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अयोध्या DM की राज्यपाल ने क्यों की तारीफ?, किस काम के लिए भेजा प्रशंसा पत्र, जानिए

28 जून को डीएम को प्रशंसा-पत्र भेजकर उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए की सराहना.

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अयोध्या DM की राज्यपाल ने क्यों की तारीफ? (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 12:13 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी आईएएस के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है. राज्यपाल ने 28 जून को डीएम को एक प्रशंसा-पत्र भेजकर उनके उत्कृष्ट प्रयासों को सराहा है. आंगनबाड़ी केंटो को बेबी फ्रेंडली बनाने के लिए उनकी सराहना की गई है.

यह सम्मान शशांक त्रिपाठी को शालापूर्व शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है. प्रशंसा-पत्र में राज्यपाल ने विशेष रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, उन्हें बेबी फ्रेंडली बनाने और मानव संसाधनों से सुदृढ़ करने में डीएम के योगदान का उल्लेख किया है.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पत्र में लिखा है कि जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को आधारभूत सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है. इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों को भी गुणवत्तापूर्ण सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है.

अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक: अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि शशांक त्रिपाठी द्वारा किए जा रहे ये उत्कृष्ट कार्य अन्य जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी प्रेरणादायक हैं. उन्होंने डीएम के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि इन कार्यों से जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है.

बेबी फ्रेंडली आंगनबाड़ी केंद्रों का मतलब ऐसे केंद्रों से है जहां छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और खेल-आधारित शिक्षा का माहौल हो..रंग-बिरंगी दीवारें, खिलौने, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर और बेहतर पोषण की व्यवस्था इन केंद्रों की पहचान है.

हाल ही में हुई है तैनाती: उल्लेखनीय है कि आईएएस शशांक त्रिपाठी की अयोध्या के जिलाधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्ति हुई है.इतने कम समय में ही उनके द्वारा शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों को राज्यपाल स्तर से सराहना मिलना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि डीएम आगे भी इसी तरह जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते रहेंगे.

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