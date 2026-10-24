दम तोड़ती कुम्हारी कला: मिट्टी की किल्लत, महंगी लागत और कम मुनाफे ने बढ़ाई कारीगरों की मुश्किलें
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता सूर्यभान द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 1:26 PM IST
अमेठी: अमेठी की माटी की सोंधी महक और चाक पर घूमती उंगलियों का वह जादू, जो कभी हर घर की जरूरत हुआ करता था, आज अपनी पहचान बचाने के लिए तड़प रहा है. सदियों पुराने इस पुश्तैनी हुनर को मिट्टी की भारी किल्लत और लगातार बढ़ती महंगाई ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. दिनभर पसीना बहाने के बाद भी जब कारीगरों की झोली में सिर्फ मामूली मुनाफा आता है तो एक कला के साथ-साथ एक पूरा परिवार भी दम तोड़ने लगता है. सरकारी वादों और योजनाओं के शोर के बीच आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सिमट रही है इन कुम्हार परिवारों की आजीविका.
कुम्हारों की स्थिति: अमेठी में कुम्हारी कला से जुड़े 910 टोले हैं, जिनमें 824 परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं. इन परिवारों को मिट्टी उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त सभी 824 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए पट्टे आवंटित किए गए हैं. जिले में लगभग गांवों में कुम्हार लोग रहते हैं. उनके जीवन यापन का मुख्य आधार उनका पुस्तैनी व्यवसाय मिट्टी के बर्तन जैसे दिया, सुराही कलावा, मटका आदि बनाना है. इन मिट्टी के बर्तनों से ही उनके परिवार की जीविका चलती है. समय के बदलते परिवेश का असर इनके कारोबार पर अच्छा खासा पड़ा है. अब गांवों में दो चार लोग ही इस पुस्तैनी व्यवसाय जुड़े हैं. अधिकांश लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए या तो पलायन कर गये है या तो दूसरे कारोबार में जुट गए हैं.
मिट्टी के बर्तन बनाने का काम उनके परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है लेकिन अब इस पारंपरिक व्यवसाय को जारी रखना चुनौती बनता जा रहा है. बर्तन बनाने के लिए तालाब से मिट्टी ट्रॉली के हिसाब से खरीदनी पड़ती है, जिसके लिए 700 से 800 रुपये खर्च करने पड़ते हैं. ईंधन भी पैसे देकर खरीदना पड़ता है. मिट्टी की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है. मिट्टी के लिए कोई पट्टा नहीं मिला है, जिससे कच्चे माल की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है.- राजेश प्रजापति, कारीगर
बदलाव के बाद स्थिति क्या है: उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोदोय बोर्ड के अंतर्गत माटीकला बोर्ड द्वारा 2019-20 से 2025-26 तक 145 निशुल्क चाक वितरण कराया गया है. जिले के अधिकांश कुम्हार आज भी अपने पारंपरिक हाथ के चाक से ही मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं. जिन लोगों को चाक मिला भी है तमाम विसंगतियों के चलते उनका चाक चल नहीं रहा है. कहीं विद्युत आपूर्ति की समस्या तो कहीं अन्य तकनीकी समस्याओं के चलते इलेक्ट्रॉनिक चाक धूल फांक रहे हैं.
वर्षों से इस कारोबार में लगे होने के बावजूद वह इतनी बचत नहीं कर पाए कि अपना पक्का मकान बनवा सकें. इसी काम से परिवार और बच्चों का भरण-पोषण कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक चाक मिलने से काम करने के तरीके में बदलाव जरूर आया है, लेकिन कच्चे माल और ईंधन पर होने वाला खर्च तथा तैयार उत्पादों की कम कीमत कुम्हारी कला से जुड़े परिवारों के लिए आजीविका का बड़ा सवाल बनी हुई है.- राम प्रसाद , कारीगर
समस्या से जूझ रहे हैं कारीगर: पहले तालाब की मिट्टी से बर्तन बनाते थे, लेकिन अब वहां से मिट्टी नहीं मिलती. ओवरब्रिज निर्माण के कारण भी मिट्टी की उपलब्धता प्रभावित हुई है. फिलहाल कुछ कुम्हार पुश्तैनी खेत की जमीन से मिट्टी निकालकर किसी तरह काम चला रहे हैं. कारीगर दूधनाथ के मुताबिक, उन्हें न तो मिट्टी का पट्टा मिला है और न ही बिजली जैसी जरूरी सुविधा. उनका कहना है कि थोक में 20 बर्तनों की बिक्री पर प्रति बर्तन महज तीन से चार रुपये का मुनाफा हो पाता है. इतनी कम कमाई में परिवार चलाना मुश्किल है. उन्होंने सरकार से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को जरूरी सुविधाएं और सहयोग देने की मांग की, ताकि वे अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाकर परिवार का बेहतर भरण-पोषण कर सकें.
कुम्हारों के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानीय बाजारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जिला स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदर्शनियों में स्टॉल उपलब्ध कराकर उनके उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है.- शशांक चौधरी, जिलाधिकारी
सरकारी योजना: जिला प्रशासन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक 0.2560 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है. इस पहल का उद्देश्य कुम्हार समुदाय को मिट्टी के बर्तन एवं अन्य पारंपरिक उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना है. परंपरागत कारीगरी को प्रोत्साहित करना है. इससे कुम्हारी कला से जुड़े लोगों को अपनी आजीविका के साधनों को मजबूत करने में मदद मिल सकती है.
इलेक्ट्रिक चाक की उपलब्धता को लेकर फिलहाल जिले में कोई कमी नहीं है. यदि कहीं से अतिरिक्त मांग आती है तो शासन से चाक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.- शशांक चौधरी, जिलाधिकारी
परिवार का पेट तो जैसे-तैसे भर जाता है, लेकिन कारोबार को आगे बढ़ाने के सपने दम तोड़ रहे हैं. अब जरूरत है कि पारंपरिक कारीगरों को मिट्टी, चाक और जरूरी सुविधाएं देकर इस मरती हुई कला को नया जीवन देने की. अगर ऐसा नहीं हुआ तो आधुनिकता की आंधी में माटी का यह सोंधा हुनर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा?
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