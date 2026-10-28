अब नाम और काम नहीं, राजनीतिक पहचान दिला रही शिक्षक MLC में जीत?
'सिंबल' पर टिकी शिक्षक MLC की जंग?, पढ़िए संवाददाता प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 6:33 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी चुनावों का मिजाज धीरे-धीरे बदलता दिखाई दे रहा है. एक दौर था, जब इन चुनावों में शिक्षक संगठनों का दबदबा हुआ करता था. शर्मा गुट, ठकुराई गुट और चेत नारायण सिंह जैसे शिक्षक नेताओं से जुड़े संगठनों की अपनी पहचान और ताकत थी. उम्मीदवार अपने नाम, काम और शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ के दम पर चुनाव लड़ते थे. कई नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचते थे. उस दौर में शिक्षक संगठनों की भूमिका अहम मानी जाती थी और चुनावों में राजनीतिक दलों का दखल आज के मुकाबले कम दिखाई देता था.
बदल गई तस्वीर: लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है. पिछले कुछ चुनावों में शिक्षक एमएलसी सीटों पर राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ा है. भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देने लगी है. अब उम्मीदवारों की पसंद भी शिक्षक संगठनों के गुटों के बजाय राजनीतिक दलों का समर्थन और उनका चुनाव चिह्न बनता नजर आ रहा है. धीरे-धीरे शिक्षक एमएलसी चुनाव का माहौल भी सामान्य विधानसभा चुनावों जैसा होता जा रहा है, जहां राजनीतिक पहचान, पार्टी का संगठन और चुनाव चिह्न अहम भूमिका निभाते हैं.
वजह क्या: इस बदलाव के पीछे क्या वजह है? क्या शिक्षक संगठनों की ताकत कमजोर हो रही है? और अगर शिक्षक नेता राजनीतिक दलों के समर्थन से जीतकर विधान परिषद पहुंचते हैं, तो क्या वे शिक्षकों के मुद्दों पर पहले की तरह स्वतंत्र होकर अपनी बात रख पाएंगे? इन सवालों को समझने के लिए हमने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन और अविनाश मिश्रा से बातचीत की. दोनों विश्लेषकों की बातों से यह तस्वीर सामने आती है कि शिक्षक एमएलसी चुनावों में राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ा है, जबकि पहले शिक्षक संगठनों के नेताओं की अपनी अलग पहचान और प्रभाव हुआ करता था.
शिक्षक संगठन ही बड़ी ताकत होते थे: एक समय उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी चुनावों को शिक्षक संगठनों की ताकत के रूप में देखा जाता था. शर्मा गुट, ठकुराई गुट और चेत नारायण सिंह जैसे नेताओं से जुड़े संगठनों की शिक्षकों के बीच अच्छी पहचान थी. इन संगठनों का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं था. स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों से संपर्क बनाए रखना, उनकी समस्याओं को समझना, मांगों को लेकर आंदोलन करना और सरकार और अधिकारियों के सामने अपनी बात रखना भी उनकी गतिविधियों का हिस्सा था.
शिक्षक संगठनों के नेता शिक्षकों के बीच से निकलते थे. उनकी पहचान किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिह्न से ज्यादा एक शिक्षक नेता के रूप में होती थी. पुरानी पेंशन, वेतन, सेवा सुरक्षा और शिक्षकों के अधिकार जैसे मुद्दे उनकी राजनीति के केंद्र में रहते थे. इन मुद्दों को लेकर संघर्ष करने से उनकी पहचान बनती थी और चुनाव में शिक्षकों का समर्थन हासिल करने में मदद मिलती थी. हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि उस दौर में शिक्षक एमएलसी चुनाव पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव से दूर थे. शिक्षक नेताओं को भी अलग-अलग दलों की सरकारों के साथ काम करना पड़ता था और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति बनानी होती थी लेकिन उनकी सार्वजनिक पहचान मुख्य रूप से शिक्षक संगठन और शिक्षकों के मुद्दों से जुड़ी रहती थी. उनकी ताकत का बड़ा आधार संगठन, शिक्षकों के बीच संपर्क और लंबे समय तक किया गया संघर्ष था.- मनमोहन, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
ओम प्रकाश शर्मा का दौर क्यों अहम था?: उत्तर प्रदेश की शिक्षक राजनीति की चर्चा ओम प्रकाश शर्मा के नाम के बिना पूरी नहीं होती. वह लंबे समय तक शिक्षक राजनीति के प्रमुख चेहरों में रहे और माध्यमिक शिक्षक संघ के शर्मा गुट की पहचान बने. उनका दौर इस बात का उदाहरण माना जाता है कि शिक्षक संगठन अपनी अलग पहचान और सामूहिक ताकत के दम पर विधान परिषद में प्रतिनिधित्व हासिल कर सकते हैं. इस व्यवस्था में शिक्षक मतदाताओं के बीच नेता की छवि और संगठन की पकड़ अहम मानी जाती थी. उम्मीदवार की पहचान इस बात से बनती थी कि वह शिक्षकों की समस्याओं को कितनी मजबूती से उठाता है और उनके हितों के लिए कितना संघर्ष करता है.
शिक्षक संगठनों के जरिए शिक्षकों की मांगों को एक जगह लाने और उन्हें सदन तक पहुंचाने का माध्यम तैयार होता था लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था में बदलाव आने लगा. शिक्षक संगठनों की अपनी ताकत के साथ अब राजनीतिक दलों का संगठन, उनकी राजनीतिक पहचान और चुनावी समर्थन भी महत्वपूर्ण होता गया. इसका असर उम्मीदवारों की रणनीति और चुनाव लड़ने के तरीके पर दिखाई देने लगा.- मनमोहन, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
राजनीतिक दलों का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है?: शिक्षक एमएलसी चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हुई है. इस बदलाव के पीछे कई वजहें हैं. पहली वजह राजनीतिक दलों का मजबूत संगठन है. बड़े राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, प्रचार के साधन और अलग-अलग क्षेत्रों में संपर्क व्यवस्था होती है. ऐसे में किसी दल के समर्थन से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संगठनात्मक मदद मिलने की संभावना रहती है. इससे चुनाव प्रचार और मतदाताओं तक पहुंच बनाने में सहूलियत मिल सकती है. दूसरी वजह राजनीतिक पहचान है. बीजेपी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थक वर्ग हैं. ऐसे में पार्टी के समर्थन से मैदान में उतरने वाले उम्मीदवार को राजनीतिक पहचान का लाभ मिलता है. यही वजह है कि अब उम्मीदवारों की पसंद में भी राजनीतिक दलों का समर्थन महत्वपूर्ण होता दिखाई दे रहा है.
तीसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने के तरीके में बदलाव आ रहा है. पहले शिक्षक नेता अपने संगठन और शिक्षकों के बीच बनाई गई पहचान के दम पर चुनाव लड़ने पर भरोसा करते थे. अब राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करना भी जीत की रणनीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है. इस बदलाव के कारण शिक्षक एमएलसी चुनावों में भी राजनीतिक दलों की भूमिका पहले से ज्यादा दिखाई देने लगी है.- अविनाश मिश्रा, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
विधानसभा चुनाव की राह पर शिक्षक चुनाव: शिक्षक एमएलसी चुनावों में बदलते माहौल को इस बात से भी समझा जा सकता है कि अब राजनीतिक दलों की पहचान और उनके चुनाव चिह्न को पहले से ज्यादा महत्व मिलने लगा है. धीरे-धीरे यह चुनाव भी सामान्य विधानसभा चुनावों की तरह राजनीतिक मुकाबले का रूप लेता दिखाई दे रहा है. एक दौर में उम्मीदवार अपने नाम, अपने काम और शिक्षक संगठन की ताकत के दम पर चुनाव लड़ते थे. अब उम्मीदवारों के लिए राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करना महत्वपूर्ण होता जा रहा है.
इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षक संगठनों का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो गया है लेकिन चुनावी मुकाबले में उनकी भूमिका के साथ राजनीतिक दलों की भूमिका भी बढ़ी है. यही इस बदलाव का सबसे अहम पहलू है. शिक्षक एमएलसी चुनावों की पहचान लंबे समय तक शिक्षक संगठनों और उनके नेताओं से रही. अब उसी चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ने से उम्मीदवारों की प्राथमिकताएं और चुनाव लड़ने का तरीका बदलता दिखाई दे रहा है.- मनमोहन, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
क्या शिक्षक हितों पर पार्टी लाइन भारी पड़ेगी?: इस बदलाव के साथ सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों के मुद्दों को लेकर है. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन का कहना है कि स्वतंत्र शिक्षक नेता पर अपने संगठन और शिक्षक मतदाताओं की मांगों का सीधा दबाव होता है. अगर वह शिक्षकों के मुद्दों को मजबूती से नहीं उठाता, तो अगले चुनाव में उसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. ऐसे नेता का राजनीतिक भविष्य काफी हद तक शिक्षकों के बीच उसकी विश्वसनीयता पर निर्भर करता है. दूसरी तरफ, किसी राजनीतिक दल के समर्थन से चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचने वाले प्रतिनिधि के सामने दो तरह की जिम्मेदारियां हो सकती हैं. एक तरफ शिक्षक मतदाताओं की अपेक्षाएं होंगी, तो दूसरी तरफ उस राजनीतिक दल की नीतियां और प्राथमिकताएं होंगी. जिसके समर्थन से वह चुनाव जीतकर आया.
जैसे पुरानी पेंशन बहाली या वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय को लेकर मांग उठती है और उस पर पार्टी की सरकार सहमत नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. क्या वह पार्टी की नीतियों से अलग जाकर शिक्षकों की मांग मजबूती से उठाएगा? क्या वह सदन में सरकार से सवाल करेगा? या फिर पार्टी के फैसले के साथ खड़ा रहेगा? यह सवाल इसलिए अहम है, क्योंकि शिक्षक एमएलसी से शिक्षकों को उम्मीद रहती है कि वह उनकी समस्याओं को विधान परिषद में उठाएगा. ऐसे में राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ने के साथ यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि शिक्षक प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के हितों और पार्टी की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं.- मनमोहन, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक
शिक्षक संगठनों की सामूहिक ताकत?: शिक्षक संगठनों की ताकत सिर्फ विधान परिषद की सीटों तक सीमित नहीं रही है. उनकी एक बड़ी भूमिका शिक्षकों को साझा मुद्दों पर एकजुट करने और सरकार के सामने सामूहिक मांग रखने की भी रही है. जब अलग-अलग स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक किसी मुद्दे पर एक साथ खड़े होते हैं, तो उनकी मांग को मजबूती मिलती है। लेकिन अगर शिक्षक अलग-अलग राजनीतिक दलों के समर्थक खेमों में बंट जाते हैं, तो साझा मुद्दों पर एकजुटता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुरानी पेंशन, वेतन, सेवा सुरक्षा और वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय जैसे मुद्दे किसी एक राजनीतिक विचारधारा तक सीमित नहीं हैं। इनका असर अलग-अलग राजनीतिक पसंद रखने वाले शिक्षकों पर पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिक्षक संगठन अपनी पुरानी सामूहिक ताकत बनाए रख पाएंगे? क्या वे राजनीतिक दलों के बढ़ते प्रभाव के बीच शिक्षकों के साझा मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठा सकेंगे? और क्या शिक्षक एमएलसी की पहचान आगे भी शिक्षकों के प्रतिनिधि के रूप में बनी रहेगी या उनकी पहचान में राजनीतिक दलों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती जाएगी?
बदलते मिजाज का असर क्या होगा?: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन का कहना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक एमएलसी चुनावों का बदलता मिजाज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है. एक दौर में शिक्षक संगठन और उनके नेता चुनावी राजनीति के केंद्र में थे. उम्मीदवार अपने नाम, काम और शिक्षक समुदाय में अपनी पकड़ के आधार पर चुनाव लड़ते थे. अब राजनीतिक दलों का प्रभाव बढ़ रहा है और उम्मीदवारों के लिए पार्टी का समर्थन महत्वपूर्ण होता जा रहा है.
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