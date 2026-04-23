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पलामू में तेजी से क्यों बढ़ रहा है तापमान, ये बना बड़ा कारण!

दरअसल पलामू के इलाके से कर्क रेखा गुजरती है जिस कारण तापमान में बढ़ोतरी रहती है. यही इलाका एक तरफ से नेतरहाट दूसरी तरफ से रांची और तीसरी तरफ से बिहार के रोहतास के पठारी इलाकों से गिरा हुआ है. तीनों ओर से पलामू का इलाका एकदम तलहटी में है, जिस कारण यह रैन शैडो एरिया में भी आता है.

पलामू में औसत तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 2016 से 2020 के बीच पलामू के इलाके का औसत तापमान अधिकतम 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था. 2021 के बाद यह तापमान बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम हो गया. साल 2016 से पहले तक 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान औसत रिकॉर्ड किया जाता था.

पलामू में तापमान तेजी से क्यों बढ़ रहा है? ईटीवी भारत से नीरज कुमार की रिपोर्ट. (ETV Bharat)

पिछले एक दशक में 2026 का अप्रैल महीना पलामू में सबसे गर्म रहा है. झारखंड के इलाके में सबसे अधिक पलामू में ही तापमान को रिकॉर्ड किया जा रहा है. 19 अप्रैल को पलामू में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था.

पिछले एक दशक में कई मौकों पर देश भर में पलामू में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है. 2024 में पलामू का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. जो पूर्वी भारत का सबसे गर्म शहर था. 2023 के बाद पलामू में कई मौकों पर देश भर में सबसे अधिक तापमान को रिकॉर्ड किया गया है. इसी तरह मई 2022 में 46.5, जून 2019 में 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान को रिकॉर्ड किया जा चुका है.

पलामूः झारखंड के पलामू जिला में पिछले एक दशक में तेजी से तापमान में बदलाव हो रहा है. पलामू का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और रात में तेजी से कम हो रहा है.

2016- 45 डिग्री

2017- 45 डिग्री

2018- 45.8 डिग्री

2019- 47.2 डिग्री

2020- 43.5 डिग्री

2021- 44.8 डिग्री

2022- 46.5 डिग्री

2023- 45.5 डिग्री

2024-47.4 डिग्री

पलामू के इलाके में प्रकृति का दोहन हुआ है और इस इलाके से कर्क रेखा गुजरती है. यही वजह है कि इस इलाके में तापमान बढ़ रहा है. लोगों को अभी सही सावधान एवं चेतने की जरूरत है पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ को भी बचना होगा. लोगों को पर्यावरण के धर्म का पालन करना होगा. -कौशल किशोर जायसवाल, पर्यावरणविद्.

पलामू में तेजी से बढ़ी है स्टोन माइनिंग

पिछले एक दशक में पलामू के विभिन्न इलाकों में स्टोन मीनिंग तेजी से बढ़ी है. सबसे पहले पलामू के छतरपुर में स्टोन की शुरुआत हुई थी धीरे-धीरे इसका दायरा बढ़कर पूरे पलामू में फैल गया. 2016-17 तक पलामू में 19 के करीब स्टोन माइंस थे लेकिन 2026 तक इसकी संख्या बढ़कर 40 से अधिक हो गई है.

पिछले एक दशक में विभिन्न इलाकों में बालू का उत्खनन भी हुआ है जबकि बड़ी संख्या में पक्के कंस्ट्रक्शन भी हुए हैं. नेशनल हाईवे साथ-साथ स्टेट हाईवे का भी निर्माण हुआ है और बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया है. नेशनल फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार 1158.54 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है, 2021 की तुलना में 2.36 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं. हालांकि जंगल के घनत्व कम हुआ है.

स्टोन माइनिंग, बालू का उत्खनन और कंस्ट्रक्शन वर्क, पलामू में तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है. पलामू में तेजी से पत्थर के उत्खनन हुए हैं और पहाड़ों को नुकसान हुआ है. तापमान अभी बढ़ रहा है आने वाले दिनों में पानी की समस्या शुरू होगी. भूगर्भ जल स्तर भी नीचे चला जाएगा. सबसे बड़ी चिंता वाली बात है कि दिन में तेजी से तापमान बढ़ रहे हैं और रात में तेजी से तापमान घट रहा है. -प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव, एक्सपर्ट.

बढ़ते तापमान को लेकर पलामू में जारी किया गया हाई अलर्ट

पलामू जिला में गर्मी को लेकर हालात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है. मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ सभी अस्पतालों में बेड को रिजर्व कर दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आम नागरिकों के लिए गाइडलाइन भी जारी किया गया है और गर्मी के दौरान बचाव को लेकर कई बातें बताई गयी हैं. मेडिकल कॉलेज में 10, अनुमंडलीय अस्पताल में पांच, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पांच जबकि स्वास्थ्य केदो में एक-एक बेड को रिजर्व में रखा गया है.

लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है और कई बातों की जानकारी दी गई है. लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया गया है. खान-पान एवं दिनचर्या को लेकर भी सुझाव जारी किए गए. बढ़ती गर्मी को देखते हुए विभिन्न अस्पतालों में बेड को रिजर्व रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. -डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, सिविल सर्जन, पलामू.

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