रश्न ऐसे थे जिनमें पूरे पैराग्राफ के भीतर ही प्रश्न का तथ्य, अवधारणा और उत्तर छिपा हुआ था. ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संयम और गहन अध्ययन दोनों जरूरी थे. उन्होंने कहा कि यूपीएससी अब यह देख रही है कि अभ्यर्थी जटिल परिस्थितियों में कितनी तेजी और नैतिक तरीके से निर्णय ले सकता है.
भारतीय इतिहास से लगभग 18 से 20 प्रश्न: उन्होंने बताया कि विषयवार विश्लेषण की बात करें तो इस बार भारतीय इतिहास से लगभग 18 से 20 प्रश्न पूछे गए. इनमें प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, कला संस्कृति और विरासत से जुड़े सवाल शामिल थे. भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से मिलाकर करीब 20 प्रश्न आए.
भूगोल से लगभग 10 प्रश्न पूछे गए, जबकि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से भी करीब 10 सवाल शामिल रहे. हालांकि सबसे बड़ा प्रभाव करंट अफेयर्स का देखने को मिला. झा सर के अनुसार इस बार 28 से 30 प्रश्न समसामयिक घटनाओं पर आधारित थे और इनमें भी गहराई से प्रश्न पूछे गए. यानी केवल एक पंक्ति याद रखने से काम नहीं चलने वाला था.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी लगभग 10 प्रश्न पूछे गए. विशेषज्ञों का कहना है कि आज के समय में भारत और विश्व स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, उनका गहन अध्ययन जरूरी हो गया है. यही वजह है कि आयोग अब करंट अफेयर्स को सीधे तथ्यों की बजाय अवधारणाओं और उनके प्रभाव से जोड़कर पूछ रहा है.
तैयारी की रणनीति: झा सर ने कहा कि अभ्यर्थियों को सीमित लेकिन विश्वसनीय स्रोतों का चयन करना चाहिए. उन्होंने सलाह दी कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की छठी से बारहवीं तक की एनसीईआरटी पुस्तकों को अच्छी तरह पढ़ना बेहद जरूरी है. इसके अलावा भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और इतिहास के लिए प्रतिष्ठित और सर्वमान्य पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए. बाजार में किताबों की कमी नहीं है, लेकिन अधिक किताबें पढ़ने के बजाय कम स्रोतों को बार-बार दोहराना ज्यादा फायदेमंद होगा.
BPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सलाह: उन्होंने कहा कि यूपीएससी का यह नया पैटर्न अब अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी असर डाल रहा है. बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षाओं में भी पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी जैसा विश्लेषणात्मक पैटर्न देखने को मिल रहा है. जुलाई में प्रस्तावित बीपीएससी 72वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए उनकी यही सलाह है कि वे रटने की बजाय अवधारणाओं को समझने और गहराई से अध्ययन करने पर ध्यान दें.
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