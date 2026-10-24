ETV Bharat / state

दम तोड़ती कुम्हारी कला: मिट्टी की किल्लत, महंगी लागत और कम मुनाफे ने बढ़ाई कारीगरों की मुश्किलें

Etv Bharat ( Etv Bharat )

अमेठी: अमेठी की माटी की सोंधी महक और चाक पर घूमती उंगलियों का वह जादू, जो कभी हर घर की जरूरत हुआ करता था, आज अपनी पहचान बचाने के लिए तड़प रहा है. सदियों पुराने इस पुश्तैनी हुनर को मिट्टी की भारी किल्लत और लगातार बढ़ती महंगाई ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है. दिनभर पसीना बहाने के बाद भी जब कारीगरों की झोली में सिर्फ मामूली मुनाफा आता है तो एक कला के साथ-साथ एक पूरा परिवार भी दम तोड़ने लगता है. सरकारी वादों और योजनाओं के शोर के बीच आइए जानते हैं कि आखिर क्यों सिमट रही है इन कुम्हार परिवारों की आजीविका.



अमेठी में दम तोड़ती कुम्हारी कला (Video Credit: ETV Bharat) कुम्हारों की स्थिति: अमेठी में कुम्हारी कला से जुड़े 910 टोले हैं, जिनमें 824 परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं. इन परिवारों को मिट्टी उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त सभी 824 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए पट्टे आवंटित किए गए हैं. जिले में लगभग गांवों में कुम्हार लोग रहते हैं. उनके जीवन यापन का मुख्य आधार उनका पुस्तैनी व्यवसाय मिट्टी के बर्तन जैसे दिया, सुराही कलावा, मटका आदि बनाना है. इन मिट्टी के बर्तनों से ही उनके परिवार की जीविका चलती है. समय के बदलते परिवेश का असर इनके कारोबार पर अच्छा खासा पड़ा है. अब गांवों में दो चार लोग ही इस पुस्तैनी व्यवसाय जुड़े हैं. अधिकांश लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए या तो पलायन कर गये है या तो दूसरे कारोबार में जुट गए हैं.